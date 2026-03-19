Akár a kocsisort is megelőzhetik a motorosok a villanyrendőröknél – a képviselőház asztalán a KRESZ-módosító javaslat

Ahogy felmelegedett az idő, előkerültek a motorkerékpárok, ezzel együtt a balesetek is megsokasodtak. A szezonkezdés előtt felelevenítjük, mire érdemes figyelni a járművezetőknek, és milyen KRESZ-módosításokra számíthatnak a jövőben a motorosok.

Farkas Orsolya 2026. március 19., 10:312026. március 19., 10:31

A motorosszezon még nem kezdődött el igazán, de amióta kitavaszodott, az autók mellett egyre több kétkerekűvel is találkozunk a forgalomban. A székelyföldi motoros közösségek az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy felhívják a gépjárművezetők figyelmét a jelenlétükre: a rendszerint május eleji szezonnyitó felvonulásokat Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is megszervezik a motoros klubok, egyesületek. Hirdetés Mi több, vezetéstechnikai képzést is rendszeresen tartanak, legközelebb áprilisban kerül sor egy ilyen rendezvényre Székelyudvarhelyen.

A biztonságos közlekedés azonban nem kizárólag az autósok figyelmén múlik, ez közös felelősség,

és ezzel a motorosok is egyetértenek. Egy új törvénymódosítás ugyanakkor sokat segítene a két keréken közlekedők biztonságán, és segítene fellazítani a városi forgalmat is. Így módosítanák a KRESZ-t A közúti közlekedésre vonatkozó, 2002-ből származó 195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító törvénytervezet a sepsiszentgyörgyi Motorious Tramps RC és a csíkszeredai Safety Bike javaslatai alapján született meg tavaly. Az ötlet támogatói közé hamarosan csatlakozott a bukaresti MotoADN is. A javaslatot végül négypárti kezdeményezésként terjesztették be az RMDSZ, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Mentsük meg Romániát Szövetség (USR) képviselői.

A tervezet lehetővé tenné a motorosok számára, hogy használják a buszsávokat, és előreguruljanak a kocsisorok mellett Fotó: Tuchiluș Alex

A tervezet októberben került a szenátus asztalára. Gál Károly RMDSZ-es parlamenti képviselő, a szállításügyi bizottság alelnöke és a törvénymódosítás társkezdeményezője szerint számottevő változásokra számíthatnak a kétkerekű járművel közlekedők. A javaslat főbb elemei: lehetővé teszi azt, hogy a motorosok, mopedesek és biciklisek megelőzzék a villanyrendőröknél, a gyalogátjáróknál, vasúti átjáróknál álló kocsisort, amennyiben az oldaltávolság megfelelő, nem akadályozzák a közlekedés többi résztvevőjét, és az előzést legfeljebb 20 kilométer/órával hajtják végre;

bevezeti a biztonsági zóna fogalmát a KRESZ-be. Ezeket az út teljes szélességében, a kötelező megállás helyét jelző vonaltól számított három méter hosszúságú zónákat az útkereszteződések és vasúti átjárók előtt alakítják ki azért, hogy nagyobb forgalom, dugó esetén megkönnyítsék a kétkerekűvel közlekedők dolgát. Amennyiben a motorosok, mopedesek, biciklisek biztonságosan előre tudnak gurulni az autósok között, akkor a sor elejére kerülnek, és elsőként indulhatnak el a villanyrendőr zöld jelzése vagy a vasúti sorompó felengedésekor;

amellett, hogy a motorosoknak, a mopedet vezetőknek, valamint utasaiknak kötelező a védősisak viselése, kötelezővé teszi azok megfelelő rögzítését, azaz becsatolását is;

előírja, hogy a közparkolók esetében, ahol legalább hat parkolóhely van kialakítva, a helyi hatóságok hozzanak létre egy kizárólag motorkerékpároknak, mopedeknek fenntartott helyet;

lehetővé teszi, hogy minden városokban, ahol létezik a tömegközlekedési járműveknek szánt különálló sáv, használhassák azt a motorosok, mopedesek is (ezen valószínűleg még módosításokat eszközölnek);

megengedi, hogy a kétkerekűeket a járdán parkolják, amennyiben megfelelő távolság marad a gyalogosoknak (ez előreláthatóan módosított formában vagy egyáltalán nem fog bekerülni a törvénybe). Gál Károly kérdésünkre elmondta: a tervezet 2025 októberében került át a szenátusból a képviselőházba. A képviselőház szállításügyi bizottsága első ízben március 3-án tárgyalta.

Általánosan jó ötletnek tartják a kollégák, kisebb módosításokat fogunk eszközölni, mert fontos, hogy szülessen egy mindenkinek elfogadható kompromisszum”

– húzta alá az elöljáró. A cél a közlekedésbiztonság növelése mellett az lenne, hogy minél több embert ösztönözzenek a kétkerekű járművek használatára, hiszen így fellazulna a forgalom, lerövidülne az idő, amit az úton töltünk.

A motoros egyesületek, közöttük a sepsiszentgyörgyi Free Adventurer Bikers minden évben szervez figyelemfelkeltő felvonulást Fotó: Tuchiluș Alex

A képviselőházban több szakbizottság tárgyal a javaslatról, és csak akkor kerülhet a plénum elé megszavazásra, ha a bizottságok közös nevezőre jutottak. Ez várhatóan egy hosszabb folyamat lesz. A felelősség két keréken és négyen is ugyanaz A Kovászna megyei rendőrség a szezon kezdetével felhívja a motorosok figyelmét:

a védősisak életet menthet, viselése kötelező,

ugyanakkor a megfelelő kabát, kesztyű, nadrág és cipő is hozzásegít a kellő védelemhez. Fontos, hogy a motorosok jól láthatók legyenek, ezért javasolják, hogy viseljenek színes ruházatot és használják a fényszórót éjjel-nappal.

A képviselőház szállításügyi bizottsága első ízben március 3-án tárgyalta a tervezetet, még módosíthatnak rajta Fotó: Tuchiluș Alex

Kérik, hogy tartsák be a sebességkorlátozást, és figyelmeztetnek, hogy

a rizikós manőverek és előzések halálos kimenetelűek is lehetnek.