Nyolcmillió lejt kértek, végül kétmilliót kaptak az egyházak

Szétosztotta az önkormányzat az egyházaknak szánt támogatást Marosvásárhelyen: nyolcmillió lejnyi igény érkezett, de a költségvetésben erre kétmillió lejt különítettek el. A pénzből 31 gyülekezet részesült, főként javításokra és fenntartási költségekre.

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A marosvásárhelyi önkormányzat minden évben támogatja az egyházakat, az erre szánt összeget már az éves költségvetésbe belefoglalják. Ahogy az előző években, idén is kétmillió lejt különítettek el erre a célra.

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A Florea-városvezetés óta megduplázták az összeget: 2013-ban például a város 1,1 millió lejt osztott szét a felekezetek között.

Ki kapott pénzt?

A marosvásárhelyi egyházközségek benyújtott kérés alapján részesülnek a támogatásban, a hívek létszámát figyelembe véve. Így az összeg több mint felét az ortodox egyháznak osztják ki, hiszen hozzájuk tartoznak a legtöbben.