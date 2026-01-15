Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről

Sepsiszentgyörgyön január 20-án, kedden, 17 órától lakossági fórumot tartanak, amelynek fő témája az adóemelés lesz – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Antal Árpád.

Antal Árpád közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt ecsetelgeti, hogy

az adóemelés sokakat érint, és joggal vet fel kérdéseket.

„Szeretném elmondani, hogyan gondolkodunk a város költségvetéséről, mit jelent az adóemelés a gyakorlatban, mi az, amit ezért cserébe kapunk, és hogyan fejlődött és fejlődik városunk ennek köszönhetően.

A fórummal teret akarnak nyújtani a kérdések feltevésének, az építő vitának.

Tudom, hogy ez nem egyszerű téma, és azt is tudom, hogy sok a bizonytalanság. Épp ezért tartom fontosnak, hogy legyen alkalom minden kérdésre válaszolni, személyesen.

Arra kérem Önöket, jöjjenek el, mondják el a véleményüket, a kérdéseiket, az aggályaikat. A város közös ügyünk, és akkor tud jól működni, ha beszélünk róla” – írja Antal Árpád.

A részvételi szándékot az ide kattintva elérhető űrlap kitöltésével lehet jelezni.

Ugyanaznap 19 órától román nyelven is megtartják a lakossági fórumot – derül ki a városvezető bejegyzéséből.