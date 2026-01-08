Négy év letöltendőre ítélték a halálos balesetet okozó volt minisztert

A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.

A romániai bíróságok portálja szerint az ítélőtábla helyt adott az ügyészség és a sértett hozzátartozói fellebbezésének, háromról négy év szabadságvesztésre súlyosbította a büntetést, és elrendelte a börtönben történő végrehajtását – írja az Agerpres.

Az ítélet értelmében Chițoiu öt évre eltiltották a járművezetéstől, továbbá a bíróság fejenként 400 ezer lejre csökkentette a sértett két hozzátartozójának megítélt nem vagyoni kártérítést. A határozat jogerős.

A vád szerint a volt miniszter 2019 decemberében, a 7-es úton országúton, Zamfirești térségében okozott halálos balesetet: