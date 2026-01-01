2025. december 31., szerda

Nicușor Dan: 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia

Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.