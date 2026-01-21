Mintegy 819 ezer lej értékben szabott ki bírságot a Hargita megyei tűzoltóság a tűzvédelmi előírások megszegéséért, továbbá három kereskedelmi egységet be is zárattak múlt év végén, idén pedig egy hargitafürdői panzió esetében is így jártak el.

Összesen 189 ellenőrzést végzett Hargita megyében a tűzoltóság 2025 utolsó negyedévében, ezek alkalmával pedig 100 szabálysértési bírságot szabtak ki mintegy 819 ezer lej értékben – közölte Monoranu Vasile-Radu, a Hargita megyei tűzoltóság parancsnoka az intézmény szerdai sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a legfőbb problémák között szerepelt a tűzvédelmi berendezések hiánya (füstérzékelők, riasztók, oltórendszerek), a tűzbiztonsági engedélyek hiánya, egyéb műszaki hiányosságok, mint például elavult elektromos hálózatok, nem szabványos biztosítékok, gáz-, víz- és fűtésrendszerek hibái. Múlt év végén ugyanakkor három gazdasági egység esetében kiegészítő szankcióként a felfüggesztésről is döntöttek, mivel

az épületek nem voltak felszerelve tűzoltó- vagy füstérzékelő berendezésekkel.

Az egyik egy csíkszeredai bútorüzlet, a második egy gyergyószárhegyi építőanyag-kereskedés, a harmadik pedig egy csíkszentkirályi rendezvényterem volt. Ugyanakkor idén is lezártak már egy hargitafürdői panziót, mivel amellett, hogy nem volt kiépítve a kötelező tűzjelző rendszere, az épület illegálisan is épült. A parancsnok hangsúlyozta, a lezárás csak a tűzbiztonsági engedély megszerzése után oldható fel. A pecsét azonban ideiglenesen eltávolítható, de kizárólag felújítási munkák elvégzése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az egység nem fogadhat vendégeket. Csökkent a beavatkozások száma Néhány statisztikai adatot is megosztott a parancsnok a tűzoltósági bevetésekkel kapcsolatban, ugyancsak 2025 utolsó negyedévére vonatkozóan. Mint mondta, a 2024-es év azonos időszakához képest csökkent a beavatkozások száma, sőt

a károk mértéke a fele volt, mint egy évvel korábban.

Tavaly október és december között 829 beavatkozásban vettek részt, ezek közül 713 esetben a SMURD mentői elsősegélynyújtást végeztek, 61 esetben pedig tűzesethez vonultak ki. A károk értéke 2024 utolsó negyedében valamivel több mint 3 millió lej, tavaly ugyanebben a periódusban már csak a fele, azaz 1,5 millió lej. Hirdetés A megmentett javak mellett tavaly év végén 12 embert és 4 jószágot menekítettek ki égő épületekből a beavatkozások során, ugyanakkor a tűzesetekben 7 személy megsérült, és három felnőtt meghalt, továbbá 16 állat is elpusztult. A parancsnok továbbá kihangsúlyozta, hogy

az önkéntes tűzoltóalakulatok is nagyban hozzájárulnak a beavatkozások sikeréhez,

gyakran gyorsabban, a helyszínről tudnak reagálni, és nagyon jó együttműködésben vannak a hivatásos tűzoltósággal. A sajtótájékoztatóm szó esett a gyergyószentmiklósi húsüzem kedd esti kigyulladásáról is, amelyről a parancsnok elmondta,

a bizottság szerdán gyűlt össze, hogy megvizsgálják, mi okozhatta a tüzet.