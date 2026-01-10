Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest

Képünk illusztráció
Fotó: MTI
Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.
Decemberben 39 651 autó készült Romániában, 4,13 százalékkal kevesebb a 2024 decemberében legyártott 41 358 darabhoz képest. Ezek közül 21 655-öt a Dacia mioveni-i gyárában, 17 996-ot a Ford Otosan craiovai üzemében gyártottak.
– ismerteti az Agerpres.
Az ACAROM adatai szerint tavaly 156 803 új személyautót helyeztek forgalomba Romániában, 3,77 százalékkal többet, mint 2024-ben. Ezek közül
2025-ben az új személyautót vásárlók közül a legtöbben a Dacia (45 738 darab), a Toyota (15 893), a Renault (11 482), a Skoda (11 299), a Volkswagen (9783), a Hyundai (9352) modelljei közül válogattak. A további sorrend: Ford (7345 darab), Mercedes (5788), BMW (5430), Suzuki (4735).
Tavaly ugyanakkor 360.103 használt autót helyeztek forgalomba Romániában, 9,51 százalékkal többet, mint 2024-ben.
