Írott, karcolt, berzselt, maratott – így készíthetünk hagyományos hímes tojást

A hímes tojás gyönyörű dísze az asztalnak, ugyanakkor jelentést is hordoz

A hímes tojás gyönyörű dísze az asztalnak, ugyanakkor jelentést is hordoz

Fotó: Olti Angyalka

A húsvéti időszak legkedveltebb tevékenysége a tojásdíszítés, amelyhez ma már sokan bolti festéket, matricákat használnak. Azok, akik idén mégis hagyományos hímes tojást készítenének, számos technika közül válogathatnak.

Farkas Orsolya

2026. április 04., 08:592026. április 04., 08:59

A hímes tojások nemcsak szépek, hanem ősi jelentéssel is bírnak. Attól függően, milyen mintával díszítjük, ábrázolhatnak szerelmet, termékenységet, örök életet, szerencsét is. A viasszal írt tojás kétségkívül a legismertebb, de nem az egyetlen hagyományos módja a díszítésnek. Cikkünkben Lakatos Csilla erdővidéki néprajzkutató és muzeológus segítségével elevenítjük fel, hogyan is készülnek a hímes tojások és milyen módszerekkel történhet a festés.

Az első és legfontosabb: a tojás

A húsvéti időszak amellett, hogy nagyon fontos vallási ünnep, egyben a természet újjászületésének, az élet körforgásának megélése is.

A tojás pedig ősidők óta az élet, az újjászületés és a termékenység jelképe,

így teljesen természetes, hogy a tavaszi ünnepkörben, különösen húsvétkor kiemelt szerepet kap – magyarázta Lakatos Csilla. A tojásdíszítésnek több technikáját ismerjük, ezek többségét kis kézügyességgel magunk is elsajátíthatjuk. Az első és legfontosabb hozzávaló értelemszerűen a főtt vagy kifújt tojás.

Előbbi esetében legalább húsz perc főzés ajánlott, azután hideg víz alá kell tartani a tojásokat, hogy később se romoljanak meg, és könnyebben leváljon a héjuk. A kifújt tojásnak előnye, hogy biztosan nem romlik meg, és fel is lehet akasztani. A lyukasztáshoz kell egy hosszú és vastag tű, amivel óvatosan, először csak karcolgatva, majd egy kis lyukat tágítva lyukasztjuk ki a tojás két végét. A belsejét egy tálba fújjuk ki. Az nem árt, ha erősen fújjuk, de arra vigyázzunk, hogy ne szorítsuk túlságosan a tojást.

Útmutató a természetes festéshez

Könnyedén használhatók a boltban kapható tojásfestékek, amelyekhez részletes használati utasítást is adnak. Aki inkább a természetesség híve, a konyhából válogathat hozzávalókat a festéshez:

  • a piroshoz lila hagyma héjával főzzük a tojásokat;

  • sárga színt kapunk, ha kurkumát, sárgarépát, citrom- vagy narancshéjat áztatunk be, majd felfőzzük. Ezek együttes használatával fokozhatjuk a színerősséget;

  • narancssárga színt kapunk, ha 0,25 liter festővízhez négy evőkanál pirospaprikát adunk, majd 20-30 percig főzzük;

  • aranysárga vagy pirosas barna színt kapunk, ha vöröshagyma héját áztatjuk a vízbe. A hagymahéjjal való festés során különböző színárnyalatokat célozhatunk meg. Azok a tojások, melyeket hideg vízben kevés hagymahéjjal együtt forraltunk fel és utána csak rövid ideig maradnak a festékfürdőben, aranysárga színt kapnak. Ha a tojások 10 percig a forrásban lévő festékfürdőben maradnak, akkor pirosas barna színűek lesznek;

  • sötétbarnát eredményez, ha erősre főzött kávét vagy fekete teát készítünk, majd hagyjuk lehűlni, ebbe helyezzük a tojásokat, és állni hagyjuk;

  • az ibolyaszínhez fél liter céklalében, amibe egy evőkanál ecetet kevertünk, 15 percig lassú tűzön főzzük a tojást. Halvány ibolyától a mélyvörösig terjedhet a színe, attól függően, mennyi ideig áztatjuk a lében;

  • rózsaszínhez főzzünk jó erős csipkebogyó teát, lehet filteres is. A főtt tojásokat helyezzük a lehűlt teába. Áztathatjuk málnaszörpbe is a tojásokat;

  • kék színhez vágjunk apróra vörös káposztát, öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. 30 percen át főzzük, majd állni hagyjuk egy napig. A káposzta leve bíborszínű lesz, de a tojásokat kékre festi. Ezt a színt érhetjük el szárított áfonya vagy bodzabogyó főzetével is;

  • ha zöldet szeretnénk, vágjunk apróra spenótot (a mélyhűtött is jó), öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Főzzük 30 percen át, majd hagyjuk lehűlni. Zöld színt érhetünk el a szárított zöld dió burok áztatásával is.

Tojásírás lépésről lépésre

A tojásíráshoz kesicére vagy írókára van szükség, amit kézművesektől lehet vásárolni, de elkészíteni sem nagy ördöngösség. Szükség van hozzá egy 20 cm hosszú, fél-egy centiméter átmérőjű botocskára, annak az egyik végét hasítsuk be egy centiméter mélyen. Vágjunk egy 2-szer 0,5 centiméteres rézlapocskát vagy erősebb fóliát és tekerjük össze úgy, hogy egy pici csövet kapjunk.

