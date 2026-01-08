Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.
Csütörtöki közleménye szerint 2025. december elseje és 2026. január 7. között a hatóság teljes kapacitással dolgozott, hogy a romániai asztalokra kerülő termékek fogyasztásra alkalmasak legyenek.
Országos szinten 13 506 ellenőrzést hajtottak végre az ellenőrök,
és 580 figyelmeztetést is kibocsátottak. Ezen kívül 22 esetben rendelték el a vizsgált cég tevékenységének felfüggesztését, öt esetben pedig a leállítását. Az ellenőrzések nyomán
– írja az Agerpres a hatóságok tájékoztatása alapján.
Az ANSVSA emlékeztetett, hogy a lakosság a 0800 826 787-es ingyenesen hívható telefonszámon jelenthet élelmiszeriparhoz köthető szabálytalanságokat.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.
A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.
A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.
Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.
Tavaly novemberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal magasabb, mint októberben – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.
Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.
Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.
