Megvan a legfrissebb nettó átlagfizetés szintje – mire elég ez?

2025 októberéhez képest novemberben 2,2 százalékkal 5615 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9371 lej volt tavaly novemberben, 2,4 százalékkal nagyobb, mint az előző hónapban.

Novemberben a gazdasági ágazatok többségében nőtt a nettó átlagfizetés az előző hónaphoz képest a különféle alkalmi juttatások (bónuszok, karácsonyi prémiumok, utalványok, 13. fizetés), a természetbeni és pénzbeli juttatások, a nettó nyereségből származó összegek és egyéb juttatások hatására.

A legnagyobb mértékben – 15,7, illetve 14,4 százalékkal – a gépek, berendezések és készülékek gyártásának, valamint közútszállításban használt járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártásának ágazatában nőtt az átlagbér 2025 novemberében az előző hónaphoz képest – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.