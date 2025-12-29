Mikorra esnek a munkaszüneti napok 2026-ban?

Fotó: Freepik
A 2026-os évben a romániai alkalmazottaknak 17 hivatalos munkaszüneti nap jár, ezek közül 12 esik hétköznapra. Mutatjuk a listát, hogy könnyebben megtervezhesse jövő évi szabadságát.
Januárban lesz a legtöbb hivatalos munkaszüneti nap, összesen öt: az új év első két napja, vízkereszt és Keresztelő Szent János napja, illetve a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe (január 24.). A következő szabadnapokra áprilisig, az ortodox húsvétig (április 12.) kell várni – a katolikus húsvétot egy héttel azelőtt ünnepeljük. Ezt követi május 1-jén a munka ünnepe, majd a hónap végén az ortodox pünkösd, másnap pedig a gyermeknap.
A nyár további részében csupán Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.) jár szabadnap, ez azonban hétvégére esik. Hosszú hétvége lesz viszont november végén, Szent András napja és december 1-je ugyanis hétfőre és keddre esik. Az év utolsó munkaszüneti napjai – karácsony első és második napja – pénteken és szombaton lesznek.
A 2026-os munkaszüneti napok teljes listája:
Január 1. (csütörtök) – újév
Január 2. (péntek) – újév második napja
Január 6. (kedd) – vízkereszt
Január 7. (szerda) – Keresztelő Szent János napja
Január 24. (szombat) – a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe
Április 10. (péntek) – ortodox nagypéntek
Április 12. (vasárnap) – ortodox húsvét
Április 13. (hétfő) – ortodox húsvéthétfő
Május 1. (péntek) – munka ünnepe
Május 31. (vasárnap) – ortodox pünkösd
Június 1. (hétfő) – ortodox pünkösdhétfő
Június 1. (hétfő) – gyermeknap
Augusztus 15. (szombat) – Nagyboldogasszony napja
November 30. (hétfő) – Szent András napja
December 1. (kedd) – Románia nemzeti ünnepe
December 25. (péntek) – karácsony első napja
December 26. (szombat) – karácsony második napja
Az elmúlt 24 órában 25 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 28 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
Több olyan intézkedést is elfogadott a kormány, amelyek az egészségügyi rendszer működését nehezítő munkaerőhiány enyhítését célozzák. Elképzelhető azonban, hogy megkéstek a törvénnyel, véli a Székelyhonnak nyilatkozó szakszervezeti képviselő.
Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.
A híres francia színésznőt súlyos betegség után, vasárnap érte a halál. 91 éves volt.
A szélvihar miatt nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták.
A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a Heródes által meggyilkoltatott fiúgyerekek, azaz „apró szentek” napja is, régen gazdag, mára kikopó szokásrenddel. Ilyenkor lehet büntetlenül megvesszőzni a lányokat, asszonyokat, de koránt sem nevelés céljával.
Az Apple TV-nél készült el, és futott be év végére 2025 egyik legjobb sorozata, a Pluribus. Vince Gilligan új folytatásos története egy meglehetősen egyedi apokalipszist tár a szemünk elé. Kritika.
Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.
A szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyrészére, köztük a székelyföldi megyékre is.
Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.
szóljon hozzá!