Megváltoznak a parkolási díjak a brassói repülőtéren

Sokan használják a brassói repülőtér parkolóját
Fotó: Tuchiluș Alex
Tanácshatározattal módosít a repülőtéri parkolódíjakon a Brassó megyei önkormányzat. Az árak általánosságban véve emelkednek, ugyanakkor az egy hónapos mellé bevezetik a 7 és 14 napos bérletet is.
A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér parkolójának használati díjait 2024-ben határozta meg a megyei tanács. A jelenleg érvényes szabályzat szerint 24 óra parkolásért 135 lejt kell fizetni, de például egy teljes hétvégi kiruccanás idejére – tehát péntektől vasárnapig – 235 lejbe kerül a parkolás, egy hét után pedig 435 lejre nő a díj. A havi bérlet viszont mindössze 200 lejbe kerül.
Ezzel szemben a marosvásárhelyi repülőtéren három napi parkolásért 105 lejt, hét napért 210 lejt kell fizetni, az egyhavi bérleti díj pedig 420 lej.
Ha a tervezett módosításokat elfogadják, akkor a brassói repülőtéren:
az első 24 órában minden óráért 5 lejt kell fizetni a parkolásért – ez összesen 120 lej egy napra;
az első 24 óra lejárta után minden napért pluszban 60 lejt kell fizetni – így egy hétvége, vagyis három nap 240 lejbe kerül;
bevezetik az egyhetes bérletet, melynek ára 200 lej;
kéthetes bérletet is lehet vásárolni 350 lejért;
az egyhavi bérlet azonban 200 lejről 600 lejre nő;
a parkolójegy elhagyásáért, megrongálódásáért továbbra is 500 lejt kell fizetni.
A határozattervezetben leírtak szerint
ugyanakkor a díjak emelését indokolják a hasonló utasforgalmú repülőtereken alkalmazott tarifák is. Az új parkolási díjakról március 27-én, pénteken szavaz Brassó Megye Tanácsának képviselő-testülete.
A közeljövőben nem lesz szükség üzemanyag-vásárlási korlátozások bevezetésére – nyilatkozta csütörtökön Nicușor Dan, Románia elnöke.
Erdélyben mintegy 310 ezer választópolgár kapja meg a küldeményt a magyarországi országgyűlési választások előtt. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője válaszol.
A húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál korábban érkeznek az áprilisi nyugdíjak.
Nicușor Dan államfő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy amint megkapja az alkotmánybíróság költségvetési törvénytervezettel kapcsolatos döntésének indoklását, azonnal kihirdeti a jogszabályt.
Az előző évhez képest 8 százalékkal 27 százalékra csökkent idén azoknak a romániai munkavállalóknak az aránya, akik boldognak és elégedettnek érzik magukat a munkahelyükön.
Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalától senkit nem kell elbocsátani, mi több, a jelenlegi létszám messze elmarad a prefektúra által megszabottól: ha nem lenne létszámstop, még alkalmazni is lehetne embereket – derült ki a pénteki tanácsülésen.
Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.
Egy felborult autó sofőrjének sietett a segítségére Szabo-Ricardo Béla kézdivásárhelyi tűzoltó Brassó megyében. A szabadidejében arra járó férfi kisegítette a sérültet a járműből, biztosította a helyszínt, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradt.
Április 3-tól kezdődően minden pénteken a sepsiszentgyörgyiek és a városba látogatók is ingyenesen vehetik igénybe valamennyi városi buszjáratot. Ez egyike azon intézkedéseknek, amellyel a forgalmat csökkentené az önkormányzat.
Szennyezés történt csütörtökön a Dunán, a Teleorman megyei Turnu Măgurele kikötője környéként, ahol egy hajó elsüllyedt.
