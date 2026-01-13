Rovatok
Pokoli időben mentek egy ukrán férfi megmentésére, mindannyian egy esztenán éjszakáztak – videóval

• Fotó: Facebook/Salvamont Maramureș

Fotó: Facebook/Salvamont Maramureș

Életben találták hétfő éjszaka a Máramarosi-havasokban a hegyimentők azt a 31 éves ukrán férfit, akinek keresését már egy éjszakával korábban elkezdték.

Székelyhon

2026. január 13., 09:512026. január 13., 09:51

Dan Benga, a Máramaros megyei Salvamont vezetője szerint az ukrán férfit már a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka elkezdték keresni a mentőcsapatok, miután az Ukrajnából a hegyen keresztül Romániába átszökött férfi az 112-es segélyhívószámon segítséget kért a román hatóságoktól. A sűrű havazás és a lecsökkent látótávolság miatt a hegyimentőknek abba kellett hagyniuk egy időre a keresést.

Hétfőn újraindult az akció, és a hegyimentőkből és határrendészekből álló mentőcsapat végül éjszaka rátalált a férfira a Vasér völgyén.

Dan Benga elmondta, hogy a rendkívüli,

mínusz 20 Celsius-fok körüli hideg és méteres hó miatt a mentőcsapat éjszakára a hegyen maradt az ukrán férfival;

sikerült meghúzódniuk egy esztenán, ahol tüzet gyújtottak, és elsősegélyben részesítették a menekültet.

Reggel, amint az időjárási körülmények lehetővé teszik, megpróbálják helikopter bevetésével lehozni a hegyről – írja az Agerpres hírügynökség a Máramaros megyei Salvamont vezetőjére hivatkozva.

