Nehézségek után kedvező kilátások a mezőgazdaságban

Alkalmazkodni kell a mezőgazdaságban is. A járványhelyzet miatt már hozzáláttak az aratáshoz • Fotó: Pál Árpád

– tájékoztatott Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője. „Az őszi búza megszenvedte a tavaszi szárazságot, áprilisban még 30 százalékos terméskiesésre számítottunk, de a természet úgy intézte, hogy ma már jó közepes termés várható a gabonáknál, ide tartozik az őszi árpa, a tritikálé és a rozs is. Országos szinten az is problémát jelent, hogy a túl sok eső miatt nem tudnak aratni, de nálunk ez sem okoz komoly gondot” – részletezte.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gazdák maguktól kell felkeressenek bennünket, hanem mi hívjuk őket telefonon egy olyan beosztás szerint, hogy ne alakuljon ki torlódás, és betartsuk a járványügyi előírásokat. Időközben elkezdtük az ellenőrzéseket is, így olyanra is van példa, hogy egy gazda akkor írja alá a kérését, amikor ellenőrzésre megyünk hozzá. Többféle módszert alkalmazunk, és megpróbáltuk megkeresni azokat a megoldásokat, hogy mindkét félnek jó legyen” – húzta alá Haschi András. Hozzátette:

Akkor azt ígértük, hogy az igényléseket valamikor a nyár folyamán kell majd személyesen aláírni, amint javul a járványhelyzet, de mivel ez máig nem történt meg, még most is várjuk a gazdákat, hogy aláírják a támogatási kéréseket.

Mint mondta, a legfőbb gondot az jelentette, hogy az idősebb gazdák számára nehézséget okozott a támogatások igényléséhez szükséges űrlapok online kitöltése. Az APIA minden községben együttműködik a polgármesteri hivatalokkal, állattartó egyesületekkel, önkéntesekkel, akik korábban is segítséget nyújtottak a kérelmezéssel kapcsolatban, így ezúttal is ők segédkeztek az online ügyintézésben. A helyben kitöltött kéréseket aztán valamilyen úton eljuttatták az APIA megyei székhelyére, ezeket azonban a gazdáknak alá is kell írniuk.

Nem sokkal később azonban közbeszólt a koronavírus-világjárvány, így az a döntés született, hogy online adhatják le területalapú támogatás-igénylésüket a gazdák, és a határidőt is meghosszabbították június 15-éig. Ezen túl napi egyszázalékos késedelmi kamat ellenében egészen július 9-éig igényelhették a támogatást. A megváltozott feltételek, főként az online ügyintézés sok fejtörést okozott a gazdáknak és az APIA munkatársainak − számolt be érdeklődésünkre Haschi András, a Hargita megyei APIA igazgatója.

Kiegészítésképpen elmondta, Székelykeresztúr környékén már folyik az aratás, és Alcsíkon is hozzáláttak, de a hétfői esőzés félbeszakította a munkát. Ha azonban kitart a mostani meleg időjárás, Alcsíkon is folytatják az aratást. Hozzátette: kezdetben a takarmánykészítés is nehézkes volt a szélsőséges időjárás miatt, de később ez is rendeződött. A pityókaföldeknek továbbá kifejezetten kedvezett a csapadékos időjárás, az egyetlen problémát az jelentette, hogy az esőzések miatt nehéz volt növényápolási munkákat végezni.

A gyümölcshozammal sem lesz gond

„Még a gyümölcstermés is jól alakult, igaz, hogy csonthéjasokból, szilvából, cseresznyéből, meggyből kevesebb volt, de almából, körtéből közepes termés várható. A kukorica is rosszul indult a hidegebb és száraz tavasz miatt, de most már azt mondhatom, hogy rég nem volt ilyen szép, és ha árvíz, jég vagy egyéb probléma nem adódik, jó termés várható.

Összességében nem kell terméskiesésre számítani idén a tavalyi évhez képest, mi több, a búza esetében például még többlettermés is várható

– emelte ki Török Jenő. Zárásként arra is kitért, hogy a járványhelyzet miatt nehezebb lesz azoknak a kultúráknak a betakarítása, amelyek sok kézi munkát igényelnek. Ilyen például a pityóka, amelynek szedéséhez idegen munkaerőt szoktak igénybe venni a helyi gazdák, de idén ez nem megoldható az elszállásolás és egyéb egészségbiztonsági okok miatt. Emiatt idén korábban, már augusztus 10-e körül hozzálátnak a pityókaszedéshez Hargita megyében.