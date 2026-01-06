Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon

Lezuhant kedden Aradon egy tízemeletes tömbház tetejéről két férfi. A tragédia a Romanilor sugárúton történt.

Székelyhon 2026. január 06., 14:192026. január 06., 14:19

A tömbház egyik lakója jelentette az esetet a 112-es segélyhívó számon, miután zajt hallott, majd

a földön megtalálta a két személyt, egy 50 körüli és egy 30 év körüli férfit.

Hirdetés A helyszínre kivonult az aradi katasztrófavédelmi felügyelőség mobil intenzív terápiás SMURD-egysége és a mentőszolgálat egyik egysége.

A két férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe.