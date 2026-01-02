Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bodékon is – videóval

Fotó: Szeben megyei hegyimentő-szolgálat
Nagyméretű lavina következett be pénteken a Fogarasi-havasokban a Bîlea-tó környékén, a természeti jelenséget kiváltó két síelőnek sikerült épségben megmenekülni – tájékoztattak a Szeben megyei Salvamont képviselői.
A hegyimentők szerint a két síelő a Fogaras Balcoanéként ismert képződménye alatti részen volt, amikor a lavinát elindította a mozgásuk.
A két síelőnek sikerült idejében elhúzódni a lavina útjából, így az nem temette be őket, nem is szenvedtek el sérüléseket.
A Szeben megyei hegyimentők maximális elővigyázatosságot javasolnak a hegyvidékre látogató turistáknak és a téli sportok kedvelőinek, figyelmeztetve őket, hogy az 1800 méter fölötti régiókban nagyfokú a lavinaveszély – írja az Agerpres hírügynökség.
