Két F-16-os vadászgépet riasztottak Romániában az újabb orosz dróntámadások miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Újabb dróntámadásokat hajtottak végre a román-ukrán határhoz közeli ukrán kikötői infrastruktúra ellen az orosz erők csütörtökön, ezért két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe a határ térségének megfigyelésére Tulcea megye északi részén.

Székelyhon

2026. január 01., 13:182026. január 01., 13:18

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint 10 óra 17 perckor Tulcea megye északi részének lakosságát Ro-Alert üzenetben figyelmeztették drónok vagy drónmaradványok becsapódásának veszélyére – számol be az Agerpres.

A légiriadót 11 órakor lefújták, a vadászgépeket visszarendelték.

A tájékoztatás szerint ezúttal légtérsértés nem történt.

Belföld
