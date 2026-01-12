Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok

Az elmúlt napokban az ország napi gázfogyasztása megközelítette az 58 millió köbmétert, ami hozzávetőlegesen 17 százalékkal több a tavalyi hasonló időszak átlagánál – közölték az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs hétfői ülése után.

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy az ország elegendő földgázzal rendelkezik a szükségletek fedezéséhez. Jelenleg a hazai gáztárolók töltöttsége 65 százalékos, ami

és 6 százalékkal meghaladja az egy évvel korábban jegyzettet. A hazai termelés napi 23,6 millió köbméter körül mozog, további 25,5 millió köbmétert a tárolókból biztosítanak, a fennmaradó mennyiséget pedig a szomszédos országokból importálják – magyarázta.

Készen álltunk a legrosszabbra, és lám, most abban a helyzetben találtuk magunkat, hogy szükség van a többletre”

– fogalmazott.

Bogdan Ivan szerint villamos energiából jelenleg körülbelül 7800 megawattot termel az ország naponta, a fogyasztás pedig 8500 megawatt körüli. A teljes termelés 24 százaléka a szénhidrogén-, főleg földgáztüzelésű hőerőművektől származott, 24 százalékát vízerőművek, 16 százalékát az atomerőmű, 14 százalékát pedig a széntüzelésű erőművek biztosították.

Ha nem sikerült volna kieszközölni az Európai Bizottságnál a széntüzelésű erőművek leállításának elhalasztását, most hatalmas probléma lenne a termeléssel – jelentette ki a miniszter. A tárcavezető szerint