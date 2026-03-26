Megváltoznak a parkolási díjak a brassói repülőtéren

Sokan használják a brassói repülőtér parkolóját • Fotó: Tuchiluș Alex

Sokan használják a brassói repülőtér parkolóját

Fotó: Tuchiluș Alex

Tanácshatározattal módosít a repülőtéri parkolódíjakon a Brassó megyei önkormányzat. Az árak általánosságban véve emelkednek, ugyanakkor az egy hónapos mellé bevezetik a 7 és 14 napos bérletet is.

Farkas Orsolya

2026. március 26., 21:392026. március 26., 21:39

A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér parkolójának használati díjait 2024-ben határozta meg a megyei tanács. A jelenleg érvényes szabályzat szerint 24 óra parkolásért 135 lejt kell fizetni, de például egy teljes hétvégi kiruccanás idejére – tehát péntektől vasárnapig – 235 lejbe kerül a parkolás, egy hét után pedig 435 lejre nő a díj. A havi bérlet viszont mindössze 200 lejbe kerül.

Ezzel szemben a marosvásárhelyi repülőtéren három napi parkolásért 105 lejt, hét napért 210 lejt kell fizetni, az egyhavi bérleti díj pedig 420 lej.

Ha a tervezett módosításokat elfogadják, akkor a brassói repülőtéren:

  • az első 24 órában minden óráért 5 lejt kell fizetni a parkolásért – ez összesen 120 lej egy napra;

  • az első 24 óra lejárta után minden napért pluszban 60 lejt kell fizetni – így egy hétvége, vagyis három nap 240 lejbe kerül;

  • bevezetik az egyhetes bérletet, melynek ára 200 lej;

  • kéthetes bérletet is lehet vásárolni 350 lejért;

  • az egyhavi bérlet azonban 200 lejről 600 lejre nő;

  • a parkolójegy elhagyásáért, megrongálódásáért továbbra is 500 lejt kell fizetni.

A határozattervezetben leírtak szerint

a módosításokra azért van szükség, mert a parkoló fenntartási költségei növekedtek,

ugyanakkor a díjak emelését indokolják a hasonló utasforgalmú repülőtereken alkalmazott tarifák is. Az új parkolási díjakról március 27-én, pénteken szavaz Brassó Megye Tanácsának képviselő-testülete.

Belföld Repülőtér parkolás
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 26., csütörtök

A közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére – nyilatkozta csütörtökön Nicușor Dan, Románia elnöke.

Románia elnöke szerint a közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére
Románia elnöke szerint a közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére
2026. március 26., csütörtök

Románia elnöke szerint a közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére
Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.

Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni
Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni
2026. március 26., csütörtök

Kérdése van a levélszavazásról? Segítenek eligazodni
2026. március 26., csütörtök

A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
2026. március 26., csütörtök

Korábban érkezik a nyugdíj a román húsvétnak köszönhetően
2026. március 26., csütörtök

Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan
Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan
2026. március 26., csütörtök

Nemsokára kihirdeti a költségvetési törvényt Nicușor Dan
Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével
Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével
2026. március 26., csütörtök

Egy felmérés szerint a munkavállalók csupán 24 százaléka elégedett a munkahelyével
2026. március 26., csütörtök

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások
A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások
2026. március 26., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál nem lesznek elbocsátások
2026. március 26., csütörtök

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
2026. március 26., csütörtök

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
2026. március 26., csütörtök

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
2026. március 26., csütörtök

Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön
Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön
2026. március 26., csütörtök

Áprilistól péntekenként ingyenesen lehet buszozni Sepsiszentgyörgyön
2026. március 26., csütörtök

Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.

Szennyezés történt a Dunán – fotók
Szennyezés történt a Dunán – fotók
2026. március 26., csütörtök

Szennyezés történt a Dunán – fotók
Hirdetés
