Oktatási miniszter: konkrét intézkedésekkel kell védeni a pedagógusok tekintélyét és az iskolai biztonságot

Fotó: Sándor Csilla
Konkrét intézkedésekkel kell védeni a pedagógusok tekintélyét és az iskolai biztonságot, a tanároknak pedig tudniuk kell, hogy számíthatnak az intézmények támogatására, ha munkájuk során bántalmazzák őket – jelentette ki az oktatási miniszter.
2026. október 16., 10:402026. október 16., 10:40
2026. október 16., 10:442026. október 16., 10:44
Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter. arra reagált, hogy szerdán bántalmaztak egy temesvári testnevelő tanárt egy ötödik osztályos diák szülei.
A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint
Bejegyzésében a miniszter határozottan elítélte a temesvári 15-ös számú általános iskola tanára elleni támadást. Közölte, hogy az oktatási minisztérium, a megyei tanfelügyelőség és az iskola vezetősége támogatást nyújt a bántalmazott pedagógusnak, és együttműködik a hatóságokkal az ügy tisztázásában.
Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy ötödik osztályos tanuló szülei szerdán Temesváron, miután a pedagógus rendreutasította gyermeküket a tanórai viselkedése miatt.
Dimian szerint erősíteni kell a tanárok jogi védelmét. Javaslatai között szerepel
A tárcavezető emellett lehetővé tenné, hogy indokolt esetben gyorsan megtilthassák a veszélyes személyek belépését az iskolába, vagy korlátozhassák közvetlen kapcsolatukat a tanárokkal.
Huszonnégy órára őrizetbe vettek szerda este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a tanároknak joguk van megkövetelni az iskolai szabályok betartását, tárgyilagosan értékelni a diákokat és közbelépni, ha egy tanuló magatartása zavarja az órát.
– fogalmazott bejegyzésében Mihai Dimian.
A munkába önként visszatérő szülők a gyermek életkorától függően további három vagy hat hónapig megkaphatnák a gyermekgondozási díjat, a két év alatti gyermeket nevelő anyákat pedig mentesítenék az egészségbiztosítási járulék (CASS) fizetése alól.
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