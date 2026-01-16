Megvan a legfrissebb nettó átlagfizetés szintje – mire elég ez?

Fotó: Orbán Orsolya
2025 októberéhez képest novemberben 2,2 százalékkal 5615 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9371 lej volt tavaly novemberben, 2,4 százalékkal nagyobb, mint az előző hónapban.
2026. január 16., 11:032026. január 16., 11:03
Novemberben a gazdasági ágazatok többségében nőtt a nettó átlagfizetés az előző hónaphoz képest a különféle alkalmi juttatások (bónuszok, karácsonyi prémiumok, utalványok, 13. fizetés), a természetbeni és pénzbeli juttatások, a nettó nyereségből származó összegek és egyéb juttatások hatására.
A legnagyobb mértékben – 15,7, illetve 14,4 százalékkal – a gépek, berendezések és készülékek gyártásának, valamint közútszállításban használt járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártásának ágazatában nőtt az átlagbér 2025 novemberében az előző hónaphoz képest – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.
Fél és három százalék közötti mértékben csökkent az átlagbér a számítógépek és elektronikai, optikai termékek gyártásában, a koksziparban, az ingatlanügyletek, a film-, videó- és televízióműsor-gyártás, hangfelvétel-készítés és zenei kiadás ágazatában, a kőolaj- és földgázkitermelésben, a kohászati iparban.
A közszférában az előző hónaphoz képest tavaly novemberben nőttek a bérek a tanügyben (1,1 százalékkal) és az egészségügyben, szociális ellátásban (0,4 százalékkal). A közigazgatásban viszont 0,1 százalékkal csökkentek.
Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.
Saját autója hátsó kerekei alá szorult és életét vesztette egy nő Vaslui megyében, miután nem állította meg rendesen a járművet a lejtős terepen.
Több ezren tüntettek csütörtök este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.
Tíz éves a helyi termelők támogatását felvállaló marosvásárhelyi Local Farmers’ Market, amelyet a Rákóczi lépcső alatti kis utcában szerveznek. Az idei első vásár január 16-án, pénteken lesz.
Nagyon meglepődtek a hatóságok, amikor több hüllőfajt, pitonokat, boákat, rendkívül ritka viperákat, tarantulákat, egy krokodilt és egy varánuszt fedeztek fel egy 12 négyzetméteres szobában Bihar megyében.
Nagy az aggodalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.
Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.
Marosvásárhelyen csaknem ötszáz utca van és ezek csupán felében járnak a hókotró gépek. Soós Zoltán polgármester szerint a prioritás az, hogy a városi közlekedés folyamatos legyen, ne álljon le.
Nicușor Dan csütörtökön kijelentette, reménykedik abban, hogy 2026 elhozza a békét Európában, és Románia támogatja Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a gyors és tartós békét eredményező tárgyalásokra.
Marosvásárhelyen idén is megszervezik az ökumenikus imahetet, amikor a különböző felekezetű hívők más-más templomban gyűlnek össze igét hallgatni, imádkozni. Idén az imahét január 18-án, vasárnap kezdődik.
