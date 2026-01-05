Rovatok
Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik

• Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Székelyhon

2026. január 05., 15:422026. január 05., 15:42

2026. január 05., 15:432026. január 05., 15:43

Orbán Viktor 2025-ről szólva emlékeztetett, rendkívül mozgalmas év volt, melynek során 82 állam- és kormányfői találkozón, valamint 25 csúcstalálkozón vett részt.

Azt mondta, mindenki számára nyilvánvalóvá vált: egy korszak lezárult a nemzetközi politikában.

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése megadta a kegyelemdöfést annak a korszaknak, amelyet liberális világrendnek neveznek, és amelynek a szabályai most már nem érvényesek.

A kezdődő új korszakot a kormányfő a nemzetek korszakának nevezte, míg magát 2010-től e korszak előhírnökének.

Orbán Viktor 2026 legfontosabb kérdésének Európában a háború és béke ügyét nevezte meg, a magyar kormány feladataként pedig azt jelölte meg, hogy Magyarországot távol tartsa a háborús veszélyektől.

Orbán Viktor hangsúlyozta azt is: a nemzetek szuverenitása egyre erősebben függ az energiaellátástól, amely ráadásul a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése is.

Azok az országok, amelyek képesek lesznek megfizethető forrást biztosítani az olyan új iparágaknak, mint a mesterséges intelligencia, az új korszak nyertesei lesznek

– jelezte az MTI beszámolója szerint. Hozzátette, hogy Magyarország számára a feladat, hogy legyen erős ellátási láncuk, stabil infrastruktúrájuk és energetikai cégeik.

Kijelentette, hogy Magyarország energiaellátása és -biztonsága garantált, energiafüggetlensége biztosítva van, és az új kapacitások kiépítéséhez szükséges energiamennyiséget is elő tudják állítani.

„Ehhez meg kellett változtatni az eddigi energiapolitikánkat, és meg kellett jelennie a magyar cégeknek a világ számos pontján” – jegyezte meg.

Hangsúlyozta azonban, hogy a brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások egy része romboló Magyarország számára. Ezek ellen Magyarország jogi úton is védekezik, egyfelől mert ez visszaélés a jogalappal, másrészt mert

az alapszerződés nemzeti hatáskörbe utalja az energiapolitikát.

Ezen felül politikai értelemben is dolgoznak a brüsszeli energiaszabályozás ellen: próbálják elősegíteni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet, ennek eredményeképpen pedig töröljék el a szankciókat.

Szólt arról is, hogy a jelenleg hatályos brüsszeli árszabályozás 20 százalékkal növeli az energiaárakat Európában, a készülő következő szabályozás pedig nagyobb áremelkedést hozna.

Orbán Viktor 2026 másik nagy kérdéseként a Brüsszel által elfogadott migrációs paktum végrehajtását jelölte meg.

A brüsszeli döntés szerint júniustól Magyarországnak egy év alatt 23 ezer kérelem elbírálását kellene lefolytatnia, ez pedig csak akkor lenne lehetséges, ha létrehoznánk egy 10 ezer fős migránstábort – mondta. A magyar kormány álláspontja változatlan:

Idézet
nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelem rendjét és nem leszünk bevándorlóország, nem fogadjuk el, hogy Brüsszel mondja meg, kikkel éljünk együtt”

– szögezte le.

A kormányfő reális célkitűzésnek nevezte az ország fejlődését egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió legtöbb országában megszorításokat hajtanak végre, és az európai gazdaság lejtmenetben van. Hozzátette, a fejlődéshez pénz kell, ezért a kormány nem fogja odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának.

Idézet
Sem Ukrajnának nyújtott hadikölcsönben, sem Ukrajnának küldött pénzügyi segélyekben nem vesz részt az ország, továbbá nem küld katonákat és fegyvereket sem”

– hangsúlyozta. Kijelentette, hogy a rendelkezésükre álló gazdasági erőforrásokat a magyarok érdekében fogják mozgósítani.

A politikus az mondta, az Ukrajnának nyújtott hadikölcsön meggyőződése szerint átverés, mert azt soha nem fogják visszafizetni, helyesebb lenne, ha azt támogatásnak neveznék (...)

Idézet
A brüsszeli és a magyar út között kell választania Magyarországnak a 2026-os parlamenti választáson”

– összegzett.

Orbán Viktor kifejtette, az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek:

  • vagy a brüsszeli úton halad, amely a háborúhoz és a gazdasági megszorításokhoz vezet,

  • vagy a magyar úton halad, amely békét és fejlődési lehetőséget hoz számára, lehetővé téve egy erősebb országot, erősebb gazdaságot és jobb életet a magyaroknak.

Külföld Magyarország
