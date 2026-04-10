Már 231 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 147 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Székelyhon 2026. április 10., 09:442026. április 10., 09:44

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezren tették meg. Az NVI eljuttatta a választópolgároknak a szavazási levélcsomagokat;

460 ezer választó postai kézbesítést kért, 36 ezren pedig azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot.

Az NVI péntek reggeli adatai szerint már 231 340 levélszavazatot leadtak a választópolgárok: 32 628-at közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez, 198 712-őt pedig a külképviseleteken adtak le – ismerteti az MTI. Négy évvel ezelőtt, a választást megelőző péntekig az NVI-hez 184 ezer levélszavazat érkezett már vissza, és 86 ezer felett volt az érvényes azonosító nyilatkozatok száma. Az NVI hétfőtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött, csak azt, hogy

péntek reggelig 147 899 érvényes szavazási iratot találtak.

A tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely országokból érkezett a levélszavazat, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kérte az értesítést a névjegyzékbe vételéről. Eszerint a legtöbb érvényes szavazási iratot (64 735-öt) olyan választók juttatták vissza, akik romániai értesítési címet adtak meg, szerbiai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 34 616, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 1698 érvényes szavazási irat érkezett már vissza. Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 416 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 806, és van 45 178 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgárok adtak le, akik a névjegyzékbe vételérükről e-mailben történő értesítést kértek.

A szavazó a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez eljuttathatja postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen.