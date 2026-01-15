Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen idén is megszervezik az ökumenikus imahetet, amikor a különböző felekezetű hívők más-más templomban gyűlnek össze igét hallgatni, imádkozni. Idén az imahét január 18-án, vasárnap kezdődik.

Marosvásárhelyen január 18-án, vasárnap a Keresztelő Szent János-plébánián kezdődik az ökumenikus imahét. Igét hirdet Imreh Jenő református lelkipásztor.

Hétfőn a Gecse utcai Kistemplomban Papp Noémi evangélikus lelkész, kedden a Szent Kozma és Damján templomban Nagy Gábor református lelkész, szerdán a kövesdombi unitárius templomban Bara László római katolikus plébános, csütörtökön az alsóvárosi református templomban Fazakas Lajos Levente unitárius esperes, pénteken a Szent Imre-plébánián.

Csenteri Levente református esperes, szombaton a Gecse utcai Kistemplomban Tamás Barna jezsuita lelkipásztor hirdet igét. Az imahetet a január 25-én zárul, a Vártemplomban Péter Arthur római katolikus főesperes szolgál. Az istentiszteletek 18 órakor kezdődnek.

Az idei imahét központi mottója: „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is.” (Ef 4,4). A programot az ősi Örmény Apostoli Egyház keresztény vezetői állították össze.