Nem sietik el a „családi fészekből való kirepülést” a fiatalok

Ide tartozik az is, hogy Székelyföldön is lazultak azok a társadalmi szabályok és elvárások, amelyek '89 előtt, vagy a 2000-es évek előtt uralkodóak voltak.

Ez azt jelenti, hogy a felnőtt gyermeket kiköltözés után is segítik a szüleik anyagilag, segítik a gyermeknevelésben, támogatják őket, és fordítva is igaz, hogy a fiatal felnőttek is gondozzák, gondoskodnak a szüleikről öreg korukban. Ezek a családi tradicionális kapcsolatok a mi térségünkben jóval erősebbek, mint a nyugati társadalmakban, ezért is ez a leválás nem jelent egy erős határvonalat az életükben”