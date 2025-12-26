Rovatok
MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba

Számos érdekes programot szerveznek a fiataloknak • Fotó: Mathias Corvinus Collégium

Számos érdekes programot szerveznek a fiataloknak

Fotó: Mathias Corvinus Collégium

December 31-ig hosszabbították meg a jelentkezési határidőt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) – Erdély középiskolás programjába.

Székelyhon

2025. december 26., 11:022025. december 26., 11:02

Az MCC 2002-ben indult Középiskolás Programja Kárpát-medence-szerte kínál távoktatáson és szombati foglalkozásokon alapuló ingyenes képzést a középiskolások számára. Mint a honlapjukon olvasható,

a program célja, hogy a középiskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és kezdő támogatást nyújtson egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is.

A képzési tematika összeállításakor azokra a témakörökre és készségekre helyezték a hangsúlyt, amik a középiskolai oktatás kereteibe kevésbé férnek bele, de az egyetemi kurzusoknak már részét képezhetik. Az oktatás mellett a diákok számára téli és nyári táborokat, tanulmányi kirándulásokat szerveznek, ahol az MCC közösségéhez csatlakozhatnak a diákok.

A programra egy kérdőív kitöltésével lehet jelentkezni, amit majd személyes beszélgetés követ. Bővebb információ itt található.

Belföld Oktatás
