Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
2026. január 05., 15:422026. január 05., 15:42
2026. január 05., 15:432026. január 05., 15:43
Orbán Viktor 2025-ről szólva emlékeztetett, rendkívül mozgalmas év volt, melynek során 82 állam- és kormányfői találkozón, valamint 25 csúcstalálkozón vett részt.
Azt mondta, mindenki számára nyilvánvalóvá vált: egy korszak lezárult a nemzetközi politikában.
A kezdődő új korszakot a kormányfő a nemzetek korszakának nevezte, míg magát 2010-től e korszak előhírnökének.
Orbán Viktor 2026 legfontosabb kérdésének Európában a háború és béke ügyét nevezte meg, a magyar kormány feladataként pedig azt jelölte meg, hogy Magyarországot távol tartsa a háborús veszélyektől.
Orbán Viktor hangsúlyozta azt is: a nemzetek szuverenitása egyre erősebben függ az energiaellátástól, amely ráadásul a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése is.
– jelezte az MTI beszámolója szerint. Hozzátette, hogy Magyarország számára a feladat, hogy legyen erős ellátási láncuk, stabil infrastruktúrájuk és energetikai cégeik.
Kijelentette, hogy Magyarország energiaellátása és -biztonsága garantált, energiafüggetlensége biztosítva van, és az új kapacitások kiépítéséhez szükséges energiamennyiséget is elő tudják állítani.
„Ehhez meg kellett változtatni az eddigi energiapolitikánkat, és meg kellett jelennie a magyar cégeknek a világ számos pontján” – jegyezte meg.
Hangsúlyozta azonban, hogy a brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások egy része romboló Magyarország számára. Ezek ellen Magyarország jogi úton is védekezik, egyfelől mert ez visszaélés a jogalappal, másrészt mert
Ezen felül politikai értelemben is dolgoznak a brüsszeli energiaszabályozás ellen: próbálják elősegíteni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet, ennek eredményeképpen pedig töröljék el a szankciókat.
Szólt arról is, hogy a jelenleg hatályos brüsszeli árszabályozás 20 százalékkal növeli az energiaárakat Európában, a készülő következő szabályozás pedig nagyobb áremelkedést hozna.
Orbán Viktor 2026 másik nagy kérdéseként a Brüsszel által elfogadott migrációs paktum végrehajtását jelölte meg.
A brüsszeli döntés szerint júniustól Magyarországnak egy év alatt 23 ezer kérelem elbírálását kellene lefolytatnia, ez pedig csak akkor lenne lehetséges, ha létrehoznánk egy 10 ezer fős migránstábort – mondta. A magyar kormány álláspontja változatlan:
– szögezte le.
A kormányfő reális célkitűzésnek nevezte az ország fejlődését egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió legtöbb országában megszorításokat hajtanak végre, és az európai gazdaság lejtmenetben van. Hozzátette, a fejlődéshez pénz kell, ezért a kormány nem fogja odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának.
– hangsúlyozta. Kijelentette, hogy a rendelkezésükre álló gazdasági erőforrásokat a magyarok érdekében fogják mozgósítani.
A politikus az mondta, az Ukrajnának nyújtott hadikölcsön meggyőződése szerint átverés, mert azt soha nem fogják visszafizetni, helyesebb lenne, ha azt támogatásnak neveznék (...)
– összegzett.
Orbán Viktor kifejtette, az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek:
vagy a brüsszeli úton halad, amely a háborúhoz és a gazdasági megszorításokhoz vezet,
vagy a magyar úton halad, amely békét és fejlődési lehetőséget hoz számára, lehetővé téve egy erősebb országot, erősebb gazdaságot és jobb életet a magyaroknak.
Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.
Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.
A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Drábik János, közíró, a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága és az Országos Trianon Társaság elnöke.
Marosvásárhelyen január 12-től lehet helyi adókat és illetékeket fizetni személyesen és online is, de idén jóval magasabb adókra kell számítani. Sőt, 2026-tól a fogyatékkal élők sem részesülnek már adómentességben.
Változékony időre számíthatunk a következő két hétben, sok csapadékkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 5. és 18. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.
Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.
Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.
A The Atlantic magazinnak adott interjút Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a venezuelai elnök elfogása után. Ebben megfenyegette a venezuelai alelnököt, valamint bírálta a kolumbiai és mexikói vezetést.
szóljon hozzá!