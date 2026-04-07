Három tonna szén égett el egy kigyulladt raktárban

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Szénraktár gyulladt ki Balavásáron hétfőre virradóra, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
2026. április 07., 10:51
2026. április 07., 11:17
Palettázott szén gyulladt ki egy raktárban hajnali 4 órakor Balavásáron, a helyszínre a marosvásárhelyi hivatásos és a balavásári önkéntes tűzoltók vonultak ki, több járművel.
A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángokat sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt. Az előzetes vizsgálatok szerint a tűz legvalószínűbb oka parázs vagy szikra lehetett.
