Az oltások kiírását már megkezdték Marosvásárhelyen az igénylők számára, és többen már be is oltatták magukat
Fotó: Haáz Vince
Tavaly a lakosság mindössze 6,9 százaléka kapott influenza elleni védőoltást, miközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott érték 75 százalék. A családorvosok hangsúlyozzák, nem ártalmatlan megfázásról van szó, különösen a veszélyeztetett csoportok számára.
A 2025–2026-os influenzaszezonban Romániában mindössze 1 309 626 személy oltatta be magát influenza ellen, ami az ország lakosságának csupán 6,9 százalékát jelenti. Ez rendkívül alacsony arány, különösen annak fényében, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az idősek és a krónikus betegek körében 75 százalékos átoltottság elérését szorgalmazza.
Románia tehát évről
– hívja fel a figyelmet a Családorvosok Országos Társasága (SNMF). A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy forduljanak háziorvosukhoz, és kérjenek időpontot az influenza elleni védőoltásra.
Hangsúlyozzák, az oltóanyagok már megtalálhatók a gyógyszertárakban, és vegyük figyelembe azt is, hogy a védettség csak az oltást követő két hét elteltével alakul ki.
Arra is emlékeztetnek,
Az enyhe tünetektől a tüdőgyulladásig, a krónikus betegségek súlyosbodásáig, sőt a kórházi kezelésig is terjedhetnek a következményei. A súlyos szövődmények kockázata az idősek, a gyermekek, a várandós nők, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a gyengébb immunrendszerűek körében a legnagyobb.
Fotó: Haáz Vince
Az orvosok idén külön hangsúlyt fektetnek a gyermekek beoltására. Răzvan Miftode, a szervezet alelnöke szerint a gyermekek védőoltása nemcsak őket óvja meg a betegségtől, hanem a vírus családon belüli és közösségi terjedését is mérsékli – fejti ki közleményében a családorvosok szervezete.
A kiskorúak esetében egyéves korig az oltás a kötelező oltási program része – magyarázta a Székelyhonnak Váczy Ida marosvásárhelyi háziorvos, aki idén az átlagosnál nagyobb érdeklődést tapasztal páciensei körében az influenza elleni védőoltás iránt.
Az oltást igénylő felnőttek között a legtöbb korosztály képviselteti magát, de
közülük is leginkább azok, akik évente rendszeresen élnek a lehetőséggel.
„Az orrba adható Fluenz-oltás főként az óvodások körében vált be, hiszen a szülők többsége azt szeretné, hogy a kicsiket ne kelljen megszúrni. Az utóbbi időben viszont
– magyarázta a háziorvos, aki a krónikus betegeknek és idős pácienseinek minden esetben javasolja az influenza elleni oltást.
A súlyos szövődmények kockázata az idősek, a gyermekek, a várandós nők, a krónikus betegek, valamint a gyengébb immunrendszerűek körében a legnagyobb
Fotó: Pexels
Azoknak is, akik eddig nem éltek vele, de ismerten súlyosabb betegséggel élnek, elmagyarázza az oltás előnyeit és indokait, a végső döntés azonban természetesen mindig a páciensé.
Az oltások kiírását már megkezdték az igénylők számára, és
„Az oltás beadásának időszakát kitoltuk októberre, hogy a védettség hatása tovább tartson, egészen a tavaszi időszakig, amikor szintén számítani lehet újabb influenzahullámra” – tette hozzá a marosvásárhelyi háziorvos.
Az oltás ingyenes a gyermekek, a várandós nők, az egészségügyi dolgozók, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők számára.
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