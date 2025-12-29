Rovatok
Mikorra esnek a munkaszüneti napok 2026-ban?

Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

A 2026-os évben a romániai alkalmazottaknak 17 hivatalos munkaszüneti nap jár, ezek közül 12 esik hétköznapra. Mutatjuk a listát, hogy könnyebben megtervezhesse jövő évi szabadságát.

Székelyhon

2025. december 29., 10:512025. december 29., 10:51

Januárban lesz a legtöbb hivatalos munkaszüneti nap, összesen öt: az új év első két napja, vízkereszt és Keresztelő Szent János napja, illetve a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe (január 24.). A következő szabadnapokra áprilisig, az ortodox húsvétig (április 12.) kell várni – a katolikus húsvétot egy héttel azelőtt ünnepeljük. Ezt követi május 1-jén a munka ünnepe, majd a hónap végén az ortodox pünkösd, másnap pedig a gyermeknap.

A nyár további részében csupán Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.) jár szabadnap, ez azonban hétvégére esik. Hosszú hétvége lesz viszont november végén, Szent András napja és december 1-je ugyanis hétfőre és keddre esik. Az év utolsó munkaszüneti napjai – karácsony első és második napja – pénteken és szombaton lesznek.

A 2026-os munkaszüneti napok teljes listája:

  • Január 1. (csütörtök) – újév

  • Január 2. (péntek) – újév második napja

  • Január 6. (kedd) – vízkereszt

  • Január 7. (szerda) – Keresztelő Szent János napja

  • Január 24. (szombat) – a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe

  • Április 10. (péntek) – ortodox nagypéntek

  • Április 12. (vasárnap) – ortodox húsvét

  • Április 13. (hétfő) – ortodox húsvéthétfő

  • Május 1. (péntek) – munka ünnepe

  • Május 31. (vasárnap) – ortodox pünkösd

  • Június 1. (hétfő) – ortodox pünkösdhétfő

  • Június 1. (hétfő) – gyermeknap

  • Augusztus 15. (szombat) – Nagyboldogasszony napja

  • November 30. (hétfő) – Szent András napja

  • December 1. (kedd) – Románia nemzeti ünnepe

  • December 25. (péntek) – karácsony első napja

  • December 26. (szombat) – karácsony második napja

Belföld Életmód
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
2025. december 29., hétfő

Csaknem harmincan szorultak segítségre a hegyekben, hatan kórházba kerültek

Az elmúlt 24 órában 25 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 28 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

2025. december 29., hétfő

2025. december 29., hétfő

2026-ban is enyhítenék a személyzethiányt az egészségügyben

Több olyan intézkedést is elfogadott a kormány, amelyek az egészségügyi rendszer működését nehezítő munkaerőhiány enyhítését célozzák. Elképzelhető azonban, hogy megkéstek a törvénnyel, véli a Székelyhonnak nyilatkozó szakszervezeti képviselő.

2025. december 29., hétfő

2025. december 28., vasárnap

Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra

Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.

2025. december 28., vasárnap

2025. december 28., vasárnap

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda

A híres francia színésznőt súlyos betegség után, vasárnap érte a halál. 91 éves volt.

2025. december 28., vasárnap

2025. december 28., vasárnap

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál

A szélvihar miatt nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták.

2025. december 28., vasárnap

2025. december 28., vasárnap

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a Heródes által meggyilkoltatott fiúgyerekek, azaz „apró szentek” napja is, régen gazdag, mára kikopó szokásrenddel. Ilyenkor lehet büntetlenül megvesszőzni a lányokat, asszonyokat, de koránt sem nevelés céljával.

2025. december 28., vasárnap

2025. december 27., szombat

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát

Az Apple TV-nél készült el, és futott be év végére 2025 egyik legjobb sorozata, a Pluribus. Vince Gilligan új folytatásos története egy meglehetősen egyedi apokalipszist tár a szemünk elé. Kritika.

2025. december 27., szombat

2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.

2025. december 27., szombat

2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön

A szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyrészére, köztük a székelyföldi megyékre is.

2025. december 27., szombat

2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?

Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.

2025. december 27., szombat

