Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat

Románia Ukrajna biztonságával kapcsolatos kötelezettségvállalásait a parlament fogja jóváhagyni, hogy ezek ne puszta politikai szándéknyilatkozatok maradjanak – jelentette ki kedd este Nicușor Dan.

Az államfő a tettre készek koalíciójának párizsi találkozója után nyilatkozott a sajtónak a román nagykövetségen. Kifejtette, hogy Románia álláspontja nem változott: nem küld csapatokat Ukrajnába, ugyanakkor

logisztikai támogatást, katonai kiképzést – Romániában vagy más európai országokban – vállal, valamint közös fegyverkezési programokban vesz részt.

Elmondta, hogy katonai műveletekről lévén szó, Ukrajna támogatásának részleteit nem fogják nyilvánosságra hozni – számol be az Agerpres. Hirdetés „Ezért nem voltak nyilvánosak Románia és más országok Ukrajnát támogató eddigi intézkedései sem” – magyarázta, hozzátéve, hogy a parlament elé

csak általános jellegű vállalások kerülnek majd, például az ukrán katonák kiképzésére vonatkozóan, de létszámok, helyszínek vagy technikai részletek ismertetetése nélkül.

Nicușor Dan megerősítette, hogy a tettre készek koalíciójának párizsi találkozóján két dokumentumot fogadtak el: egy nyilvános politikai nyilatkozatot, valamint egy nem nyilvános, katonai jellegű keretdokumentumot, amelyik tételesen rögzíti, hogy

miként működnének Ukrajna biztonsági garanciái, hogyan oszlanának meg a feladatok a részt vevő országok között, és ki felel majd az egyes elemek koordinációjáért.