Írott, karcolt, berzselt, maratott – így készíthetünk hagyományos hímes tojást

A hímes tojás gyönyörű dísze az asztalnak, ugyanakkor jelentést is hordoz
Fotó: Olti Angyalka
A húsvéti időszak legkedveltebb tevékenysége a tojásdíszítés, amelyhez ma már sokan bolti festéket, matricákat használnak. Azok, akik idén mégis hagyományos hímes tojást készítenének, számos technika közül válogathatnak.
A hímes tojások nemcsak szépek, hanem ősi jelentéssel is bírnak. Attól függően, milyen mintával díszítjük, ábrázolhatnak szerelmet, termékenységet, örök életet, szerencsét is. A viasszal írt tojás kétségkívül a legismertebb, de nem az egyetlen hagyományos módja a díszítésnek. Cikkünkben Lakatos Csilla erdővidéki néprajzkutató és muzeológus segítségével elevenítjük fel, hogyan is készülnek a hímes tojások és milyen módszerekkel történhet a festés.
A húsvéti időszak amellett, hogy nagyon fontos vallási ünnep, egyben a természet újjászületésének, az élet körforgásának megélése is.
így teljesen természetes, hogy a tavaszi ünnepkörben, különösen húsvétkor kiemelt szerepet kap – magyarázta Lakatos Csilla. A tojásdíszítésnek több technikáját ismerjük, ezek többségét kis kézügyességgel magunk is elsajátíthatjuk. Az első és legfontosabb hozzávaló értelemszerűen a főtt vagy kifújt tojás.
A festés történhet bolti festékkel és természetes anyagokkal is
Fotó: Orbán Orsolya
Előbbi esetében legalább húsz perc főzés ajánlott, azután hideg víz alá kell tartani a tojásokat, hogy később se romoljanak meg, és könnyebben leváljon a héjuk. A kifújt tojásnak előnye, hogy biztosan nem romlik meg, és fel is lehet akasztani. A lyukasztáshoz kell egy hosszú és vastag tű, amivel óvatosan, először csak karcolgatva, majd egy kis lyukat tágítva lyukasztjuk ki a tojás két végét. A belsejét egy tálba fújjuk ki. Az nem árt, ha erősen fújjuk, de arra vigyázzunk, hogy ne szorítsuk túlságosan a tojást.
Könnyedén használhatók a boltban kapható tojásfestékek, amelyekhez részletes használati utasítást is adnak. Aki inkább a természetesség híve, a konyhából válogathat hozzávalókat a festéshez:
a piroshoz lila hagyma héjával főzzük a tojásokat;
sárga színt kapunk, ha kurkumát, sárgarépát, citrom- vagy narancshéjat áztatunk be, majd felfőzzük. Ezek együttes használatával fokozhatjuk a színerősséget;
narancssárga színt kapunk, ha 0,25 liter festővízhez négy evőkanál pirospaprikát adunk, majd 20-30 percig főzzük;
aranysárga vagy pirosas barna színt kapunk, ha vöröshagyma héját áztatjuk a vízbe. A hagymahéjjal való festés során különböző színárnyalatokat célozhatunk meg. Azok a tojások, melyeket hideg vízben kevés hagymahéjjal együtt forraltunk fel és utána csak rövid ideig maradnak a festékfürdőben, aranysárga színt kapnak. Ha a tojások 10 percig a forrásban lévő festékfürdőben maradnak, akkor pirosas barna színűek lesznek;
sötétbarnát eredményez, ha erősre főzött kávét vagy fekete teát készítünk, majd hagyjuk lehűlni, ebbe helyezzük a tojásokat, és állni hagyjuk;
az ibolyaszínhez fél liter céklalében, amibe egy evőkanál ecetet kevertünk, 15 percig lassú tűzön főzzük a tojást. Halvány ibolyától a mélyvörösig terjedhet a színe, attól függően, mennyi ideig áztatjuk a lében;
rózsaszínhez főzzünk jó erős csipkebogyó teát, lehet filteres is. A főtt tojásokat helyezzük a lehűlt teába. Áztathatjuk málnaszörpbe is a tojásokat;
kék színhez vágjunk apróra vörös káposztát, öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. 30 percen át főzzük, majd állni hagyjuk egy napig. A káposzta leve bíborszínű lesz, de a tojásokat kékre festi. Ezt a színt érhetjük el szárított áfonya vagy bodzabogyó főzetével is;
ha zöldet szeretnénk, vágjunk apróra spenótot (a mélyhűtött is jó), öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Főzzük 30 percen át, majd hagyjuk lehűlni. Zöld színt érhetünk el a szárított zöld dió burok áztatásával is.
A tojásíráshoz kesicére vagy írókára van szükség, amit kézművesektől lehet vásárolni, de elkészíteni sem nagy ördöngösség. Szükség van hozzá egy 20 cm hosszú, fél-egy centiméter átmérőjű botocskára, annak az egyik végét hasítsuk be egy centiméter mélyen. Vágjunk egy 2-szer 0,5 centiméteres rézlapocskát vagy erősebb fóliát és tekerjük össze úgy, hogy egy pici csövet kapjunk.
