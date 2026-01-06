Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy

Vasárnap és hétfő kivételével minden nap nyitva tart az uszoda
Fotó: Haáz Vince
Csütörtökön, január 8-tól ismét várja vendégeit a marosvásárhelyi Mircea Birău Városi Uszoda, de idéntől többe kerül a belépőjegy ára mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek számára.
Az úszás marosvásárhelyi szerelmesei ismét járhatnak uszodába január 8-tól, ám idéntől emelkedett a belépőjegyek ára. Jeggyel, karszalaggal vagy kártya alapján lehet belépni idén is, és két órás belépőjegyet lehet váltani, amely a felnőttek számára
Az uszoda keddtől péntekig 6–22 óra között várja vendégeit, utolsó belépés 20:30-tól lehetséges, szombaton pedig 8–20 óra között tart nyitva, utolsó belépésre 18:30-tól van lehetőség.
Az uszoda vasárnap és héftőn zárva van.
