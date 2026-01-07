Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

2026. január 07., szerda

Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon

Rongálással zárult a múlt év és azzal indult az idei is Szászrégenben: egy fiatal férfi festékszóróval fújta össze a mozi épületét. Az esetről a város polgármestere számolt be, a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt már azonosították.