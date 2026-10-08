Kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson Elekes Gyula tűzzománc-műveiből

2026. október 08., csütörtök

Ha a házimacskája fogott már egeret, erről a kutatásról tudnia kell, hiszen pont önre van szükség

Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házimacskák vadászatáról, ezért a Macskapréda Projekt arra hívja a lakosságot, hogy saját fotós megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házimacskákkal.