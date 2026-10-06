Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium udvarán több százan hajtottak fejet kedd délután a szabadságharc vértanúinak emléke előtt. Az iskola tanulói S ők élni fognak, élni mindörökkön című összeállításukat adták elő, beszédek nem hangzottak el.
2026. október 06., 17:042026. október 06., 17:04
2026. október 06., 17:332026. október 06., 17:33
Fotó: Kocsis Károly
A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium udvarán több százan hajtottak fejet kedd délután a szabadságharc vértanúinak emléke előtt. Az iskola tanulói S ők élni fognak, élni mindörökkön című összeállításukat adták elő, beszédek nem hangzottak el.
2026. október 06., 17:042026. október 06., 17:04
2026. október 06., 17:332026. október 06., 17:33
Gyászos hírnökök suhannak a bús éjszakán borongón: „Nincsen többé Magyarország! Ott hever lenn a porondon.” A Henrik Ibsen-idézet (Magyarországhoz, 1849) a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium udvarán hangzott el október 6-án délután, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 177 évvel ezelőtt Aradon kivégzett főtisztjeire emlékezve.
Fotó: Kocsis Károly
A méltóságteljes műsort Dezső Zelinda és Tamás Anna-Mária tanárnők állították össze, és a tanintézet diákjai adták elő.
A házigazda tanulók és tanáraik mellé a város középiskoláinak népes küldöttségei sorakoztak fel, a Kézdiszéki Székely Tanács, valamint az Erdélyi Vitézi Rend képviselői mellett a város, illetve a helyi RMDSZ-szervezet vezetői is tiszteletüket tették.
A megemlékezést koszorúzás zárta
Fotó: Kocsis Károly
Több százan követték, majd a végén tapssal jutalmazták a színvonalas produkciót. A magyar és a székely himnusz elhangzása után koszorúkat helyeztek el az aradi tizenhárom vértanú Vetró András által megmintázott, két évvel ezelőtt újra felavatott domborművei elé.
Mint köztudott, Kézdivásárhelyt sajátos kötődés fűzi a vérbe fojtott szabadságharchoz. Nemcsak azért, mert 1848 végén és 1849 első felében az önvédelmi harc fellegvárává nőtte ki magát, hanem azért is, mert az Aradon kivégzett tábornokok és ezredes egyik gyóntatója, Sujánszky Euszták egy időben a céhes városban szolgált.
Fotó: Kocsis Károly
Az aradi tizenhármak között volt német, osztrák, szerb és horvát származású is, míg Kiss Ernő és Lázár Vilmos erdélyi örmény gyökerekkel büszkélkedett. Az ítéletet kilencük esetében Franz Bott brünni hóhér hajtotta végre, aki utána megkapta az általa nagyra becsült Damjanich János ingét, sőt még a köpenyét is viselte. A legtovább a legfiatalabb, az alig 30 éves Leiningen-Westerburg Károly szenvedett a bitófán, miután termeténél fogva leért a lába a földre. Aradon összességében nem tizenhárom, hanem tizenhat szabadságharcost végeztek ki: a tizenhárom főtiszt mellett Ormai Norbert honvéd ezredest, Kazinczy Lajost, a nyelvújító Kazinczy Ferenc fiát, valamint Ludwig Hauk alezredest, Bem egykori hadsegédét is. Kézdivásárhelyen, amint az a műsorban is elhangzott, mindnyájukra emlékeztek.
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Csak vers, ének és tánc – beszédek nem hangzottak el
Fotó: Kocsis Károly
A színvonalas műsor összeállítói, Tamás Anna-Mária és Dezső Zelinda tanárnők
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
A vératnúk előtt tisztelgő műsort az iskolai diákjai adták elő, beszéd nem hangzott el
Fotó: Kocsis Károly
Október 6-ra emlékeztek a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium udvarán
Fotó: Kocsis Károly
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