Viasznak megfelel az eltört gyertya is, de könnyebb méhviasszal dolgozni: méhészboltban lehet kapni, 10-15 dkg bőven elég. A viaszt kis lábaskában forrósítsuk meg és az egész munka során tartsuk forrón, de ne legyen alatta nagy tűz.

Csak nagyon meleg viasszal lehet szépen dolgozni.

A mintákról korábban több cikk is megjelent portálunkon, ugyanakkor az interneten elérhető hagyományos mintákból is lehet inspirálódni.

Miután az írókát belemerítettük a forró viaszba, átmelegedett, és magába szívta a viaszt, elkezdjük a tojásírást. Hagyományosan négybe vagy nyolcba osztjuk a tojásokat, de van olyan minta is, amihez nem szükséges egyik sem. Amikor elkészültünk az írással, a tojásokat festékbe mártjuk egy negyedórára, majd száradni tesszük. A viaszt utolsó lépésben meleg pamutronggyal letörölgetjük, végül szalonnával fényesítjük.

Tojáshímek és üzenetük az avar kori karcolásoktól a vétett útig
A kutatók abban többnyire egyetértenek, hogy a tojás a Kr. u. 4. századtól már biztosan kapcsolódik a húsvéthoz, miután bekerült a szentelmények közé. De már jóval a kereszténység előtt díszítették azokat, és az ősi motívumok még ma is használatosak.

Másképp is lehet díszíteni a tojást

A metszés vagy maratás szintén régi eljárás. A viasszal megírt tojásokat ecetben vagy savanyú káposzta levében áztatjuk órákon át, ami a megírt terület kivételével elmarja a tojáshéj egy részét. Minél barnább színű tojást használunk, annál szebben mutatkozik ki a minta. A kifújt tojások két lyukas végét ilyenkor le kell zárni viasszal.

A karcolás a díszítés legősibb módja. Népiesen vakart vagy kotort tojásnak nevezik. A növényi anyagban megfestett tojásra éles szerszámmal – kés, szike, üvegdarab, tű, szeg – karcolhatjuk a mintákat.

A berzseléshez a tojásokra hagyományosan fodros levelű növényeket – petrezselymet, citromfűt, pitypanglevelet – simítunk bevizezve, vagy pedig tojásfehérjébe mártva, mert így könnyebben megtapad a tojáson. Szorosan bekötjük egy harisnyadarabba vagy gézbe, majd festékfürdőbe állítjuk. A kész tojásokat kicsomagolva ott marad világosan a levél helye.

A tojáspatkolás pedig már inkább a népi mesterségek ügyességét dicséri: apró patkókat, díszeket erősítenek a tojáshéjra, ami rendkívüli precizitást igényel, és inkább látványos, mintsem hagyományos paraszti technika. Ezzel ma már kevesen foglalkoznak, egyikük a bodosi származású Józsa József, aki az előző évekhez hasonlóan idén is részt vett Erdővidék Múzeumának tojásdíszítő foglalkozásán, és bemutatta, hogyan is készülnek ezek a különlegességek. Egyetlen patkolt tojás elkészítése órákba telik, előkészületekkel együtt napokig is eltart. Régen ólomból készültek a tojásra kerülő díszek, ma már más, nem mérgező anyagokkal helyettesítik ezt a kézművesek.

Megőrizni a szokásainkat

A néprajzkutató rámutatott: a magyar néphagyományban a hímes tojást régen ajándékként adták, főként a locsolkodás alkalmával, és minden motívumnak, színnek külön jelentése lehetett. A piros szín például az életet, az erőt és a szeretetet jelképezte, de egyes vidékeken védelmező szerepet is tulajdonítottak neki. De

nem csak a tojásdíszítés része a húsvéti hagyománynak.

A legismertebb húsvéti szokás kétségkívül a locsolkodás, amely során a fiúk és férfiak vízzel vagy illatos kölnivel locsolják meg a lányokat. Ennek eredete a tisztító, termékenységvarázsló rítusokhoz köthető, a megöntözött lányok pedig hímes tojással viszonozzák a gesztust.

Szintén fontos része az ünnepnek a húsvéti ételszentelés, amikor a kosárba helyezett ételeket (tojást, sonkát, kalácsot) megszentelik. Ezek is szimbolikus jelentéssel bírnak:

a tojás az életet, a sonka a bőséget, a kalács pedig az ünnep örömét jelképezi.

A nagyhét napjaihoz különféle hiedelmek és cselekedetek kapcsolódtak. Nagypénteken például sok helyen tilos volt a munka, ugyanakkor a víznek tisztító, gyógyító erőt tulajdonítottak, ezért gyakori volt a hajnali mosakodás vagy fürdés. Nagyszombaton a tűzszentelés és az új tűz gyújtása is fontos szerepet kapott. Ezek a szokások ma is segítenek abban, hogy kapcsolatba kerüljünk a közösségi és kulturális gyökereinkkel. És talán ez a legfontosabb: hogy a hagyományt ne csak megőrizzük, hanem meg is éljük – emelte ki Lakatos Csilla.

2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél

Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

