Mikorra esnek a munkaszüneti napok 2026-ban?

A 2026-os évben a romániai alkalmazottaknak 17 hivatalos munkaszüneti nap jár, ezek közül 12 esik hétköznapra. Mutatjuk a listát, hogy könnyebben megtervezhesse jövő évi szabadságát.

Januárban lesz a legtöbb hivatalos munkaszüneti nap, összesen öt: az új év első két napja, vízkereszt és Keresztelő Szent János napja, illetve a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe (január 24.). A következő szabadnapokra áprilisig, az ortodox húsvétig (április 12.) kell várni – a katolikus húsvétot egy héttel azelőtt ünnepeljük. Ezt követi május 1-jén a munka ünnepe, majd a hónap végén az ortodox pünkösd, másnap pedig a gyermeknap.

Hirdetés

A nyár további részében csupán Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.) jár szabadnap, ez azonban hétvégére esik. Hosszú hétvége lesz viszont november végén, Szent András napja és december 1-je ugyanis hétfőre és keddre esik. Az év utolsó munkaszüneti napjai – karácsony első és második napja – pénteken és szombaton lesznek.

A 2026-os munkaszüneti napok teljes listája: