Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat

Románia Ukrajna biztonságával kapcsolatos kötelezettségvállalásait a parlament fogja jóváhagyni, hogy ezek ne puszta politikai szándéknyilatkozatok maradjanak – jelentette ki kedd este Nicușor Dan.
2026. január 07., 13:052026. január 07., 13:05
Az államfő a tettre készek koalíciójának párizsi találkozója után nyilatkozott a sajtónak a román nagykövetségen. Kifejtette, hogy Románia álláspontja nem változott: nem küld csapatokat Ukrajnába, ugyanakkor
Elmondta, hogy katonai műveletekről lévén szó, Ukrajna támogatásának részleteit nem fogják nyilvánosságra hozni – számol be az Agerpres.
„Ezért nem voltak nyilvánosak Románia és más országok Ukrajnát támogató eddigi intézkedései sem” – magyarázta, hozzátéve, hogy a parlament elé
Nicușor Dan megerősítette, hogy a tettre készek koalíciójának párizsi találkozóján két dokumentumot fogadtak el: egy nyilvános politikai nyilatkozatot, valamint egy nem nyilvános, katonai jellegű keretdokumentumot, amelyik tételesen rögzíti, hogy
Kiemelte, hogy az Egyesült Államok is része ezeknek a garanciáknak, ami szerinte a transzatlanti partnerség fennmaradását jelzi, ugyanakkor elrettentő üzenet Oroszországnak.
Az Emmanuel Macron francia elnök által összehívott párizsi találkozó célja az volt, hogy a Kijevet támogató országok kidolgozzák a biztonsági garanciák katonai válaszlépéseinek tervét egy esetleges újabb orosz támadás megállítására.
A találkozón részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.
A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.
Idén is a csíkszentsimoni fúvósok indítják az új évet Csíkszeredában. Szombaton 19 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában kerül sor a hagyományos csíkszeredai újévi koncertre, amely ezúttal rendhagyó, látványos showműsorral várja a közönséget.
Elindult a legújabb LEGO Ideas Review, ahol rajongói legószettekről döntenek, hogy melyek lehetnek gyártásra alkalmasak. Köztük van a Lego-székelykapu is.
A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint szerdán 16 óráig csőtörés javítása miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában.
A petrozsényi Adrian Ahrițculesei megmászta Antarktisz legmagasabb csúcsát, a 4892 méter magas Vinson-hegyet az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében, amelyben a világ hét legmagasabb csúcsát kell meghódítani – jelentette be Adrian Ștefan Jurca.
Az elmúlt 24 órában 81 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 83 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szerdán a Salvamont.
Rongálással zárult a múlt év és azzal indult az idei is Szászrégenben: egy fiatal férfi festékszóróval fújta össze a mozi épületét. Az esetről a város polgármestere számolt be, a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt már azonosították.
A Figura Stúdió Színház 2026 januárjában is változatos előadásokkal várja a gyergyószentmiklósi közönséget. Tantermi és babaszínházi produkciókkal indul az év, de újra látható lesz a Rinocéroszok is. Közeleg az új bemutató, a Bányavirág.
Sárga szintű meteorológiai figyelmeztetést adott ki szerda délelőttre Országos Meteorológiai Szolgálat a csíki- és gyergyói-medencére vonatkozóan.
Románia elnöke kedd este kijelentette, hogy nem örült az adóemeléseknek, de ez a kormány hatáskörébe tartozó kérdés.
