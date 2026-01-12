Rovatok
Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Az elmúlt napokban az ország napi gázfogyasztása megközelítette az 58 millió köbmétert, ami hozzávetőlegesen 17 százalékkal több a tavalyi hasonló időszak átlagánál – közölték az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs hétfői ülése után.

Székelyhon

2026. január 12., 17:232026. január 12., 17:23

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy az ország elegendő földgázzal rendelkezik a szükségletek fedezéséhez. Jelenleg a hazai gáztárolók töltöttsége 65 százalékos, ami

11 százalékkal jobb arány az európai átlagnál

és 6 százalékkal meghaladja az egy évvel korábban jegyzettet. A hazai termelés napi 23,6 millió köbméter körül mozog, további 25,5 millió köbmétert a tárolókból biztosítanak, a fennmaradó mennyiséget pedig a szomszédos országokból importálják – magyarázta.

„Színültig töltött gáztárolókkal léptünk be a hideg évszakba.

Idézet
Készen álltunk a legrosszabbra, és lám, most abban a helyzetben találtuk magunkat, hogy szükség van a többletre”

– fogalmazott.

Bogdan Ivan szerint villamos energiából jelenleg körülbelül 7800 megawattot termel az ország naponta, a fogyasztás pedig 8500 megawatt körüli. A teljes termelés 24 százaléka a szénhidrogén-, főleg földgáztüzelésű hőerőművektől származott, 24 százalékát vízerőművek, 16 százalékát az atomerőmű, 14 százalékát pedig a széntüzelésű erőművek biztosították.

Ha nem sikerült volna kieszközölni az Európai Bizottságnál a széntüzelésű erőművek leállításának elhalasztását, most hatalmas probléma lenne a termeléssel – jelentette ki a miniszter. A tárcavezető szerint

a szélerőművek termelése 1000 megawatt körüli volt az elmúlt napokban, a naperőművek pedig a termelés 8 százalékát adták.

A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy péntek estére mind a 95 ezer áramellátás nélküli háztartásban sikerült helyreállítani a szolgáltatást. Szerdáig még országszerte kitart a fagy, január 15-e után azonban a hónap végéig, majd február első hetén is sokkal enyhébb idő várható, így az országos villamosenergia-rendszer terhelése is csökkenni fog – idézi az energiaügyi minisztert az Agerpres.

Belföld
