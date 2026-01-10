Rovatok
Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest

Képünk illusztráció • Fotó: MTI

Képünk illusztráció

Fotó: MTI

Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. január 10., 20:25

Decemberben 39 651 autó készült Romániában, 4,13 százalékkal kevesebb a 2024 decemberében legyártott 41 358 darabhoz képest. Ezek közül 21 655-öt a Dacia mioveni-i gyárában, 17 996-ot a Ford Otosan craiovai üzemében gyártottak.

A 2025-ös évben 297 182 személygépkocsi készült el a Dacia, 248 328 a Ford gyárában

– ismerteti az Agerpres.

Az ACAROM adatai szerint tavaly 156 803 új személyautót helyeztek forgalomba Romániában, 3,77 százalékkal többet, mint 2024-ben. Ezek közül

8849 100 százalékban elektromos autó, 77 140 pedig hibrid volt.

2025-ben az új személyautót vásárlók közül a legtöbben a Dacia (45 738 darab), a Toyota (15 893), a Renault (11 482), a Skoda (11 299), a Volkswagen (9783), a Hyundai (9352) modelljei közül válogattak. A további sorrend: Ford (7345 darab), Mercedes (5788), BMW (5430), Suzuki (4735).

Tavaly ugyanakkor 360.103 használt autót helyeztek forgalomba Romániában, 9,51 százalékkal többet, mint 2024-ben.

Belföld
2026. január 10., szombat

2026. január 10., szombat

2026. január 10., szombat

2026. január 10., szombat

2026. január 10., szombat

2026. január 10., szombat

2026. január 10., szombat

2026. január 10., szombat

2026. január 09., péntek

2026. január 09., péntek