Viasznak megfelel az eltört gyertya is, de könnyebb méhviasszal dolgozni: méhészboltban lehet kapni, 10-15 dkg bőven elég. A viaszt kis lábaskában forrósítsuk meg és az egész munka során tartsuk forrón, de ne legyen alatta nagy tűz.
A mintákról korábban több cikk is megjelent portálunkon, ugyanakkor az interneten elérhető hagyományos mintákból is lehet inspirálódni.
Miután az írókát belemerítettük a forró viaszba, átmelegedett, és magába szívta a viaszt, elkezdjük a tojásírást. Hagyományosan négybe vagy nyolcba osztjuk a tojásokat, de van olyan minta is, amihez nem szükséges egyik sem. Amikor elkészültünk az írással, a tojásokat festékbe mártjuk egy negyedórára, majd száradni tesszük. A viaszt utolsó lépésben meleg pamutronggyal letörölgetjük, végül szalonnával fényesítjük.
A kutatók abban többnyire egyetértenek, hogy a tojás a Kr. u. 4. századtól már biztosan kapcsolódik a húsvéthoz, miután bekerült a szentelmények közé. De már jóval a kereszténység előtt díszítették azokat, és az ősi motívumok még ma is használatosak.
A metszés vagy maratás szintén régi eljárás. A viasszal megírt tojásokat ecetben vagy savanyú káposzta levében áztatjuk órákon át, ami a megírt terület kivételével elmarja a tojáshéj egy részét. Minél barnább színű tojást használunk, annál szebben mutatkozik ki a minta. A kifújt tojások két lyukas végét ilyenkor le kell zárni viasszal.
A karcolás a díszítés legősibb módja. Népiesen vakart vagy kotort tojásnak nevezik. A növényi anyagban megfestett tojásra éles szerszámmal – kés, szike, üvegdarab, tű, szeg – karcolhatjuk a mintákat.
A tojásíráshoz viaszra és írókára van szükség, utóbbit sajátkezűleg is elkészíthetjük
Fotó: Orbán Orsolya
A berzseléshez a tojásokra hagyományosan fodros levelű növényeket – petrezselymet, citromfűt, pitypanglevelet – simítunk bevizezve, vagy pedig tojásfehérjébe mártva, mert így könnyebben megtapad a tojáson. Szorosan bekötjük egy harisnyadarabba vagy gézbe, majd festékfürdőbe állítjuk. A kész tojásokat kicsomagolva ott marad világosan a levél helye.
A tojáspatkolás pedig már inkább a népi mesterségek ügyességét dicséri: apró patkókat, díszeket erősítenek a tojáshéjra, ami rendkívüli precizitást igényel, és inkább látványos, mintsem hagyományos paraszti technika. Ezzel ma már kevesen foglalkoznak, egyikük a bodosi származású Józsa József, aki az előző évekhez hasonlóan idén is részt vett Erdővidék Múzeumának tojásdíszítő foglalkozásán, és bemutatta, hogyan is készülnek ezek a különlegességek. Egyetlen patkolt tojás elkészítése órákba telik, előkészületekkel együtt napokig is eltart. Régen ólomból készültek a tojásra kerülő díszek, ma már más, nem mérgező anyagokkal helyettesítik ezt a kézművesek.
A tojáspatkolás mestere az erdővidéki Bodosról származó Józsa József
Fotó: Erdővidék Múzeuma/Facebook
A néprajzkutató rámutatott: a magyar néphagyományban a hímes tojást régen ajándékként adták, főként a locsolkodás alkalmával, és minden motívumnak, színnek külön jelentése lehetett. A piros szín például az életet, az erőt és a szeretetet jelképezte, de egyes vidékeken védelmező szerepet is tulajdonítottak neki. De
A legismertebb húsvéti szokás kétségkívül a locsolkodás, amely során a fiúk és férfiak vízzel vagy illatos kölnivel locsolják meg a lányokat. Ennek eredete a tisztító, termékenységvarázsló rítusokhoz köthető, a megöntözött lányok pedig hímes tojással viszonozzák a gesztust.
Hagyományos tojásdíszítési technika az írás, karcolás, berzselés, maratás
Fotó: Borbély Fanni
Szintén fontos része az ünnepnek a húsvéti ételszentelés, amikor a kosárba helyezett ételeket (tojást, sonkát, kalácsot) megszentelik. Ezek is szimbolikus jelentéssel bírnak:
A nagyhét napjaihoz különféle hiedelmek és cselekedetek kapcsolódtak. Nagypénteken például sok helyen tilos volt a munka, ugyanakkor a víznek tisztító, gyógyító erőt tulajdonítottak, ezért gyakori volt a hajnali mosakodás vagy fürdés. Nagyszombaton a tűzszentelés és az új tűz gyújtása is fontos szerepet kapott. Ezek a szokások ma is segítenek abban, hogy kapcsolatba kerüljünk a közösségi és kulturális gyökereinkkel. És talán ez a legfontosabb: hogy a hagyományt ne csak megőrizzük, hanem meg is éljük – emelte ki Lakatos Csilla.
