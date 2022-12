Karácsonyi streaming- és moziajánló, avagy mit nézzünk az ünnepnapok alatt?

Elképesztő mennyiségű mozgókép közül választhatunk, karácsonyi néznivalókkal pedig Dunát lehetne rekeszteni. Ajánlónkban ezúttal a legújabb streaming-megjelenéseket vesszük számba (nem csak a karácsonyi témájúakat), de moziban menő, és onnan kifutott filmet is ajánlunk ünnepi megnézésre.

Sokak számára a karácsonyi ünnepkör napjai a megszusszanást, lelassulást, a várva várt pihenést jelentik. Ehhez pedig adott esetben a közös családi étkezések előtt vagy után a tévé vagy a laptop képernyője előtti ledőlés, és egy film vagy egy sorozat elindítása a legalkalmasabb, miközben a gyomorkapacitás függvényében a nassolnivalók „büntetlen" majszolása is jár.

A tévécsatornák öntik ránk a karácsonyi néznivalókat, a streamingplatformok is igazodnak az ünnepekhez, és van amelyik speciális karácsonyi tartalomválogatással rukkol elő, úgyhogy nekünk csak választatunk kell, hogy éppen mire áldozzuk a figyelmünket két evés vagy alvás között.

Az alábbiakban mi is készítettünk egy néznivaló-listát, amibe nem csak karácsonyi tartalmakat, hanem inkább a legújabb vagy épp legaktuálisabb megjelenéseket válogattuk be, ami a ránk szálló több szabadidő apropóján érdemes lehet a figyelmünkre. Ajánló.

Tőrbe ejtve: Az üveghagyma (Glass Onion: A Knives Out Mystery) – Netflix Kezdjük is rögtön a legnagyobb figyelemre számot tartó alkotással, méghozzá a Netflixen péntektől elérhető Knives Out folytatással, amit ezúttal nem a mozivászonra, hanem a streamingre készített Rian Johnson rendező. A Tőrbe ejtve még a világjárvány előtt, az Oscar-szezonban lett hatalmas meglepetés és egy maradandó filmélmény:

a sztár-szereposztásban készült detektív-történet karaktereinek eljátszására számos A-listás színészt castingoltak, és a forgatókönyv is kellően jól volt megírva ahhoz, hogy sokak kedvence legyen az alkotás.

Az új Star Wars-trilógia középső, és meglehetősen vitatott részének (Az utolsó Jedik) elkészítése után Johnson úgymond szerelemprojektként kezdett bele a Tőrbe ejtvébe, ő írta a forgatókönyvet is, a film pedig végül Oscar-jelölést is kapott a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában (amit végül a legjobb film díját is megnyerő Élősködők vitt el), de ami ezen is túlmutatott, hogy a film közönségkedvenc lett. A Netflix nem is volt rest a folytatást is dédelgető Rian Johnsont megkörnyékezni, és olyan ajánlatot tenni számára, hogy náluk készítse el a folytatást, amibe a rendező bele is ment, és

pénzzel, paripával megtámogatva el is készíthette, amit most mi is megnézhetünk anélkül, hogy a hozzánk legközelebbi moziig kellene kimozdulnunk érte.

Az újabb pazar szereposztással érkező, de teljesen más történetet feldolgozó történet főszereplője továbbra is a Daniel Craig által alakított Benoit Blanc nyomozó, aki egy új társaságban kell megoldjon egy újabb rejtélyes gyilkossági ügyet, ami kellően fordulatosnak ígérkezik. Hát kell ennél jobb néznivaló karácsonyra?

Ecc, pecc, ki lehetsz? (See How They Run) – Disney+ Ha már úgyis felültünk nyomozós vonalra, a Glass Onion előtt vagy után érdemes megnézni a Disney+-ra nemrég felkerült Ecc, pecc, ki lehetsz? krimi-vígjátékot is, ami

az 1950-es évek Londonjába repít vissza, és egy népszerű színházi darab tervezett filmadaptációja során történt gyilkosságról szól.

