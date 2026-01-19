Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hosszabb távú gyalogosforgalmi korlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen a Park Hotel mögötti parkolóház építése miatt: a munkálatok idején több utcában ideiglenesen módosul a közlekedés rendje.

Székelyhon

2026. január 19., 16:112026. január 19., 16:11

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Park Hotel mögötti parkolóház építése tovább folytatódik, és szakaszosan halad 2026. január 15. és 2027. július 15. között. A biztonság érdekében a gyalogos forgalom ideiglenesen korlátozva lesz a munkálatok környékén:

  • a Városháza utcában,

  • az Enescu utcában,

  • a Cuza Vodă utca járdáján (az építkezés szakaszán).

A Cuza Vodă utcába gyalogosan továbbra is el lehet jutni, a Városháza utcán keresztül, a Szakszervezetek Művelődési Háza udvarán áthaladva biztosítják az átkelést – olvasható a polgármesteri hivatal által közzétett felhívásban.

Hirdetés

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk
Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Kétszer állt fel hátrányból, hét gólt lőtt Brassóban a Sportklub
Hatalmas tűz pusztított a Nagyváradi Egyetemen
Betalált a szünet előtt, kihúzta kapott gól nélkül az FK Csíkszereda
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk
Székelyhon

Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk
Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Székelyhon

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Kétszer állt fel hátrányból, hét gólt lőtt Brassóban a Sportklub
Székely Sport

Kétszer állt fel hátrányból, hét gólt lőtt Brassóban a Sportklub
Hatalmas tűz pusztított a Nagyváradi Egyetemen
Krónika

Hatalmas tűz pusztított a Nagyváradi Egyetemen
Betalált a szünet előtt, kihúzta kapott gól nélkül az FK Csíkszereda
Székely Sport

Betalált a szünet előtt, kihúzta kapott gól nélkül az FK Csíkszereda
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Nőileg

Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt

Bár egyelőre nincsenek sorok a pénztárak előtt, a marosvásárhelyiek az előző évekhez hasonló ütemben törlesztik a helyi adókat és illetékeket. Egy hét alatt hat és fél millió lejt fizettek be.

 

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen

Egy időben riasztották a tűzoltókat Nagyernyében és Marosvásárhelyen, két különböző tűzeset miatt.

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott

Közúti balesethez riasztották a hatóságokat Nyárádkarácsonba vasárnap este. Két gépkocsi ütközött össze, aminek következtében az egyik jármű egy gázcsőnek csapódott, ezért felmerült a gázvezeték megrongálódásának gyanúja.

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
2026. január 18., vasárnap

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
2026. január 18., vasárnap

Áramszünetek várhatók Szászrégenben

Az áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Szászrégen több utcájában is ideiglenes áramszünetekre kell számítani a következő napokban.

Áramszünetek várhatók Szászrégenben
Áramszünetek várhatók Szászrégenben
2026. január 18., vasárnap

Áramszünetek várhatók Szászrégenben
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen

Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója tisztázta a Marosvásárhelyen kiosztásra kerülő kukák körüli kérdéseket: az új rendszer célja az átlátható és egységes hulladékszállítás, de nem mérik le mindenkinek külön a szemétmennyiségét.

Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen
Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Akik a kinti fagyban érzik jól magukat – tél a marosvásárhelyi állatkertben

A farkasok és a tigrisek különösen jól érzik magukat a nagy hóban, fagyban a marosvásárhelyi állatkertben. A tartósan fagyos idő beálltával fokozottan figyelnek az állatokra és az optimális hőmérsékletre, az ünnepek alatt mégis elpusztult egy gímszarvas.

Akik a kinti fagyban érzik jól magukat – tél a marosvásárhelyi állatkertben
Akik a kinti fagyban érzik jól magukat – tél a marosvásárhelyi állatkertben
2026. január 18., vasárnap

Akik a kinti fagyban érzik jól magukat – tél a marosvásárhelyi állatkertben
2026. január 17., szombat

A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak

Négy hónap alatt hatszáznál több szabálytalanul parkoló vagy közterületen hagyott autót szállítottak el Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármestert cáfolta, hogy a luxus, nagyméretű járművek a helyükön maradnak, bárhol is állomásoznak.

A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak
A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak
2026. január 17., szombat

A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját

Negyven hektáros területen fekvő sport- és szabadidőpark létrehozását tervezi a marosvásárhelyi városháza, és százötvenezer eurós össznyereményt ajánl fel azoknak a tervezőknek, építészeknek, akik rész vesznek a tervpályázaton.

Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját
Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját
2026. január 17., szombat

Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját
2026. január 16., péntek

A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje

Földrengéshez hasonló zajt és mozgást eredményezett pénteken reggel a hó súlya alatt összeomlott röpde a marosvásárhelyi állatkertben. A Zöld házat és környékét is lezárták.

A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje
A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje
2026. január 16., péntek

A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje
2026. január 16., péntek

Baleset miatt áll a forgalom Désfalva és Harangláb között

Két autó ütközött össze Désfalva és Harangláb között pénteken reggel, többen is megsérültek.

Baleset miatt áll a forgalom Désfalva és Harangláb között
Baleset miatt áll a forgalom Désfalva és Harangláb között
2026. január 16., péntek

Baleset miatt áll a forgalom Désfalva és Harangláb között
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!