Megvolt az év első komolyabb földrengése

2026. január 09., péntek

Készülnek az újabb változások a csíkszeredai tömegközlekedés menetrendjében

Noha új buszokra és jóval nagyobb járatsűrűségre váltott a csíkszeredai tömegközlekedés, nagyon sok kifogás merült fel az új menetrendekkel, útvonalakkal kapcsolatban. Ezeket most igyekeznek felhasználni a módosításokhoz – tudtuk meg.