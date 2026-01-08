Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.

Székelyhon

2026. január 08., 15:432026. január 08., 15:43

2026. január 08., 15:522026. január 08., 15:52

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csütörtöki közleménye szerint 2025. december elseje és 2026. január 7. között a hatóság teljes kapacitással dolgozott, hogy a romániai asztalokra kerülő termékek fogyasztásra alkalmasak legyenek.

Országos szinten 13 506 ellenőrzést hajtottak végre az ellenőrök,

1093 bírságot szabtak ki összesen 8 009 753 lej értékben,

és 580 figyelmeztetést is kibocsátottak. Ezen kívül 22 esetben rendelték el a vizsgált cég tevékenységének felfüggesztését, öt esetben pedig a leállítását. Az ellenőrzések nyomán

több mint 28,5 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból

– írja az Agerpres a hatóságok tájékoztatása alapján.

Az ANSVSA emlékeztetett, hogy a lakosság a 0800 826 787-es ingyenesen hívható telefonszámon jelenthet élelmiszeriparhoz köthető szabálytalanságokat.

Hirdetés

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Nem volt ellenszer: simán átgázolt a Brassói Corona a Háromszéki Ágyúsokon
Szexuális aktusra kényszeríthettek kiskorúakat a bánsági javítóintézet őrei
Ezúttal sem okozott gondot a Red Hawks a Gyergyónak
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Székelyhon

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Székelyhon

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Nem volt ellenszer: simán átgázolt a Brassói Corona a Háromszéki Ágyúsokon
Székely Sport

Nem volt ellenszer: simán átgázolt a Brassói Corona a Háromszéki Ágyúsokon
Szexuális aktusra kényszeríthettek kiskorúakat a bánsági javítóintézet őrei
Krónika

Szexuális aktusra kényszeríthettek kiskorúakat a bánsági javítóintézet őrei
Ezúttal sem okozott gondot a Red Hawks a Gyergyónak
Székely Sport

Ezúttal sem okozott gondot a Red Hawks a Gyergyónak
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
2026. január 08., csütörtök

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére

A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.

Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére
Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére
2026. január 08., csütörtök

Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére
2026. január 08., csütörtök

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt
2026. január 08., csütörtök

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt
2026. január 08., csütörtök

Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció

A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.

Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció
Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció
2026. január 08., csütörtök

Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában

Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
2026. január 08., csütörtök

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
2026. január 08., csütörtök

Továbbra is kiugróan magas a fiatalok munkanélküliségi rátája

Tavaly novemberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal magasabb, mint októberben – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Továbbra is kiugróan magas a fiatalok munkanélküliségi rátája
Továbbra is kiugróan magas a fiatalok munkanélküliségi rátája
2026. január 08., csütörtök

Továbbra is kiugróan magas a fiatalok munkanélküliségi rátája
2026. január 08., csütörtök

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél

Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél
Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél
2026. január 08., csütörtök

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók

Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
2026. január 08., csütörtök

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
2026. január 08., csütörtök

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést

Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést
Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést
2026. január 08., csütörtök

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést
2026. január 08., csütörtök

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban

Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
2026. január 08., csütörtök

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!