Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül

• Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

Nicușor Dan kedd este kijelentette, hogy az elnöki hivatal a következő napokban kidolgozza a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) szóló referendum részleteit.

Székelyhon

2026. január 07., 08:502026. január 07., 08:50

Az államfő a tettre készek koalíciója találkozója után, a párizsi román nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a decemberi konzultációk után további 30 bíró és ügyész kereste meg, akiket januárban meghívnak egyeztetésre a Cotroceni-palotába – számol be az Agerpres.

Arra a kérdésre, hogy mikor bonyolítják le a CSM-ről szóló referendumot, Nicușor Dan azt válaszolta:

a konkrétumokat „éppen ezekben a napokban” véglegesítik.

Azt is jelezte, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács egyik ülésén személyesen elnökölne, de ehhez még további információra van szüksége.

Nicușor Dan a múlt év végén a Cotroceni-palotában három fordulóban összesen 51 bíróval és ügyésszel konzultált.

Az első megbeszélést az elnöki hivatal online közvetítette, míg a további két találkozót – egyenként 20-20 bíró és ügyész részvételével – zárt ajtók mögött tartották, a résztvevők kérésére, a tárgyalások bizalmas jellege miatt.

Hivatalos források szerint a találkozókon felvetett legsúlyosabb problémák között szerepelt a bírákra és ügyészekre nehezedő nyomás, ami korlátozza őket a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) álláspontjával ellentétes vélemények nyilvános megfogalmazásában, de

szó volt és legfelsőbb bírósági posztokra pályázó bírók szakmai felkészültségének hiányosságairól is.

A Cotroceni-palotában tartott találkozó előtt egy nappal Nicușor Dan bejelentette, hogy január elején referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében a CSM-ről. Az államfő szerint a népszavazáson egyetlen kérdés lesz:

a közérdeket vagy az igazságszolgáltatáson belüli csoportérdekeket szolgál a CSM?

Ha a megkérdezettek többsége azt válaszolja, hogy CSM a közérdeket szolgálja, akkor folytatják a vitát a szükséges törvénymódosításokról,

ha azonban zömében azt fogják válaszolni, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács csoportérdekeket szolgál, a testületnek azonnal távoznia kell

– szögezte le.

Korábban az Agerpres az elnöki hivatal illetékeseitől megtudta, hogy a tervek szerint levélben fognak szavazni a bírák és ügyészek az államfő által kezdeményezett referendumon.

Belföld
Hirdetés
