Megvan a legfrissebb nettó átlagfizetés szintje – mire elég ez?

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

2025 októberéhez képest novemberben 2,2 százalékkal 5615 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9371 lej volt tavaly novemberben, 2,4 százalékkal nagyobb, mint az előző hónapban.

Székelyhon

2026. január 16., 11:032026. január 16., 11:03

2026. január 16., 11:042026. január 16., 11:04

Novemberben a gazdasági ágazatok többségében nőtt a nettó átlagfizetés az előző hónaphoz képest a különféle alkalmi juttatások (bónuszok, karácsonyi prémiumok, utalványok, 13. fizetés), a természetbeni és pénzbeli juttatások, a nettó nyereségből származó összegek és egyéb juttatások hatására.

A legnagyobb mértékben – 15,7, illetve 14,4 százalékkal – a gépek, berendezések és készülékek gyártásának, valamint közútszállításban használt járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártásának ágazatában nőtt az átlagbér 2025 novemberében az előző hónaphoz képest – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.

A legjelentősebb csökkenést (mínusz négy százalék) a légi szállítás ágazatában jegyezték.

Fél és három százalék közötti mértékben csökkent az átlagbér a számítógépek és elektronikai, optikai termékek gyártásában, a koksziparban, az ingatlanügyletek, a film-, videó- és televízióműsor-gyártás, hangfelvétel-készítés és zenei kiadás ágazatában, a kőolaj- és földgázkitermelésben, a kohászati iparban.

A közszférában az előző hónaphoz képest tavaly novemberben nőttek a bérek a tanügyben (1,1 százalékkal) és az egészségügyben, szociális ellátásban (0,4 százalékkal). A közigazgatásban viszont 0,1 százalékkal csökkentek.

Belföld Társadalom Gazdaság
