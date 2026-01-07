Idén elkezdődik a csibai szennyvízhálózat építése

Csíkszereda költségvetéséből és a Harvíz Rt. fejlesztési alapjából kezdik el 2026-ban a csibai városrész szennyvízhálózatának építését. Több szakaszra osztják a beruházást, így időközben lehetőség lesz egy esetleges pályázati támogatást is igényelni.

Csibában jelentős közműépítésekre van szükség. Jövőben kezdődhet a szennyvízhálózat építése Fotó: Borbély Fanni

Nem lehet várni tovább az évtizedek óta halogatott infrastruktúra-fejlesztésre Csíkszereda peremvidékén, Csibában sem, ahol

csak az ivóvízhálózat kiépítésére van mód a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató óriásprojektjének részeként.

Ebből ugyanis korábban kivágták a szennyvízhálózatot, mert megvalósítását a feltételek nem engedték – túl messzire van a várostól.

Fotó: Borbély Fanni

Miután sem az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből igényelt 16 millió lejes támogatást nem kapták meg, mert azt kifogásolták, hogy a csatornahálózat olyan utcarészeket is érint, amelyek nem közterületek, hanem magántulajdonban vannak, és a Környezetvédelmi Alaptól sem lehetett támogatást igényelni,

a városnak nem maradt más lehetősége, mint saját forrásaira támaszkodni.

a kivitelezés korábban becsült értéke (25 millió lej) nem változott.

Fotó: Borbély Fanni

A finanszírozásban viszont partnerként vesz részt a város és a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalat. „A Harvíz Rt. fejlesztési alapjából a Hargita Víz Egyesület közgyűlésének döntése alapján évi 2 millió lej áll rendelkezésre ehhez. Ez azt jelenti, hogy felállítunk egy rövid távú stratégiát, hogy melyek azok a kritikus elemek, amelyeket már kezdetben meg kell építeni.

Több mint valószínű, hogy a koncepció az lesz, hogy a rácsatlakozási pontról, amely a Hargita utcában van, ki kell vinni a fővezetéket, ezzel kell kezdeni”

– magyarázta a városvezető.

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor azt is látják, hogy ha csak erre alapoznak, a kivitelezés úgy is elhúzódhat, ha a város saját költségvetéséből biztosít további forrásokat. Ezért úgy osztják szakaszokra a munkálatot, hogy

ha időközben lesz pályázati lehetőség, tudják igénybe venni a támogatást.