Idén elkezdődik a csibai szennyvízhálózat építése

Csíkszereda költségvetéséből és a Harvíz Rt. fejlesztési alapjából kezdik el 2026-ban a csibai városrész szennyvízhálózatának építését. Több szakaszra osztják a beruházást, így időközben lehetőség lesz egy esetleges pályázati támogatást is igényelni.
2026. január 07., 11:472026. január 07., 11:47
2026. január 07., 12:042026. január 07., 12:04
Nem lehet várni tovább az évtizedek óta halogatott infrastruktúra-fejlesztésre Csíkszereda peremvidékén, Csibában sem, ahol
Ebből ugyanis korábban kivágták a szennyvízhálózatot, mert megvalósítását a feltételek nem engedték – túl messzire van a várostól.
Fotó: Borbély Fanni
Miután sem az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből igényelt 16 millió lejes támogatást nem kapták meg, mert azt kifogásolták, hogy a csatornahálózat olyan utcarészeket is érint, amelyek nem közterületek, hanem magántulajdonban vannak, és a Környezetvédelmi Alaptól sem lehetett támogatást igényelni,
Kétféle pályázati támogatást is igényelhet Csíkszereda a csibai városrész szennyvízhálózatának kiépítéséhez. A városnak lépnie kell, mert ez a beruházás nem finanszírozható a Harvíz Rt. új projektje részeként, ahogy korábban remélték.
Ezért 2025-ben elkészültek a kiviteli tervek, és ahogy az utolsó hatósági beleegyezés megérkezik, a dokumentációt előkészítik az építkezési engedély igénylésére – ismertette kérdésünkre Korodi Attila csíkszeredai polgármester. Mint tőle megtudtuk:
Fotó: Borbély Fanni
A finanszírozásban viszont partnerként vesz részt a város és a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalat.
„A Harvíz Rt. fejlesztési alapjából a Hargita Víz Egyesület közgyűlésének döntése alapján évi 2 millió lej áll rendelkezésre ehhez. Ez azt jelenti, hogy felállítunk egy rövid távú stratégiát, hogy melyek azok a kritikus elemek, amelyeket már kezdetben meg kell építeni.
– magyarázta a városvezető.
Fotó: Borbély Fanni
Ugyanakkor azt is látják, hogy ha csak erre alapoznak, a kivitelezés úgy is elhúzódhat, ha a város saját költségvetéséből biztosít további forrásokat. Ezért úgy osztják szakaszokra a munkálatot, hogy
De fognak haladni – erősítette meg. A beruházást a város nevében a Harvíz Rt. fogja irányítani, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2026-ban elkezdődhetnek a munkálatok.
