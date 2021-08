Megszüntetnék a vízhiányt Székelymuzsnában

Jelenleg csak hetente egyszer, pár óráig működik a szolgáltatás Székelymuzsnában • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az elmúlt harminc évben elapadt források miatt jelentős vízhiánnyal küzd a Székelyderzs községhez tartozó, mintegy háromszázhúsz főt számláló Székelymuzsna – fejtette ki lapunknak István Adrián polgármester. Mint mondta, a probléma jelenleg is akkora, hogy hetente egy alkalommal, pár órán át tudják biztosítani az ivóvízszolgáltatást a településen.

Nem ritka, hogy aszályos időszakokban Agyagfalva irányába közlekedve a Nagy-Küküllőből hoznak vizet a helyiek.

Mintegy 1,2 millió lejért pályázott sikeresen a Helyi Fejlesztések Országos Programjához (PNDL) a székelyderzsi önkormányzat, amelyből kiépítették az ivóvíz-hálózatot Agyagfalva és Székelymuzsna között – tudtuk meg a tisztségviselőtől. A két település között nagyjából kétszáz méteres szintkülönbség van, így a csövek elhelyezése, illetve egy gyűjtőtartály létrehozása mellett pumpaház kialakítására is szükség volt. A munkálatok mostanra befejeződtek, éppen készül az építkezési felügyelőségnek szóló jelentés.

Az önkormányzat elfogadott ugyanakkor egy szándéknyilatkozatot, amelynek lényege, hogy

Agyagfalvánál szeretnének csatlakozni a Harvíz Rt. által üzemeltetett rendszerre. Szerintük ugyanis, csak a „városi víz” bevezetése jelent megoldást a falu problémáira.

Egyébként már azt is kitalálták, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében a rendszer éjjel pumpálná át a vizet Székelymuzsnába, amikor az agyagfalviak kevésbé használják a szolgáltatást. Egyelőre azonban a szolgáltató döntésére várnak, remélik, hogy e hónap végéig sikerül megegyezni.

István Adrián arra is kitért, hogy amennyiben van rá lehetőség, a székelyderzsi ivóvízhálózat üzemeltetését is a Harvíz Rt-re bíznák. Erre szükség van, hiszen a hatályos törvények értelmében csak szakcég üzemeltetheti a rendszert. A községközpontban, ahol szerencsére nincs vízhiány, már régebb kiépült a forrásokból táplálkozó ivóvízhálózat, ám azt egyből nem sikerült üzembe helyezni, hiszen sokan nem csatlakoztak rá. Néhány éve azonban bővítették a hálózatot, így a lakók is jobb belátásra tértek.