Bár a Disneyhez tartozó, a megvásárlást követően a Fox előtagot lehagyó Searchlight Picturesnél került alkotás nem akkora sztár-szereposztással készült, mint az előbb említett Üveghagyma, azért ehhez a meglehetősen jó kritikákat kapott filmhez is sikerült olyan sztárokat leigazolni, mint az elbűvölő és az elmúlt években nagyon befutott, nehezen kimondható Saoirse Ronan, a mindig vicces, de drámai alakításokat is rendkívül jól hozó Sam Rockwell, vagy éppen a Zongoristából is ismert Adrien Brody. A színházi és filmes világban történt gyilkosságot felgöngyölíteni akaró Stoppard felügyelő, és csetlő-botló segédje, Stalker közrendőr jó kis kalamajkába keverednek, és várhatóan néhány csavar után a gyilkost is sikerült megtalálniuk. Mi pedig mindezt végignézhetjük az ünnepek alatt, ha már moziban valamiért nem sikerült elkapnunk.

Pinokkió (Guillermo del Toro's Pinocchio) – Netflix Ha valaki azt tervezné, hogy gyerekekkel nézze meg a Guillermo del Toro Pinokkió-filmjét, azt javasoljuk, hogy ne tegye, hiszen ez egy kőkemény, felnőtteknek szóló dráma, meglehetősen sötét képi világgal és történettel. Pinokkió-adaptáció egyébként idén nem egy készült, egy másik pont a Disneynél, ami az élőszereplős rajzfilmfeloldgozásaik újabb, kevésbé jól sikerült darabja. A Faun labirintusát, és a legjobb filmnek járó oscart kapó A víz érintését, és megannyi komor hangulatú drámát, valamint nemrégiben horror-antológiát is készítő

Guillermo del Toro Pinokkió filmje egy szerelemprojekt, amit régóta szeretett volna elkészíteni, és most meg is valósíthatta a Netflixnél bábukkal, és az egyedi stop-motion technika segítségével.

Ezek miatt is lett különleges, és egyébként nagyon drámai történettel rendelkező alkotás, amiben a világháború, és a nácizmus is helyett kapott, és várhatóan a néző könnycsatornáit is megdolgozza. Ha egy minőségi, és mély, Pixar-kaliberű, de attól nagyban eltérő látványú animációs alkotásra vágynánk az ünnepek alatt, akkor ez a Pinokkió-történet a megfelelő választás.

A galaxis őrzői: Ünnepi különkiadás (The Guardians of the Galaxy: Holiday Special) – Disney+ Nem is sorozat, nem is teljes film, de a témája a karácsony. James Gunn ünnepi különkiadást készített A galaxis őrzőihez, amivel a jövő májusban érkező harmadik részt vezeti fel, ami ebben a felállásban az utolsó lesz, és így a Marvelen belül trilógiává bővül Star Lordék történetfolyama.

Az alig több mint negyven perces alkotás egy igazi szívmelengető karácsonyi történet, ami nem nélkülözi a James Gunnra és csapatára jellemző humort, Mantis és Drax karakterei pedig talán még sosem voltak ennyire viccesek és aranyosak.

Míg tavaly a Sólyomszem-sorozat, addig idén A galaxis őrzői azok, akik becsempészhetik az hollywoodi filmekből ismert karácsonyi hangulatot a nappalinkba vagy a hálószobánkba.

Avatar: A víz útja (Avatar: The Way of Water) Ha valaki úgy dönt, hogy karácsonykor inkább moziba menne, akkor szinte nem is kérdés, hogy melyik, épp aktuálisan vetített filmre érdemes beülni. korábban írtuk Nem egy világmegváltó folytatás, viszont elképesztően látványos lett a második Avatar-film Történetmesélés szempontjából nem lett kiemelkedő, a látványban viszont köröket ver a jelenlegi blockbuster-felhozatalra az Avatar második része, hiszen ehhez képest minden látványfilm olcsó megúszásnak tűnik. Amennyiben vagyunk annyira szerencsések, hogy a közelünkben az ünnep alatt vagy után is vetítik James Cameron Avatar-filmjének folytatását, érdemes lecsapni a lehetőségre ugyanis lehet, hogy

a karácsony apropóján hajlamosabbak vagyunk elnézni az alkotás bődületes, több mint három órás hosszát, mivel úgysem sietünk sehová.

