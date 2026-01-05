Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik

A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor 2025-ről szólva emlékeztetett, rendkívül mozgalmas év volt, melynek során 82 állam- és kormányfői találkozón, valamint 25 csúcstalálkozón vett részt. Azt mondta, mindenki számára nyilvánvalóvá vált: egy korszak lezárult a nemzetközi politikában.

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése megadta a kegyelemdöfést annak a korszaknak, amelyet liberális világrendnek neveznek, és amelynek a szabályai most már nem érvényesek.

A kezdődő új korszakot a kormányfő a nemzetek korszakának nevezte, míg magát 2010-től e korszak előhírnökének. Orbán Viktor 2026 legfontosabb kérdésének Európában a háború és béke ügyét nevezte meg, a magyar kormány feladataként pedig azt jelölte meg, hogy Magyarországot távol tartsa a háborús veszélyektől. Orbán Viktor hangsúlyozta azt is: a nemzetek szuverenitása egyre erősebben függ az energiaellátástól, amely ráadásul a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése is.

Azok az országok, amelyek képesek lesznek megfizethető forrást biztosítani az olyan új iparágaknak, mint a mesterséges intelligencia, az új korszak nyertesei lesznek

– jelezte az MTI beszámolója szerint. Hozzátette, hogy Magyarország számára a feladat, hogy legyen erős ellátási láncuk, stabil infrastruktúrájuk és energetikai cégeik. Kijelentette, hogy Magyarország energiaellátása és -biztonsága garantált, energiafüggetlensége biztosítva van, és az új kapacitások kiépítéséhez szükséges energiamennyiséget is elő tudják állítani. „Ehhez meg kellett változtatni az eddigi energiapolitikánkat, és meg kellett jelennie a magyar cégeknek a világ számos pontján” – jegyezte meg. Hangsúlyozta azonban, hogy a brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások egy része romboló Magyarország számára. Ezek ellen Magyarország jogi úton is védekezik, egyfelől mert ez visszaélés a jogalappal, másrészt mert

az alapszerződés nemzeti hatáskörbe utalja az energiapolitikát.

Ezen felül politikai értelemben is dolgoznak a brüsszeli energiaszabályozás ellen: próbálják elősegíteni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet, ennek eredményeképpen pedig töröljék el a szankciókat. Szólt arról is, hogy a jelenleg hatályos brüsszeli árszabályozás 20 százalékkal növeli az energiaárakat Európában, a készülő következő szabályozás pedig nagyobb áremelkedést hozna. Orbán Viktor 2026 másik nagy kérdéseként a Brüsszel által elfogadott migrációs paktum végrehajtását jelölte meg. A brüsszeli döntés szerint júniustól Magyarországnak egy év alatt 23 ezer kérelem elbírálását kellene lefolytatnia, ez pedig csak akkor lenne lehetséges, ha létrehoznánk egy 10 ezer fős migránstábort – mondta. A magyar kormány álláspontja változatlan:

nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelem rendjét és nem leszünk bevándorlóország, nem fogadjuk el, hogy Brüsszel mondja meg, kikkel éljünk együtt”

– szögezte le. A kormányfő reális célkitűzésnek nevezte az ország fejlődését egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió legtöbb országában megszorításokat hajtanak végre, és az európai gazdaság lejtmenetben van. Hozzátette, a fejlődéshez pénz kell, ezért a kormány nem fogja odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának.

Sem Ukrajnának nyújtott hadikölcsönben, sem Ukrajnának küldött pénzügyi segélyekben nem vesz részt az ország, továbbá nem küld katonákat és fegyvereket sem”

– hangsúlyozta. Kijelentette, hogy a rendelkezésükre álló gazdasági erőforrásokat a magyarok érdekében fogják mozgósítani. A politikus az mondta, az Ukrajnának nyújtott hadikölcsön meggyőződése szerint átverés, mert azt soha nem fogják visszafizetni, helyesebb lenne, ha azt támogatásnak neveznék (...)

A brüsszeli és a magyar út között kell választania Magyarországnak a 2026-os parlamenti választáson”