Nyolcmillió lejt kértek, végül kétmilliót kaptak az egyházak

Marosvásárhelyen az egyházi támogatás több mint felét az ortodox egyháznak osztják ki, hiszen hozzájuk tartoznak a legtöbben
Fotó: Haáz Vince
Szétosztotta az önkormányzat az egyházaknak szánt támogatást Marosvásárhelyen: nyolcmillió lejnyi igény érkezett, de a költségvetésben erre kétmillió lejt különítettek el. A pénzből 31 gyülekezet részesült, főként javításokra és fenntartási költségekre.
A marosvásárhelyi önkormányzat minden évben támogatja az egyházakat, az erre szánt összeget már az éves költségvetésbe belefoglalják. Ahogy az előző években, idén is kétmillió lejt különítettek el erre a célra.
A Florea-városvezetés óta megduplázták az összeget: 2013-ban például a város 1,1 millió lejt osztott szét a felekezetek között.
A marosvásárhelyi egyházközségek benyújtott kérés alapján részesülnek a támogatásban, a hívek létszámát figyelembe véve. Így az összeg több mint felét az ortodox egyháznak osztják ki, hiszen hozzájuk tartoznak a legtöbben.
A támogatásban rendszerint részesülnek a görög katolikus, adventista és pünkösdista gyülekezetek, valamint a zsidó hitközség is, amennyiben kérést nyújtanak be. Idén a szeptemberi tanácsülésen elfogadott jegyzék szerint összesen 31 gyülekezet kapott támogatást.
A legtöbb gyülekezet javítási munkálatokra és az épületek fenntartási költségeinek fedezésére kért támogatást a várostól. A jegyzék szerint
226 ezer lejt szavaztak meg az Ady negyedi Szent Imre római katolikus plébániának javítási munkálatokra és az egyházi épületek fenntartási költségeire.
A marosvásárhelyi Vártemplom harmincegyezer lejt kapott fenntartási költségekre
Fotó: Haáz Vince
205 ezer lej jutott az Alsóvárosi Református gyülekezetnek, amely a templom és a gyülekezeti terem belső munkálataira kért támogatást. Két ortodox gyülekezet kapott még 125–125 ezer lejt templomépítésre, egy másik, szintén ortodox gyülekezet pedig 165 ezer lejt karbantartási munkálatokra. A többi gyülekezet százezer lejnél kevesebb támogatásban részesült.
A listán több olyan kérés is volt, amelyet nem hagytak jóvá, például egy háromezer lejnél többe kerülő porszívót és egy 1500 lejes kávégépet. Mosó- és mosogatógép beszerzésére sem adtak pénzt a marosvásárhelyi költségvetésből.
A Maros Megyei Tanácsnál is van ilyen támogatási lehetőség, idén az erre szánt összeg 600 ezer lej volt.
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