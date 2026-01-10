Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest

Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.

Székelyhon 2026. január 10., 20:252026. január 10., 20:25

Decemberben 39 651 autó készült Romániában, 4,13 százalékkal kevesebb a 2024 decemberében legyártott 41 358 darabhoz képest. Ezek közül 21 655-öt a Dacia mioveni-i gyárában, 17 996-ot a Ford Otosan craiovai üzemében gyártottak.

A 2025-ös évben 297 182 személygépkocsi készült el a Dacia, 248 328 a Ford gyárában

– ismerteti az Agerpres. Hirdetés Az ACAROM adatai szerint tavaly 156 803 új személyautót helyeztek forgalomba Romániában, 3,77 százalékkal többet, mint 2024-ben. Ezek közül

8849 100 százalékban elektromos autó, 77 140 pedig hibrid volt.