Jelentősen növelnék Csíkszentgyörgy belterületeit

A község belterületeit jelentősen kiterjesztenék • Fotó: Borbély Fanni

A község belterületeit jelentősen kiterjesztenék

Fotó: Borbély Fanni

Ha elfogadják a lakosság javaslatait, akár a mostani kétszeresére is növekedhet Csíkszentgyörgy egyes településeinek belterülete. Készül a község új általános rendezési terve, a folyamat során kérték ki a lakosság véleményét.

Kovács Attila

2026. június 01., 09:00

2026. május 31., 11:522026. május 31., 11:52

Csíkszentgyörgy Csíkszék egyik igen nagy kiterjedésű községe, mivel tíz település alkotja: Bánkfalva, Menaság, Menaságújfalu, Pottyond, Kotormány a községközponthoz közelebb találhatók.

A község közigazgatási területe 240 négyzetkilométerre terjed ki, a tíz település között viszont

olyan távoli falvak, kistelepülések is vannak, mint Egerszék, Csinód, Gyürke és Csobányos, utóbbi 32 kilométerre van a községközponttól.

Folyamatban van az új általános rendezési terv (PUG) készítése, amelynek során a tervező által javasolt módosítások mellett a lakosság véleményét is kikérték arról, hogy meddig szeretnék kiterjeszteni a települések belterületeit.

Az igények alapján az rajzolódik ki, hogy a legtöbb esetben

a községhez tartozó területeken a jelenlegi kétszeresére is növekedhet a belterületek mértéke, ezek mellett gyakorlatilag eltörpülnek a tervező által javasolt bővítések.

Ezek egyelőre javaslatok, a belterületek végleges mértékéről a terv elfogadtatási folyamatának végén születik döntés – tudtuk meg Réti Zsófia csíkszentgyörgyi polgármestertől.

A jelentős belterület-növelési javaslatokról elmondta, nagyon sokan szeretnének építeni a gyerekeik számára, illetve más elképzelések is vannak, amelyek szükségessé teszik a belterületeket. Ezek jelenleg többnyire szántóföldek, funkciójukat megőrzik belterületként is, gazdálkodni lehet rajtuk – említette a községvezető.

Mivel a meglévő általános rendezési terv 2002-ben készült, ezért, ha nem készül új PUG tíz év múlva, akkor jogos a lakosság igénylése, ha hosszútávon gondolkodnak – tette hozzá.

A község gyarapodik, az elmúlt négy évben évi 79-80 születést jegyeztek, ezért Réti Zsófia úgy látja, a fiatalok körében is van tendencia az építkezésekre.

Ugyanakkor a mezőgazdasági tevékenység nem szorul vissza, amennyiben az új belterületeket beépítik, annyival lesz kevesebb termőföld – mutatott rá a polgármester.

Csíkszék Csíkszereda
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 31., vasárnap

Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.

2026. május 31., vasárnap

Vasárnapi medvejárás több településen

Medve jelenlétét jelezték vasárnap este az Oroszhegy községhez tartozó Tibódban, valamint Maroshévízen.

2026. május 31., vasárnap

Don-kanyar és Sztálingrád: békévé oldódhat a közös emlékezés

1943-ban április vége és május vége között szállították haza a keleti frontról a januári doni katasztrófa után megmaradt magyar katonákat. Nagy József történészt a veszteségekről, a székely részvételről és a román „hallgatás” okáról kérdeztük.

2026. május 31., vasárnap

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

2026. május 31., vasárnap

Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett

Sok, a közelmúltban megjelent videójátékot kenterbe ver a tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End. A Naughty Dog egyik zászlóshajója a mai napig elképesztő élmény, amihez azóta sem készült folytatás. Visszatekintő.

2026. május 31., vasárnap

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe

A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

2026. május 31., vasárnap

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból

Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

2026. május 31., vasárnap

Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt

Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.

2026. május 31., vasárnap

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn

Az eső sem tántorította el a híveket: több százan gyűltek össze vasárnap délután Büdösfürdőn, ahol Kovács Gergely érsek megáldotta a teljesen újjáépített Boldogságos Szűz Mária Királynő kápolnát, a közösségi összefogás jelképeként.

2026. május 31., vasárnap

Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán

Habos, fehéres szennyeződést jelent meg vasárnap délután a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi városi parkhoz közeli szakaszán – a helyi rendőrség vizsgálódik az ügyben.

2026. május 31., vasárnap

