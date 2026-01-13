Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették

Fizetéslevonással büntették a kormány sajtóirodájának azt a munkatársát, aki tavaly november végén megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, hogy ne tudjanak kérdést feltenni Ilie Bolojannak.

Székelyhon 2026. január 13., 16:292026. január 13., 16:29 2026. január 13., 16:402026. január 13., 16:40

A kormány keddi közleménye szerint a miniszterelnöki kancelláriánál lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy

a sajtókapcsolatokért felelős tisztviselő fegyelmi vétséget követett el, amiért egy hónapon át 5 százalékkal csökkentett alapbért kap

– ismerteti az Agerpres. Hirdetés Az incidens 2025. november 26-án történt a parlament épületében, és másnap a kormány már be is jelentette, hogy fegyelmi eljárást indít az ügyben. A miniszterelnöki kancellária vezetőjének utasítására

vizsgálóbizottság alakult egy munkajogban jártas vezető irányításával.