A másik érv mellette, hogy nagybetűs látványfilm, amiért érdemes mozijegyet váltani, és megnézni, hogy miként is folytatódik az immár megcsaládosodott és teljes értékű na'vi-vá vált Jake Sully élete a gyönyörűen megalkotott Pandorán.

Reszkessetek, betörők! (Home Alone) – Disney+ Nincs karácsony Kevin McCallister és a Reszkessetek betörők első két része nélkül, legalábbis a magyar kereskedelmi tévécsatornák valamelyikén. Ezúttal azzal a különbséggel nézhetjük újra (amennyiben úgy tartja kedvünk), hogy mi dönthetjük el, hogy hol és mikor a Disney+-nak köszönhetően, ahol ráadásul

a kultstátuszba emelkedett első két rész mellett a kevésbé jól sikerült harmadikat és a tavaly rebootolt, szintén pocsék minőségű negyedik részt is megnézhetjük, ha kellően mazochista kedvünkben vagyunk karácsonykor, mindezt pedig reklámszünetek nélkül.

Természetesen adott a lehetőség, hogy a TV2-re kapcsolva reklámszünetekkel nézzük meg az első két Reszkessetek betörőket december 24-én, 25-én vagy 26-án.

Az Úr sötét anyagai (His Dark Materials) – HBO Max Ha egy sci-fi világba „utaznánk” az ünnep alatt, akkor tökéletes lehet Philip Pullman azonos című regénytrilógiájának sorozatadaptációja, amiben a kitalált világ embereinek lelkei állatok formájában kísérik őket.

Bár az első regényből, az Arany iránytűből készült már filmfeldolgozás, nem sikerült igazán minőségire és emlékezetesre, ezért az HBO pár éve úgy döntött, hogy sorozatként dolgozzák fel mindhárom regényt.

Ennek láthatjuk most a harmadik és egyben befejező évadát, és ha eddig valamiért nem adtunk esélyt ennek a sorozatnak, akkor most lehet, hogy érdemes lesz bepróbálni, és felzárkózni belőle az ünnepek alatt.

Jack Ryan – Amazon Prime Aki inkább pörgős, akciósorozatra vágyik, az az Amazonnál találhatja meg a „számításait”, ugyanis a napokban jött ki a meglehetősen népszerű Jack Ryan-sorozatuk harmadik évada.

A Tom Clancy-féle Ryanverse-történetek alapján készült sorozat egy elemzőről szól, aki egy bevetés után nem a képernyő mögött, hanem a terepen találja magát, és azóta is különböző, az életét is fenyegető nemzetbiztonsági kihívásokat kell megoldania.

A terepen szolgálatot teljesítő elemző szerepében ezúttal a Hang nélkül első és második részét is rendező John Krasinskit láthatjuk, aki idén a Marvel egyik alternatív univerzumában is, a Doctor Strange folytatásában is feltűnt Mr. Fantastic-ként. Szóval aki egy kis Homelander-típusú nemzetközi akciózásra vágyna, az a Jack Ryan-sorozattal nem nyúlhat mellé, ráadásul aki még nem látta, az rögtön három évadot darálhat belőle az ünnepnapok alatt vagy után.

Alice Határországban (Alice in Borderland) / Emily Párizsban (Emily in Paris) – Netflix Utolsó tételként rögtön két népszerű Netflix-sorozatot is ajánlunk, amiből mindkettőnek nemrégiben jött ki az új évada. Az Alice Hátországban a Squid Game „előfutára” és egyben kistestvére. korábban írtuk Squid Game – a koreai battle royale, amire rákattant a világ A semmiből jött és hetek alatt vált világszenzációvá – a Netflix dél-koreai túlélőhorrora és az azt övező példátlan érdeklődés jól mutatja, hogy miként működik a gerillamarketing és a tömegpszichózis. De mitől lett ennyire népszerű ez a sorozat?

A japán sorozatban egy csapat tinédzser egy alternatív univerzumba kerül, ahol egy túlélő-játékban kell résztvenniük, amiben az életük a tét.

Bár a sorozat első évada még a rekordokat döntő Squid Game előtt jelent meg, igazán népszerű csak a koreai sorozat után lett, most pedig megérkezett a teljes második szezon is belőle, amiben a túlélő-játék újabb felvonását láthatjuk.

