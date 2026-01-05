Közel száz bajbajutottnak segítettek a hegyimentők

Fotó: Salvamont/Facebook
Az elmúlt 24 órában 96 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 97 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint 34 személyt szállítottak kórházba, két embernek az életét pedig nem tudták megmenteni – ismerteti az Agerpres.
Az elmúlt 24 órában a Máramaros megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, 17-et, a lupényi Salvamonthoz 12, a Neamț megyeihez 11, a predeálihoz kilenc, a Brassó és a Kolozs megyeihez hét-hét segélykérés érkezett.
Ugyanakkor 44 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.
A The Atlantic magazinnak adott interjút Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a venezuelai elnök elfogása után. Ebben megfenyegette a venezuelai alelnököt, valamint bírálta a kolumbiai és mexikói vezetést.
Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.
17 428-ra csökkent azoknak a felhasználóknak a száma, akiknél szünetelt az áramszolgáltatás – közölte vasárnap este az energiaügyi minisztérium az országban sokakat érintő szolgáltatás-megszakadás állapotát ismertetve.
Dr. Balázsi Gábor székelyföldi származású, Egyesült Államokban élő fizikus, biofizikus és szintetikus biológus nemrég lelkendezve számolt be közösségi oldalán arról, hogy sikerült körbeutaznia a Földet. Emellett a rákkutatás helyzetére is rákérdeztünk.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét a konstancai megyei kórházhoz, és kérni fogja a foglalkozás-egészségügyi bizottságtól az orvosi ügyelet teljesítése alóli felmentések felülvizsgálatát.
Jó metaforája az „egyszer minden véget ér” érzésnek a Stranger Things, aminek befejezése vegyes érzéseket keltett a nézőkben. Ez már nem az a sorozat 2026 elején, amit tíz évvel ezelőtt a szívünkbe zártunk. Spoileres kiritika.
Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.
A múlt év első kilenc hónapjában 2024 azonos időszakához képest 8,8 százalékkal 48,993 millióra csökkent a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok száma – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az ország területének jelentős részére érvényes, narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a havazás miatt.
Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este azt nyilatkozta, bízik benne, hogy január 16-i ülésén az alkotmánybíróság dönteni fog a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
szóljon hozzá!