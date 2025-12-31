Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában

Az adótörvénykönyv előírásainak megfelelően január elsejétől ismét emelkedik a sör, bor, alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában, immár másodszor az elmúlt hat hónapban.

Székelyhon 2025. december 31., 11:532025. december 31., 11:53

A sör jövedéki adója hektoliterenként és Plato-fokonként 5,83 lejre nő a jelenlegi 5,30 lejről. A csendes borok esetében a jövedéki adó 11 lej/hektoliterre emelkedik a korábbi 10 lejről, míg a habzóborok esetében 83,81 lej/hektoliterre nő a jelenlegi 76,19 lejről.

Az etil-alkohol jövedéki adója 5848,49 lejre emelkedik hektoliterenként tiszta alkoholra számítva,

Hirdetés a kisüzemi szeszfőzdékben előállított alkohol esetében pedig 2924,23 lejre, a jelenlegi 5316,81, illetve 2658,39 lejről.

Az üzemanyagoknál az ólmozott benzin jövedéki adója 3598,98 lejre nő ezer literenként a jelenlegi 3271,80 lejről, az ólommentes benziné 3059,80 lejre a mostani 2781,64 lejről.