A másik sorozat pedig lassan egy Reszkessetek betörőkhöz hasonló evidenciává kezd válni, vagyis, hogy nincs karácsony Emily Párizsban nélkül hiszen tavaly is karácsonykor jött ki belőle az új évad.

A Lily Collins főszereplésével készült sorozat már a harmadik évadánál tart, és már a negyediket is berendelte belőle a Netflix, mielőtt még kíméletlenül kaszálni kezdte volna a nem annyira nagy nézettséget hozó sorozatait.

A Párizsba költöző amerikai Emily kalandjai azonban tavaly karácsonykor is jó nézettséggel zárt, ez várhatóan idén sem lesz másként, hiszen sokan fogják megnézni amiatt mert könnyed, csajos, és nem kell sokat agyalni rajta. Aki ilyen sorozatra vágyik, az ne is keressen tovább, megtalálta a tökéletes néznivalót karácsonyra.

Bónusz: Willow (Disney+) Witcher: Blood Origins (Netflix) Ez a rész inkább a mazochista fantasy-rajongóknak szól, akik a Hatalom gyűrűi-fiaskó után néznének még nagyköltségvetésű trash-fantasyket. A Willow a Disneynél készült, és George Lucas kevésbé ismert, és az eredeti Star Wars-trilógiával ellentétben jóval dicstelenebb karriert befutott fantasyjének folytatása sorozatként. korábban írtuk Kiábrándító, buta, és nem méltó a tolkieni örökséghez a Hatalom gyűrűi sorozat Bebizonyosodott, hogy hiába a sorozatgyártás történetének legnagyobb költségvetése, a hatalmas büdzsé egyáltalán nem garancia a minőségre. Ez történt a Gyűrűk ura-sorozat esetében is, amelynek készítői sokat akartak markolni, de végül keveset fogtak.

Bár az 1988-ban megjelent Willow is rettentően gagyi és helyenként nagyon ijesztő volt a gyerekek számára, a folytatás is ahhoz hasonló minőségben csak épp modernebb kivitelezésben és a pollkorrektség jegyében készült.

A főszerepben ismét Warwick Davist láthatjuk a mágiahasználó nelwyn szerepében, a film másik ikonikus karaktere, a Val Kilmer által alakított Madmartigan viszont a színész torokrák utáni állapota miatt már nem tért vissza (a Top Gun folytatásában még épphogy tudott egyet cameózni). A Willow tehát a rosszul sikerült fantasy-adaptációk sorát gyarapítja (amiből elég sokat készítenek mostanában), aki viszont szereti a varázslós, mágikus lényes, hőseposzos történetekkel elütni az időt, az mindenképp tehet egy próbát a Willowval is.

Pont karácsony napján jelenik meg a régóta tervezett Vaják-előzménysorozat is, amire az elsődleges kritikák tanúsága szerint semmilyen szükség nem volt az égvilágon. A többek között Henry Cavill miatt is rendkívül népszerű Vaják-sorozatnál is rezeg a léc a minőség tekintetében (pláne annak tudatában, hogy a Witcher-regények cselekményét folytató játéksorozat harmadik része mennyire pazar és minőségi lett),

az előzménysorozat egy totál káosz, ami Geralt ideje előtt 1200 évvel játszódik és az első vajákok „megszületését” is elmeséli, természetesen ahogy a Netflixtől már megszokott woke-tálalásban.

A Michelle Yeoh (aki egyébként szenzációs volt az idei Minden, mindehol, mindenkorban) főszereplésével érkező Vaják: A vér eredete, hatrészes minisorozat két Vaják-évad közti űrt próbál betölteni, amiben ráadásul a negyedik évadtól lecserélik a főszereplőt játszó Henry Cavillt, aki már Supermanként sem fog visszatérni a mozivászonra. Helyette azonban Warhammer-játékadaptációt fejleszthet, ami remélhetőleg jobban fog elsülni mint a Vaják-franchise újabb és újabb felvonásai. Amíg azonban az elkészül, addig be kell érnünk a Vaják-univerzum újabb bőrlehúzásával, ha éppen van hozzá kedvünk.