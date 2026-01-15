Lakossági fórumot tartanak Sepsiszentgyörgyön az adóemelésről

Fotó: Pinti Attila
Sepsiszentgyörgyön január 20-án, kedden, 17 órától lakossági fórumot tartanak, amelynek fő témája az adóemelés lesz – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Antal Árpád.
Antal Árpád közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt ecsetelgeti, hogy
A fórummal teret akarnak nyújtani a kérdések feltevésének, az építő vitának.
„Szeretném elmondani, hogyan gondolkodunk a város költségvetéséről, mit jelent az adóemelés a gyakorlatban, mi az, amit ezért cserébe kapunk, és hogyan fejlődött és fejlődik városunk ennek köszönhetően.
Arra kérem Önöket, jöjjenek el, mondják el a véleményüket, a kérdéseiket, az aggályaikat. A város közös ügyünk, és akkor tud jól működni, ha beszélünk róla” – írja Antal Árpád.
A részvételi szándékot az ide kattintva elérhető űrlap kitöltésével lehet jelezni.
Ugyanaznap 19 órától román nyelven is megtartják a lakossági fórumot – derül ki a városvezető bejegyzéséből.
Mindössze néhány másodperc választott el egy járókelőt attól, hogy súlyos sérüléseket szenvedjen, amikor a lugosi rendőrség egyik melléképületében robbanás történt.
Inkább érdeklődtek, mintsem fizettek – nem alakultak ki hosszú sorok a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában az adófizetésre a pénztáraknál. A tumultus elmaradt az első adófizetési napon, csütörtökön.
Újabb kilenc elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában a múlt héten; ezzel húszra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
Törökország idén vadászgépeket küld Észtországba és Romániába a NATO légtérrendészeti misszióinak keretében – jelentette be csütörtökön a török védelmi minisztérium.
Két romániai is szerepel az Europol nemzetközi körözési listáján mint a legkeresettebb bűnözők. Indonéziában fogták el közülük az egyiket.
Különösen hideg idő, fagyos éjszakák és reggelek, vegyes halmazállapotú csapadék és megélénkülő szél várható keddig Románia egész területén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön kiadott figyelmeztető előrejelzéséből.
A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.
Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.
Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.
