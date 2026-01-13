Pokoli időben mentek egy ukrán férfi megmentésére, mindannyian egy esztenán éjszakáztak – videóval

Életben találták hétfő éjszaka a Máramarosi-havasokban a hegyimentők azt a 31 éves ukrán férfit, akinek keresését már egy éjszakával korábban elkezdték.

Dan Benga, a Máramaros megyei Salvamont vezetője szerint az ukrán férfit már a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka elkezdték keresni a mentőcsapatok, miután az Ukrajnából a hegyen keresztül Romániába átszökött férfi az 112-es segélyhívószámon segítséget kért a román hatóságoktól. A sűrű havazás és a lecsökkent látótávolság miatt a hegyimentőknek abba kellett hagyniuk egy időre a keresést.

Hétfőn újraindult az akció, és a hegyimentőkből és határrendészekből álló mentőcsapat végül éjszaka rátalált a férfira a Vasér völgyén.

Dan Benga elmondta, hogy a rendkívüli,