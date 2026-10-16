Oktatási miniszter: konkrét intézkedésekkel kell védeni a pedagógusok tekintélyét és az iskolai biztonságot

Konkrét intézkedésekkel kell védeni a pedagógusok tekintélyét és az iskolai biztonságot, a tanároknak pedig tudniuk kell, hogy számíthatnak az intézmények támogatására, ha munkájuk során bántalmazzák őket – jelentette ki az oktatási miniszter.

Székelyhon 2026. október 16., 10:402026. október 16., 10:40 2026. október 16., 10:442026. október 16., 10:44

Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter. arra reagált, hogy szerdán bántalmaztak egy temesvári testnevelő tanárt egy ötödik osztályos diák szülei. Hirdetés A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint

a szülők azt sérelmezték, hogy a pedagógus figyelmeztette gyermeküket az iskolai viselkedési szabályok betartására.

Bejegyzésében a miniszter határozottan elítélte a temesvári 15-ös számú általános iskola tanára elleni támadást. Közölte, hogy az oktatási minisztérium, a megyei tanfelügyelőség és az iskola vezetősége támogatást nyújt a bántalmazott pedagógusnak, és együttműködik a hatóságokkal az ügy tisztázásában. korábban írtuk Rátámadtak a tornatanárra egy diák szülei Temesváron, a kerítésen kívülről videózták az esetet Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy ötödik osztályos tanuló szülei szerdán Temesváron, miután a pedagógus rendreutasította gyermeküket a tanórai viselkedése miatt. Dimian szerint erősíteni kell a tanárok jogi védelmét. Javaslatai között szerepel

a bántalmazott vagy megfenyegetett pedagógusok fokozott büntetőjogi védelme, valamint az államilag finanszírozott jogi és pszichológiai segítségnyújtás.

A tárcavezető emellett lehetővé tenné, hogy indokolt esetben gyorsan megtilthassák a veszélyes személyek belépését az iskolába, vagy korlátozhassák közvetlen kapcsolatukat a tanárokkal. korábban írtuk Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében Huszonnégy órára őrizetbe vettek szerda este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tanároknak joguk van megkövetelni az iskolai szabályok betartását, tárgyilagosan értékelni a diákokat és közbelépni, ha egy tanuló magatartása zavarja az órát.

Semmilyen elégedetlenség nem igazolja a tanár megfélemlítését vagy bántalmazását”