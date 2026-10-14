Az oltások kiírását már megkezdték Marosvásárhelyen az igénylők számára, és többen már be is oltatták magukat

Tavaly a lakosság mindössze 6,9 százaléka kapott influenza elleni védőoltást, miközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott érték 75 százalék. A családorvosok hangsúlyozzák, nem ártalmatlan megfázásról van szó, különösen a veszélyeztetett csoportok számára.

Hajnal Csilla 2026. október 14., 12:352026. október 14., 12:35

A 2025–2026-os influenzaszezonban Romániában mindössze 1 309 626 személy oltatta be magát influenza ellen, ami az ország lakosságának csupán 6,9 százalékát jelenti. Ez rendkívül alacsony arány, különösen annak fényében, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az idősek és a krónikus betegek körében 75 százalékos átoltottság elérését szorgalmazza. Románia tehát évről

évre rendkívül alacsony átoltottsággal kezdi az influenzaszezont

– hívja fel a figyelmet a Családorvosok Országos Társasága (SNMF). A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy forduljanak háziorvosukhoz, és kérjenek időpontot az influenza elleni védőoltásra. Nemcsak ártalmatlan megfázás Hangsúlyozzák, az oltóanyagok már megtalálhatók a gyógyszertárakban, és vegyük figyelembe azt is, hogy a védettség csak az oltást követő két hét elteltével alakul ki. Arra is emlékeztetnek,

az influenza korántsem ártalmatlan megfázás.

Az enyhe tünetektől a tüdőgyulladásig, a krónikus betegségek súlyosbodásáig, sőt a kórházi kezelésig is terjedhetnek a következményei. A súlyos szövődmények kockázata az idősek, a gyermekek, a várandós nők, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a gyengébb immunrendszerűek körében a legnagyobb.

Fotó: Haáz Vince

Az orvosok idén külön hangsúlyt fektetnek a gyermekek beoltására. Răzvan Miftode, a szervezet alelnöke szerint a gyermekek védőoltása nemcsak őket óvja meg a betegségtől, hanem a vírus családon belüli és közösségi terjedését is mérsékli – fejti ki közleményében a családorvosok szervezete. Októberre tolták az időpontot, hogy a tavaszi hullámot is fedje A kiskorúak esetében egyéves korig az oltás a kötelező oltási program része – magyarázta a Székelyhonnak Váczy Ida marosvásárhelyi háziorvos, aki idén az átlagosnál nagyobb érdeklődést tapasztal páciensei körében az influenza elleni védőoltás iránt. Az oltást igénylő felnőttek között a legtöbb korosztály képviselteti magát, de

az idősebbek vannak többségben,

közülük is leginkább azok, akik évente rendszeresen élnek a lehetőséggel. Hirdetés „Az orrba adható Fluenz-oltás főként az óvodások körében vált be, hiszen a szülők többsége azt szeretné, hogy a kicsiket ne kelljen megszúrni. Az utóbbi időben viszont

akadt olyan család is, amely a hatékonyabbnak vélt injekciós változatot választotta, így a gyermekek esetében nagyjából megoszlik a két típus iránti igény”

– magyarázta a háziorvos, aki a krónikus betegeknek és idős pácienseinek minden esetben javasolja az influenza elleni oltást.

A súlyos szövődmények kockázata az idősek, a gyermekek, a várandós nők, a krónikus betegek, valamint a gyengébb immunrendszerűek körében a legnagyobb Fotó: Pexels

Azoknak is, akik eddig nem éltek vele, de ismerten súlyosabb betegséggel élnek, elmagyarázza az oltás előnyeit és indokait, a végső döntés azonban természetesen mindig a páciensé. Az oltások kiírását már megkezdték az igénylők számára, és

többen már be is oltatták magukat.