Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.

Barabás Hajnal

2026. január 08., 14:282026. január 08., 14:28

2026. január 08., 14:312026. január 08., 14:31

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Bemutatták csütörtökön a csíkszeredai városházán a polgármesteri hivatal online szolgáltatásait biztosító digitális alkalmazást, a MySzereda applikációt, amely már letölthető ingyenesen a Google Play és az AppStore áruházakból.

Az alkalmazást, amelynek webes változata a szereda.ro városházi honlapról is elérhető, a helyi Magic Solutions cég fejlesztette ki.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila polgármester elmondta: szakmailag nagyon sokat készültek rá, hogy a közigazgatási szolgáltatások minőségét fejlesszék, és ezáltal a lakók könnyebben kommunikálhatnak a polgármesteri hivatallal, és könnyebben tudnak majd ügyeket intézni.

Idézet
Ez egy nagy fejlődés ahhoz képest, hogy néhány éve még gombos telefonok működtek a városházán”

– jegyezte meg a városvezető, mintegy utalva a korábbi városvezetés által előszeretettel használt készülékekre.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Többek között ezeket tudjuk intézni az applikációban:

  • Elérhető időpontkérés a városházára

  • Közérdekű információk lekérése

  • Petíciók benyújtása

  • Különböző mezőgazdasági kérelmek benyújtása (területeladáshoz, APIA-s támogatásokhoz stb.)

  • Pénzügyi igazolás lekérése

Emellett elérhetők a városházi hírek, és hasznos linkek is az országos intézményekhez, mint például a Ghiseul.ro és az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) oldalaihoz.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Megmutatták az alkalmazást is

Balázs Előd, a fejlesztő cég munkatársa ismertette a lépéseket, hogy hogyan lehet belépni az applikációba. Mint magyarázta:

kétféleképpen lehet regisztrálni, akár személyesen a polgármesteri hivatalnál, akár a ROeID országos digitális azonosítási rendszer belépési adataival.

Utóbbi rendszerbe, ha még nem regisztráltunk, könnyen megtehetjük, de szükségünk lesz a személyigazolványunkra, és egy okostelefonra. Ha követjük a kért lépéseket, akkor néhány napon belül meg is kaphatjuk a jóváhagyást a rendszer használatára.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hasonlóan működik, mint a banki alkalmazásokba való regisztrálás. Fontos tudni még, hogy

felhatalmazással más személyek nevében is eljárhatunk a MySzereda applikációban.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Jövőbeli fejlesztésekről is szót ejtettek

Többek között a bankkártyás fizetés bevezetését tervezik a jövőben az applikáción keresztül, továbbá az új általános rendezési terv (PUG) elfogadása után

az egyszerűbb urbanisztikai bizonylatok is elérhetők lesznek.

Szintén a jövő kihívása a működési engedélyek kibocsátása és más dokumentumok elérhetővé tétele. A polgármester a fejlesztéssel kapcsolatban kitért arra is, hogy

olyan igényeket fogalmaztak meg az országos szoftverfejlesztő cégek fele, amelyekre azok nem álltak készen.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mindez szerinte azt jelzi, hogy az önkormányzatok ilyen jellegű megkereséssel még nem fordultak eddig hozzájuk. Szerinte éppen ezért ebben a digitalizációs folyamatban Csíkszereda élen jár országos szinten is.

A városháza minden köztisztviselőjének van már elektronikus aláírása, és az önkormányzat rendelkezik minősített elektronikus bélyegzővel, az ezzel kibocsátott dokumentumok pedig eredetinek számítanak.

Csíkszék Csíkszereda
