Meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát egy petrozsényi hegymászó

A petrozsényi Adrian Ahrițculesei megmászta Antarktisz legmagasabb csúcsát, a 4892 méter magas Vinson-hegyet az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében, amelyben a világ hét legmagasabb csúcsát kell meghódítani – jelentette be Adrian Ștefan Jurca.

A hegymászó menedzsere szerint Ahrițculesei kedd éjszaka küldött neki üzenetet. Romániai idő szerint kedd este 10 órakor érkezett a következő üzenet a hegymászótól: „A Vinsonon vagyok” – számol be az Agerpres. „A Vinson-csúcs az Antarktisz legmagasabb pontja.

Ez az Adrian által meghódított hatodik csúcs a »Hét csúcs« kihívásban, amely minden kontinens legmagasabb pontjának meghódítását feltételezi. Már csak Észak-Amerika legmagasabb csúcsa, az Alaszkában található 6194 méteres McKinley maradt hátra”