Kiugróan magas idén a medvék okozta károk száma Gyergyószentmiklóson

A vadkárok 96 százalékát medvék okozták idén is Hargita megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Idén mostanig 22 alkalommal kellett üléseznie a vadkárokat megállapító bizottságnak Gyergyószentmiklóson. A legtöbb esetben a helyi legelőkön tartott haszonállatok estek a vadak áldozatául, de méhészek életét is megkeserítették. A károkozók minden esetben a medvék voltak. Amint az a városháza illetékes munkatársának, Mezei Szabolcsnak a statisztikáiból kiderül, ez a szám kiugróan magas minden korábbi évhez viszonyítva:

2020-ban 12, 2019-ben 5 ilyen medvekárt jegyeztek a városhoz tartozó területeken.

A vadállatok többnyire szarvasmarhákat pusztítottak el, amelyek között volt szürkemarha is, amit azért érdemes megemlíteni, mert úgy tartották, hogy a medvék nem bántják ezeket, mert nehéz zsákmány számukra, ugyanis a szürkemarha vad természetű és csapatban védekezik. Komoly kárt jelentett a gazdának egy közel ezer kilós ökör elpusztítása is. Több méhészetet is károsítottak, kaptárakat törtek össze, de egy méhek utaztatásához használt jármű is megrongálódott. A károsultak számára az is gond, hogy a kártalanítás lassan halad. Mezei információi szerint

a tavalyi évi bejelentett károkra érkeztek a környezetvédelmi minisztériumtól kártérítési összegek, de még nem mindenki kapta meg azt.

Hargita megye egészét nézve is hasonló arányban alakult a medvekárok száma ebben az évben. Amint azt egy korábbi cikkünkben is közöltük, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetője, Domokos László József adatai szerint

577 alkalommal hívták össze a kárfelmérő bizottságokat megyeszerte, miközben tavaly ez a szám 250 körüli volt.

A kárfelmérő bizottságokat az esetek 96 százalékában medvegarázdálkodások miatt kellett összehívni, a farkasok, vaddisznók és szarvasok együttvéve mindössze a károk 4 százalékáért felelősek. A bejelentett esetek jegyzőkönyvei szerint az 577 kárból 555-öt medvék okoztak, 9-et farkasok, 5-öt vaddisznók és 8-at szarvasok. A medvék, illetve néhány esetben a farkasok összesen 308 háziállatot pusztítottak el, ezeknek majdnem a fele szarvasmarha volt: 140 tehenet öltek meg a vadak, továbbá 168 kisebb haszonállatot, többnyire juhokat és szárnyasokat.

A tavalyi mintegy 250 bejelentett vadkáresetet megelőző évben, azaz 2019-ben az évnek a jelenlegivel azonos időszakáig már 310, medvék által okozott kárról készült felmérés megyeszerte. 2018-ban viszonylag kevés, azaz összesen 181 medvekárról készült feljegyzés, 2017-ben azonban ez a szám mintegy százzal több (280) volt. 2016-ban, a medvekilövési kvóták eltörlésének az évében 124, medvék által okozott kárt vezettek be a nyilvántartásba, 2015-ben 101-et, 2014-ben 179-et, 2013-ban pedig 104-et.