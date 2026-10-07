Négy napon át szól a klasszikus zene a Székely Nemzeti Múzeumban

Ismét a klasszikus zenére figyelnek október 8. és 11. között Sepsiszentgyörgyön. Második alkalommal rendezik meg a Bartók Napokat a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A tavalyi sikeres bemutatkozást követően a rendezvénysorozat célja továbbra is az, hogy a klasszikus zenét közvetlen és személyes élménnyé tegye a háromszéki közönség számára, miközben

Hirdetés

Az idei program igazi zongorafesztivállá alakítja a négy napot: szólóestek és kamarazenei koncert is szerepel a kínálatban. Különleges eseménynek ígérkezik Bartók Béla egyik vonósnégyesének zongoraátiratban történő ősbemutatója.

A helyszínnek különleges jelentőséget ad, hogy Bartók Béla 1927-ben személyesen is koncertet adott a Székely Nemzeti Múzeumban, ugyanabban a teremben, amely ma a zeneszerző nevét viseli. A fesztivál ezzel Bartók öröksége előtt is tiszteleg, miközben már a 2027-es évfordulóra készül.