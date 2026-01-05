Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Közel száz bajbajutottnak segítettek a hegyimentők

• Fotó: Salvamont/Facebook

Fotó: Salvamont/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az elmúlt 24 órában 96 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 97 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

Székelyhon

2026. január 05., 09:252026. január 05., 09:25

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint 34 személyt szállítottak kórházba, két embernek az életét pedig nem tudták megmenteni – ismerteti az Agerpres.

Az elmúlt 24 órában a Máramaros megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, 17-et, a lupényi Salvamonthoz 12, a Neamț megyeihez 11, a predeálihoz kilenc, a Brassó és a Kolozs megyeihez hét-hét segélykérés érkezett.

Ugyanakkor 44 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.

Hirdetés

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Kolozsvárra tartó repülőjárat
Román áldozata is van a svájci üdülőtelepen történt szilveszteri tűzvésznek
Vezeti kategóriáját a Dakar Rali első szakasza után Gyenes Emánuel
A miniszterelnök szerint a kormánynak nincs pénze arra, hogy támogassa az önkormányzatokat, ezért kell adót emelni
Még gólt sem tudott lőni a GYHK Debrecenben
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Kolozsvárra tartó repülőjárat
Székelyhon

Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Kolozsvárra tartó repülőjárat
Román áldozata is van a svájci üdülőtelepen történt szilveszteri tűzvésznek
Székelyhon

Román áldozata is van a svájci üdülőtelepen történt szilveszteri tűzvésznek
Vezeti kategóriáját a Dakar Rali első szakasza után Gyenes Emánuel
Székely Sport

Vezeti kategóriáját a Dakar Rali első szakasza után Gyenes Emánuel
A miniszterelnök szerint a kormánynak nincs pénze arra, hogy támogassa az önkormányzatokat, ezért kell adót emelni
Krónika

A miniszterelnök szerint a kormánynak nincs pénze arra, hogy támogassa az önkormányzatokat, ezért kell adót emelni
Még gólt sem tudott lőni a GYHK Debrecenben
Székely Sport

Még gólt sem tudott lőni a GYHK Debrecenben
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Nőileg

Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 05., hétfő

A venezuelai beavatkozás után Kolumbiát és Mexikót is megfenyegette Donald Trump

A The Atlantic magazinnak adott interjút Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a venezuelai elnök elfogása után. Ebben megfenyegette a venezuelai alelnököt, valamint bírálta a kolumbiai és mexikói vezetést.

A venezuelai beavatkozás után Kolumbiát és Mexikót is megfenyegette Donald Trump
A venezuelai beavatkozás után Kolumbiát és Mexikót is megfenyegette Donald Trump
2026. január 05., hétfő

A venezuelai beavatkozás után Kolumbiát és Mexikót is megfenyegette Donald Trump
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró

Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.

Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró
Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró
2026. január 05., hétfő

Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró
2026. január 05., hétfő

Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt

17 428-ra csökkent azoknak a felhasználóknak a száma, akiknél szünetelt az áramszolgáltatás – közölte vasárnap este az energiaügyi minisztérium az országban sokakat érintő szolgáltatás-megszakadás állapotát ismertetve.

Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt
Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt
2026. január 05., hétfő

Több tízezer háztartás maradt áram nélkül a havazás miatt
2026. január 04., vasárnap

Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik

Dr. Balázsi Gábor székelyföldi származású, Egyesült Államokban élő fizikus, biofizikus és szintetikus biológus nemrég lelkendezve számolt be közösségi oldalán arról, hogy sikerült körbeutaznia a Földet. Emellett a rákkutatás helyzetére is rákérdeztünk.

Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik
Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik
2026. január 04., vasárnap

Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik
Hirdetés
2026. január 04., vasárnap

Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét a konstancai megyei kórházhoz, és kérni fogja a foglalkozás-egészségügyi bizottságtól az orvosi ügyelet teljesítése alóli felmentések felülvizsgálatát.

Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter
Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter
2026. január 04., vasárnap

Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter
2026. január 04., vasárnap

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés

Jó metaforája az „egyszer minden véget ér” érzésnek a Stranger Things, aminek befejezése vegyes érzéseket keltett a nézőkben. Ez már nem az a sorozat 2026 elején, amit tíz évvel ezelőtt a szívünkbe zártunk. Spoileres kiritika.

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés
A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés
2026. január 04., vasárnap

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés
2026. január 04., vasárnap

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa
Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa
2026. január 04., vasárnap

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa
Hirdetés
2026. január 04., vasárnap

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában

A múlt év első kilenc hónapjában 2024 azonos időszakához képest 8,8 százalékkal 48,993 millióra csökkent a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok száma – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
2026. január 04., vasárnap

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
2026. január 04., vasárnap

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő

Az ország területének jelentős részére érvényes, narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a havazás miatt.

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
2026. január 04., vasárnap

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
2026. január 04., vasárnap

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk

Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este azt nyilatkozta, bízik benne, hogy január 16-i ülésén az alkotmánybíróság dönteni fog a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
2026. január 04., vasárnap

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!