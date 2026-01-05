Közel száz bajbajutottnak segítettek a hegyimentők

Az elmúlt 24 órában 96 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 97 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint 34 személyt szállítottak kórházba, két embernek az életét pedig nem tudták megmenteni – ismerteti az Agerpres.

Az elmúlt 24 órában a Máramaros megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, 17-et, a lupényi Salvamonthoz 12, a Neamț megyeihez 11, a predeálihoz kilenc, a Brassó és a Kolozs megyeihez hét-hét segélykérés érkezett.

Ugyanakkor 44 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.