Nem egy világmegváltó folytatás, viszont elképesztően látványos lett a második Avatar-film

Történetmesélés szempontjából nem lett kiemelkedő, a látványban viszont köröket ver a jelenlegi blockbuster-felhozatalra az Avatar második része, hiszen ehhez képest minden látványfilm olcsó megúszásnak tűnik. James Cameron magalomán filmprojektjének második része egy újabb nagybetűs filmélmény, ami csak mozivásznon működik, ahogy az első rész is.

a világon a legtöbb bevételt hozó mozifilmek dobogóján két alkotása, az Avatar első része és a Titanic is ott van.

(Mindkettő kapott második moziforgalmazási lehetőséget is, ezért a bevételeik az elmúlt évben is növekedtek.)

A blockbuster-pápa már a 90-es években elkészítette volna a Pandora-bolygón játszódó szerelemprojektjét a három méter magas na'vi-k és az emberek harcáról, ami egyébként egy elcsépelt innen-onnan nyúlt történetben mutatta be, hogy

miként győzik le az őslakosok a gyarmatosítókat, úgy hogy a gyarmatosítók közül többen is átállnak az ő oldalukra.

Ez a film került tehát mozikba 2009-ben, és nem is a története miatt, hanem az elképesztő látványvilág, a nagybetűs moziélmény miatt volt emlékezetes, hiszen nagyvásznon, 3D-ben látva Pandora, az utolsó képkockáig megtervezett és kidolgozott, lélegzetelállító világát tényleg nem volt mindennapi élmény. Ugyanakkor megadta azt az illúziót is a néző számára, hogy ő is ott van ezen a gyönyörű bolygón a kékbőrű na'vik és a modern technológia vívmányaival érkező emberek között, és gyakorlatilag