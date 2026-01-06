Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy

Csütörtökön, január 8-tól ismét várja vendégeit a marosvásárhelyi Mircea Birău Városi Uszoda, de idéntől többe kerül a belépőjegy ára mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek számára.

Az úszás marosvásárhelyi szerelmesei ismét járhatnak uszodába január 8-tól, ám idéntől emelkedett a belépőjegyek ára. Jeggyel, karszalaggal vagy kártya alapján lehet belépni idén is, és két órás belépőjegyet lehet váltani, amely a felnőttek számára

idén 16 lej helyett 25 lejbe kerül, 3–14 éves gyermekeknek, nyugdíjasoknak, háborús veteránoknak pedig 11 lej helyett 19 lej lesz.

Az uszoda keddtől péntekig 6–22 óra között várja vendégeit, utolsó belépés 20:30-tól lehetséges, szombaton pedig 8–20 óra között tart nyitva, utolsó belépésre 18:30-tól van lehetőség.

Az uszoda vasárnap és héftőn zárva van.