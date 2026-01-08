Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció

Fotó: Borbély Fanni
A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.
Bemutatták csütörtökön a csíkszeredai városházán a polgármesteri hivatal online szolgáltatásait biztosító digitális alkalmazást, a MySzereda applikációt, amely már letölthető ingyenesen a Google Play és az AppStore áruházakból.
Az alkalmazást, amelynek webes változata a szereda.ro városházi honlapról is elérhető, a helyi Magic Solutions cég fejlesztette ki.
Korodi Attila polgármester elmondta: szakmailag nagyon sokat készültek rá, hogy a közigazgatási szolgáltatások minőségét fejlesszék, és ezáltal a lakók könnyebben kommunikálhatnak a polgármesteri hivatallal, és könnyebben tudnak majd ügyeket intézni.
– jegyezte meg a városvezető, mintegy utalva a korábbi városvezetés által előszeretettel használt készülékekre.
Többek között ezeket tudjuk intézni az applikációban:
Elérhető időpontkérés a városházára
Közérdekű információk lekérése
Petíciók benyújtása
Különböző mezőgazdasági kérelmek benyújtása (területeladáshoz, APIA-s támogatásokhoz stb.)
Pénzügyi igazolás lekérése
Emellett elérhetők a városházi hírek, és hasznos linkek is az országos intézményekhez, mint például a Ghiseul.ro és az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) oldalaihoz.
Balázs Előd, a fejlesztő cég munkatársa ismertette a lépéseket, hogy hogyan lehet belépni az applikációba. Mint magyarázta:
Utóbbi rendszerbe, ha még nem regisztráltunk, könnyen megtehetjük, de szükségünk lesz a személyigazolványunkra, és egy okostelefonra. Ha követjük a kért lépéseket, akkor néhány napon belül meg is kaphatjuk a jóváhagyást a rendszer használatára.
Hasonlóan működik, mint a banki alkalmazásokba való regisztrálás. Fontos tudni még, hogy
Többek között a bankkártyás fizetés bevezetését tervezik a jövőben az applikáción keresztül, továbbá az új általános rendezési terv (PUG) elfogadása után
Szintén a jövő kihívása a működési engedélyek kibocsátása és más dokumentumok elérhetővé tétele. A polgármester a fejlesztéssel kapcsolatban kitért arra is, hogy
Mindez szerinte azt jelzi, hogy az önkormányzatok ilyen jellegű megkereséssel még nem fordultak eddig hozzájuk. Szerinte éppen ezért ebben a digitalizációs folyamatban Csíkszereda élen jár országos szinten is.
A városháza minden köztisztviselőjének van már elektronikus aláírása, és az önkormányzat rendelkezik minősített elektronikus bélyegzővel, az ezzel kibocsátott dokumentumok pedig eredetinek számítanak.
