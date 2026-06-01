Jelentősen növelnék Csíkszentgyörgy belterületeit

Ha elfogadják a lakosság javaslatait, akár a mostani kétszeresére is növekedhet Csíkszentgyörgy egyes településeinek belterülete. Készül a község új általános rendezési terve, a folyamat során kérték ki a lakosság véleményét.

Kovács Attila 2026. június 01., 09:002026. június 01., 09:00 2026. május 31., 11:522026. május 31., 11:52

Csíkszentgyörgy Csíkszék egyik igen nagy kiterjedésű községe, mivel tíz település alkotja: Bánkfalva, Menaság, Menaságújfalu, Pottyond, Kotormány a községközponthoz közelebb találhatók. A község közigazgatási területe 240 négyzetkilométerre terjed ki, a tíz település között viszont

olyan távoli falvak, kistelepülések is vannak, mint Egerszék, Csinód, Gyürke és Csobányos, utóbbi 32 kilométerre van a községközponttól.

Folyamatban van az új általános rendezési terv (PUG) készítése, amelynek során a tervező által javasolt módosítások mellett a lakosság véleményét is kikérték arról, hogy meddig szeretnék kiterjeszteni a települések belterületeit. Az igények alapján az rajzolódik ki, hogy a legtöbb esetben

a községhez tartozó területeken a jelenlegi kétszeresére is növekedhet a belterületek mértéke, ezek mellett gyakorlatilag eltörpülnek a tervező által javasolt bővítések.

Ezek egyelőre javaslatok, a belterületek végleges mértékéről a terv elfogadtatási folyamatának végén születik döntés – tudtuk meg Réti Zsófia csíkszentgyörgyi polgármestertől. A jelentős belterület-növelési javaslatokról elmondta, nagyon sokan szeretnének építeni a gyerekeik számára, illetve más elképzelések is vannak, amelyek szükségessé teszik a belterületeket. Ezek jelenleg többnyire szántóföldek, funkciójukat megőrzik belterületként is, gazdálkodni lehet rajtuk – említette a községvezető. Mivel a meglévő általános rendezési terv 2002-ben készült, ezért, ha nem készül új PUG tíz év múlva, akkor jogos a lakosság igénylése, ha hosszútávon gondolkodnak – tette hozzá.

A község gyarapodik, az elmúlt négy évben évi 79-80 születést jegyeztek, ezért Réti Zsófia úgy látja, a fiatalok körében is van tendencia az építkezésekre.