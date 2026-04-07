Három tonna szén égett el egy kigyulladt raktárban

Szénraktár gyulladt ki Balavásáron hétfőre virradóra, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

Székelyhon 2026. április 07., 10:512026. április 07., 10:51 2026. április 07., 11:172026. április 07., 11:17

Palettázott szén gyulladt ki egy raktárban hajnali 4 órakor Balavásáron, a helyszínre a marosvásárhelyi hivatásos és a balavásári önkéntes tűzoltók vonultak ki, több járművel.

A tűzeset következtében mintegy 3 tonna szén égett el.