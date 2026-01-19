Kormányválság körvonalazódik: a PSD a távozást fontolgatja

A Szociáldemokrata Párt (PSD) konzultál a tagjaival arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban – nyilatkozta hétfőn az alakulat alelnöke, Lia Olguța Vasilescu.

Székelyhon 2026. január 19., 13:452026. január 19., 13:45

A politikus az Antena 3 CNN televízióadónak nyilatkozva kijelentette, Ilie Bolojan miniszterelnök „nap mint nap tesz arról”, hogy a PSD úgy érezze, nem tudnak egy csapatban dolgozni.

Szerintem nem lesz szükség bizalmatlansági indítványra, egyszerűen kilépünk a kormányból

– szögezte le Lia Olguța Vasilescu. A craiovai polgármester azt is elmondta, hogy

ha ez bekövetkezik, a Bolojan-kormány megbukik, a parlamentnek pedig szavaznia kell az új összetételű kabinetről