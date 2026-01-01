Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Újabb dróntámadásokat hajtottak végre a román-ukrán határhoz közeli ukrán kikötői infrastruktúra ellen az orosz erők csütörtökön, ezért két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe a határ térségének megfigyelésére Tulcea megye északi részén.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint 10 óra 17 perckor Tulcea megye északi részének lakosságát Ro-Alert üzenetben figyelmeztették drónok vagy drónmaradványok becsapódásának veszélyére – számol be az Agerpres.
A tájékoztatás szerint ezúttal légtérsértés nem történt.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga jelzésű riasztást adott ki csütörtökön Hargita, Maros és Kovászna megye hegyvidéki térségeire az erős szél miatt.
Az RDE Harghita Kft. tájékoztatása szerint módosul a háztartási hulladék elszállításának programja az év első hetében.
Jóval fagypont alatti értékekkel indult az új év országszerte, a legalacsonyabb hőmérsékleti érték a mínusz 20 Celsius-fokot is alulmúlta. Székelyudvarhelyen hidegebb volt, mint Csíkszeredában.
A 2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból – erről a kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjúban beszélt.
Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában.
Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen a január elsejére virradóra. A tűzben két, 13 és 16 éves lány szenvedett égési sérüléseket, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba.
Komoly mennyiségű, jogellenesen tartott pirotechnikai eszköz került rendőrségi kézre december 31-én Borszéken és Gyergyóhollón a borszéki rendőrök ellenőrzési akciója során.
Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.
November 12-én érkezik a magyarországi mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték második része – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdán az MTI-vel.
A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.
