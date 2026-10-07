Négy napon át szól a klasszikus zene a Székely Nemzeti Múzeumban

Fotó: Székely Nemzeti Múzeum
Ismét a klasszikus zenére figyelnek október 8. és 11. között Sepsiszentgyörgyön. Második alkalommal rendezik meg a Bartók Napokat a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.
A tavalyi sikeres bemutatkozást követően a rendezvénysorozat célja továbbra is az, hogy a klasszikus zenét közvetlen és személyes élménnyé tegye a háromszéki közönség számára, miközben
Az idei program igazi zongorafesztivállá alakítja a négy napot: szólóestek és kamarazenei koncert is szerepel a kínálatban. Különleges eseménynek ígérkezik Bartók Béla egyik vonósnégyesének zongoraátiratban történő ősbemutatója.
A helyszínnek különleges jelentőséget ad, hogy Bartók Béla 1927-ben személyesen is koncertet adott a Székely Nemzeti Múzeumban, ugyanabban a teremben, amely ma a zeneszerző nevét viseli. A fesztivál ezzel Bartók öröksége előtt is tiszteleg, miközben már a 2027-es évfordulóra készül.
A II. Bartók Napok programja:
Október 8., csütörtök, 19 óra: Fejes Krisztina zongorakoncertje.
Október 9., péntek, 17 óra: Makkai Zoltán zenetörténész előadása Bartók Béla életéről és munkásságáról. 19 órától Érdi Tamás zongoraművész koncertje következik.
Október 10., szombat, 17 óra: kamarazenei koncert Sztathatosz Sebestyén, Veress Ábel és Török Ákos közreműködésével. 19 órától Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész koncertje.
Október 11., vasárnap, 19 óra: Borbély László zongorakoncertje zárja a fesztivált.
Bartók Napokkal kapcsolatos további információk ide kattintva találhatók.
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