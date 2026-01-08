Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.

Csütörtöki közleménye szerint 2025. december elseje és 2026. január 7. között a hatóság teljes kapacitással dolgozott, hogy a romániai asztalokra kerülő termékek fogyasztásra alkalmasak legyenek. Országos szinten 13 506 ellenőrzést hajtottak végre az ellenőrök,

1093 bírságot szabtak ki összesen 8 009 753 lej értékben,

és 580 figyelmeztetést is kibocsátottak. Ezen kívül 22 esetben rendelték el a vizsgált cég tevékenységének felfüggesztését, öt esetben pedig a leállítását. Az ellenőrzések nyomán

több mint 28,5 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból