Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen

Hosszabb távú gyalogosforgalmi korlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen a Park Hotel mögötti parkolóház építése miatt: a munkálatok idején több utcában ideiglenesen módosul a közlekedés rendje.

A Park Hotel mögötti parkolóház építése tovább folytatódik, és szakaszosan halad 2026. január 15. és 2027. július 15. között. A biztonság érdekében a gyalogos forgalom ideiglenesen korlátozva lesz a munkálatok környékén:

a Városháza utcában,

az Enescu utcában,

a Cuza Vodă utca járdáján (az építkezés szakaszán).

A Cuza Vodă utcába gyalogosan továbbra is el lehet jutni, a Városháza utcán keresztül, a Szakszervezetek Művelődési Háza udvarán áthaladva biztosítják az átkelést – olvasható a polgármesteri hivatal által közzétett felhívásban.