A Félixfürdőn karácsony tájékán elkövetett kettős gyilkosság elkövetője egy 29 éves kardói (Cordău) férfi, aki január elsején maga értesítette a rendőrséget arról, hogy két holttestet talált az üdülőhely egyik elhagyott pavilonjában.

Székelyhon 2026. január 13., 20:182026. január 13., 20:18

A Bihar megyei ügyészség szóvivője Cristian Ardelean elmondta, hogy a férfit kedd hajnalban őrizetbe vették, és az ügyészség az előzetes letartóztatását indítványozta.

A szóvivő szerint az áldozatok – egy 46 éves férfi és nő – élettársi kapcsolatban éltek, hajléktalanok voltak, és visszaváltható italcsomagolások gyűjtéséből tartották fenn magukat.

Az elkövető is ismerte őket, időnként maga is az elhagyott épületben aludt. Az igazságügyi orvostani szakértők megállapították, hogy

a haláluk erőszakos volt, a fejsérüléseket nem fagyás vagy öngyilkosság okozta

– részletezte. A térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése és tanúvallomások alapján a nyomozók megállapították, hogy a gyilkos két áldozatát 2025. december 19-én látták utoljára életben. Az őrizetbe vett férfi kihallgatták, és a helyszíni bizonyítási kísérlet során beismerő vallomást tett. Az ügyészség szerint a kettős gyilkosság előzménye egy italozás közben kialakult spontán konfliktus volt. Ez azért alakult ki, mert

a párhoz csatlakozó férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a nővel, amit utóbbi élettársa megakadályozott.

Ekkor az elkövető egy fémrúddal többször fejbe ütötte a férfit, majd legalább egy alkalommal a nőt is, aki szét akarta választani őket. A férfi három, a nő legalább egy halálos koponyasérülést szenvedett. A bántalmazás után az elkövető elvette a nőnél lévő mintegy 400 lejt – szociális segélyből származó pénzt –, majd

az áldozatok mellett töltötte az éjszakát, később pedig másik helyre távozott

– osztotta meg a részleteket Cristian Ardelean az Agerpres beszámolója szerint. A szóvivő elmondta, hogy a férfi karácsonykor visszatért a gyilkosság helyszínére, és

csak január elsején jelentette az esetet a rendőrségen, amikor rájött, hogy az áldozatok már nem élnek.