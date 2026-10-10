Nem népszerű a fizikai munka a végzősök és a pályakezdők körében, pedig abból nagyobb a kínálat

A panelbeszélgetéseknek sok hallgatója volt, a diákok belepillanthattak a szakmák mindennapjaiba a meghívottak személyes vallomásain keresztül
Fotó: Tuchiluș Alex
Népszerű volt a sepsiszentgyörgyi Karriernapok 8. kiadása: a végzős középiskolásoknak szervezett és újdonságként munkabörzével összevont rendezvényre szép számban érkeztek nemcsak a diákok, hanem a más korosztályú munkakeresők is.
A szervezők több mint 400 végzőst vártak a helyszínre. Jöttek is jó ütemben a középiskolások tanáraikkal együtt, meghallgatták a színpadon saját szakmájukról beszélő meghívottakat is: szociális és egészségügyi téren dolgozókat és más szakmák képviselőit.
Ami a munkabörzét illeti, Téglás Ferenc igazgató rövid köszöntőbeszédében ismertette a képzési lehetőségeket, a háztartási utalványok nyújtotta kereseti lehetőségeket, a 30 év alatti és fölötti munkahelyi képzést vállalóknak járó támogatásokat.
Téglás Ferenc, a A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal igazgatója
Fotó: Tuchiluș Alex
A cégek, intézmények képviselői 124 állásajánlatot kínáltak a következő ágazatokban:
Ezek közül 13 pozíció felsőfokú végzettséggel, 26 középfokú végzettséggel, 19 segédmunkásként, 66 pedig szakmunkásként volt betölthető.
Fotó: Tuchiluș Alex
A helyszínen több munkaadót is megkérdeztünk, találkozik-e a kereslet és a kínálat, mit tapasztalnak, mik az elvárásai a fiataloknak. Az általuk festett kép kissé borús, általános vélekedés szerint ugyanis
Egy számítógép-vezérlésű esztergagép-kezelőt és számítógépes grafikust kereső munkaadó úgy látta, igen gyenge az érdeklődés, a reklámipari anyagok összeillesztése nem vonzó a jelenlevőknek, mint ahogy a CNC-vezérlésű eszterga kezelése sem.
Fotó: Tuchiluș Alex
Egy építőipari szakmunkásokat kereső cég megerősítette a több munkaadó által elmondottakat, viszont egy olyan esetről számolt be, hogy
Az elméleti líceumokból érkező diákok többsége jelenleg is az egyetemet célozza meg.
Fotó: Tuchiluș Alex
Végül az állásbörzén 31 személyt választottak ki második fordulós interjúra és gyakorlati szakmai próbára; a helyszínen senkit sem alkalmaztak azonnal.
Zsigmond József főszervező a rendezvény végén elmondta: felelősségük és feladatuk az volt, hogy
megteremtsék a lehetőséget a diákoknak arra, hogy élesben is lássák, milyen a munkaerő-piaci kereslet,
el tudjanak beszélgetni a munkaadókkal, a szakmák képviselőivel,
lássák a jövőbeni perspektíváikat.
Pozitívumként értékelte, hogy a kétnyelvű rendezvénnyel sikerült megszólítani a város minden középiskoláját.
A rendezvénynek közel 1000 résztvevője volt, a következő kiadásra pedig még csiszolnának rajta.
Fotó: Tuchiluș Alex
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