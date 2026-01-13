Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
A Félixfürdőn karácsony tájékán elkövetett kettős gyilkosság elkövetője egy 29 éves kardói (Cordău) férfi, aki január elsején maga értesítette a rendőrséget arról, hogy két holttestet talált az üdülőhely egyik elhagyott pavilonjában.
A Bihar megyei ügyészség szóvivője Cristian Ardelean elmondta, hogy a férfit kedd hajnalban őrizetbe vették, és az ügyészség az előzetes letartóztatását indítványozta.
Az elkövető is ismerte őket, időnként maga is az elhagyott épületben aludt. Az igazságügyi orvostani szakértők megállapították, hogy
– részletezte.
A térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése és tanúvallomások alapján a nyomozók megállapították, hogy a gyilkos két áldozatát 2025. december 19-én látták utoljára életben. Az őrizetbe vett férfi kihallgatták, és a helyszíni bizonyítási kísérlet során beismerő vallomást tett.
Az ügyészség szerint a kettős gyilkosság előzménye egy italozás közben kialakult spontán konfliktus volt. Ez azért alakult ki, mert
Ekkor az elkövető egy fémrúddal többször fejbe ütötte a férfit, majd legalább egy alkalommal a nőt is, aki szét akarta választani őket. A férfi három, a nő legalább egy halálos koponyasérülést szenvedett. A bántalmazás után az elkövető elvette a nőnél lévő mintegy 400 lejt – szociális segélyből származó pénzt –, majd
– osztotta meg a részleteket Cristian Ardelean az Agerpres beszámolója szerint.
A szóvivő elmondta, hogy a férfi karácsonykor visszatért a gyilkosság helyszínére, és
Közlése szerint a nyomozás megállapította, hogy az elkövetőnek korábban is voltak erőszakos megnyilvánulásai, alkohol hatása alatt különösen agresszív volt, és lopás miatt már elítélték.
Gázpalack robbanása okozott tüzet kedden délután zilahi tömbház egyik második emeleti lakásában. Egy ember megsérült, további kilenc lakónak a helyszínen nyújtottak orvosi ellátást – tájékoztatott a Szilágy megyei tűzoltóság.
Ilie Bolojan miniszterelnök kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek Daniel David oktatási miniszter felmentésére vonatkozó javaslatát.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Mihai Fifor, korábbi védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán cáfolta azt az állítást, miszerint a katonák a bírákhoz és ügyészekhez hasonlóan „48 évesen mennek nyugdíjba”.
Hosszú évek óta zajló fejlesztések zárulhatnak le Gyergyószentmiklóson: a víz- és a csatornahálózat korszerűsítése is befejeződhet 2026-ban. Az évek folyamán összegyűlt többletköltségekre a fejlesztési minisztériumtól kérnek finanszírozást.
Florin Barbu mezőgazdasági miniszter kedden arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy tavaly több mint négymilliárd euró uniós forrás érkezett Romániába a mezőgazdaság számára, és január végéig további egymilliárd euró kifizetésére számítanak.
Fizetéslevonással büntették a kormány sajtóirodájának azt a munkatársát, aki tavaly november végén megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, hogy ne tudjanak kérdést feltenni Ilie Bolojannak.
Látványos kísérlettel mutatták be a Hargita megyei hegyi csendőrök, hogy milyen gyorsan fagy meg a víz mínusz 17 Celsius-fokban.
A köztársasági elnök április 12-re tűzte ki az országgyűlési választás időpontját – közölte a Sándor-palota kedden az MTI-vel.
Hipotermia miatt halt meg keddre virradóan egy 65 éves, temesvári férfi.
Tovább szűkítik a jogosultak körét a közszféra alkalmazottai számára biztosított üdülési utalványrendszerben. Kivezetik ugyanakkor a kötelező önrészt, így már nem jogszabályi, hanem piaci muszájból kell hozzátenni.
szóljon hozzá!