Megváltoznak a parkolási díjak a brassói repülőtéren

Tanácshatározattal módosít a repülőtéri parkolódíjakon a Brassó megyei önkormányzat. Az árak általánosságban véve emelkednek, ugyanakkor az egy hónapos mellé bevezetik a 7 és 14 napos bérletet is.

A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér parkolójának használati díjait 2024-ben határozta meg a megyei tanács. A jelenleg érvényes szabályzat szerint 24 óra parkolásért 135 lejt kell fizetni, de például egy teljes hétvégi kiruccanás idejére – tehát péntektől vasárnapig – 235 lejbe kerül a parkolás, egy hét után pedig 435 lejre nő a díj. A havi bérlet viszont mindössze 200 lejbe kerül.

Ezzel szemben a marosvásárhelyi repülőtéren három napi parkolásért 105 lejt, hét napért 210 lejt kell fizetni, az egyhavi bérleti díj pedig 420 lej.

Ha a tervezett módosításokat elfogadják, akkor a brassói repülőtéren:

az első 24 órában minden óráért 5 lejt kell fizetni a parkolásért – ez összesen 120 lej egy napra;

az első 24 óra lejárta után minden napért pluszban 60 lejt kell fizetni – így egy hétvége, vagyis három nap 240 lejbe kerül;

bevezetik az egyhetes bérletet, melynek ára 200 lej;

kéthetes bérletet is lehet vásárolni 350 lejért;

az egyhavi bérlet azonban 200 lejről 600 lejre nő;

a parkolójegy elhagyásáért, megrongálódásáért továbbra is 500 lejt kell fizetni.

A határozattervezetben leírtak szerint