Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Az elmúlt napokban az ország napi gázfogyasztása megközelítette az 58 millió köbmétert, ami hozzávetőlegesen 17 százalékkal több a tavalyi hasonló időszak átlagánál – közölték az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs hétfői ülése után.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy az ország elegendő földgázzal rendelkezik a szükségletek fedezéséhez. Jelenleg a hazai gáztárolók töltöttsége 65 százalékos, ami
és 6 százalékkal meghaladja az egy évvel korábban jegyzettet. A hazai termelés napi 23,6 millió köbméter körül mozog, további 25,5 millió köbmétert a tárolókból biztosítanak, a fennmaradó mennyiséget pedig a szomszédos országokból importálják – magyarázta.
„Színültig töltött gáztárolókkal léptünk be a hideg évszakba.
– fogalmazott.
Bogdan Ivan szerint villamos energiából jelenleg körülbelül 7800 megawattot termel az ország naponta, a fogyasztás pedig 8500 megawatt körüli. A teljes termelés 24 százaléka a szénhidrogén-, főleg földgáztüzelésű hőerőművektől származott, 24 százalékát vízerőművek, 16 százalékát az atomerőmű, 14 százalékát pedig a széntüzelésű erőművek biztosították.
Ha nem sikerült volna kieszközölni az Európai Bizottságnál a széntüzelésű erőművek leállításának elhalasztását, most hatalmas probléma lenne a termeléssel – jelentette ki a miniszter. A tárcavezető szerint
A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy péntek estére mind a 95 ezer áramellátás nélküli háztartásban sikerült helyreállítani a szolgáltatást. Szerdáig még országszerte kitart a fagy, január 15-e után azonban a hónap végéig, majd február első hetén is sokkal enyhébb idő várható, így az országos villamosenergia-rendszer terhelése is csökkenni fog – idézi az energiaügyi minisztert az Agerpres.
Autóvezetői engedélye sem volt a fiatal ittas sofőrnek, aki vasárnap éjjel Kézdivásárhelyen megpróbált elmenekülni a hatóságok elől – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A férfi mostanra előzetes letartóztatásba került.
Belső vizsgálatot rendelt el hétfőn a konstancai megyei sürgősségi kórháznál az intézmény vezetősége, miután két gyermek is kómába került műtét után.
Embercsempészet és szexuális szolgáltatásokra való kényszerítés vádjával román bűnözői hálózat tagjait fogták el a román és a brit hatságok, az együttműködés négy ember előállításához, valamint számos luxusautó és ingatlan lefoglalásához vezetett.
A hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 12. és 25. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium.
Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.
A tavalyi harmadik negyedévben 9420 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme; a kiadások átlagösszege 8079 lej volt, ami a jövedelem 85,8 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.
Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.
Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
szóljon hozzá!