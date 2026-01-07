Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül

Fotó: Freepik
Nicușor Dan kedd este kijelentette, hogy az elnöki hivatal a következő napokban kidolgozza a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) szóló referendum részleteit.
Az államfő a tettre készek koalíciója találkozója után, a párizsi román nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a decemberi konzultációk után további 30 bíró és ügyész kereste meg, akiket januárban meghívnak egyeztetésre a Cotroceni-palotába – számol be az Agerpres.
Arra a kérdésre, hogy mikor bonyolítják le a CSM-ről szóló referendumot, Nicușor Dan azt válaszolta:
Azt is jelezte, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács egyik ülésén személyesen elnökölne, de ehhez még további információra van szüksége.
Az első megbeszélést az elnöki hivatal online közvetítette, míg a további két találkozót – egyenként 20-20 bíró és ügyész részvételével – zárt ajtók mögött tartották, a résztvevők kérésére, a tárgyalások bizalmas jellege miatt.
Hivatalos források szerint a találkozókon felvetett legsúlyosabb problémák között szerepelt a bírákra és ügyészekre nehezedő nyomás, ami korlátozza őket a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) álláspontjával ellentétes vélemények nyilvános megfogalmazásában, de
A Cotroceni-palotában tartott találkozó előtt egy nappal Nicușor Dan bejelentette, hogy január elején referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében a CSM-ről. Az államfő szerint a népszavazáson egyetlen kérdés lesz:
Ha a megkérdezettek többsége azt válaszolja, hogy CSM a közérdeket szolgálja, akkor folytatják a vitát a szükséges törvénymódosításokról,
– szögezte le.
Korábban az Agerpres az elnöki hivatal illetékeseitől megtudta, hogy a tervek szerint levélben fognak szavazni a bírák és ügyészek az államfő által kezdeményezett referendumon.
