Így áll az RMDSZ az újabb miniszterelnök-jelölthöz

Csoma Botondot üdvözli az államfő egy korábbi egyeztetésen. Archív

Az RMDSZ megszavazhatja Luca Niculescut miniszterelnöknek, de továbbra sem hajlandó sem a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), sem az SOS Romániával tárgyalni a parlamenti többség kialakításáról – nyilatkozta hétfő este Csoma Botond.

Székelyhon 2026. október 06., 08:102026. október 06., 08:10 2026. október 06., 08:462026. október 06., 08:46

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője és szóvivője komoly, tapasztalt diplomatának nevezte Niculescut, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a döntés előtt látni szeretnénk, hogyan alakítható ki a szükséges parlamenti többség,

illetve milyen kormányprogrammal állna a parlament elé a kijelölt kormányfő – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek az RMDSZ részéről Csoma Botond. Hirdetés Csoma szerint az RMDSZ számára „nem jelentene problémát”, ha a korábbi kormánykoalíció pártjai biztosítanák a parlamenti többséget. Dominic Fritz: az USR elemezni fogja a kormányprogramot A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) a kormányprogram, a miniszterek névsora és a parlamenti támogatás ismeretében dönt arról, hogy megszavazza-e a Luca Niculescu vezette kabinetet, de

szociáldemokrata részvételű vagy a Szociáldemokrata Párt (PSD) által ellenőrzött kormányt nem támogat

– közölte hétfő este a Facebook-oldalán Dominic Fritz. Bejegyzésében az USR elnöke elismert karrierdiplomatának nevezte Niculescut, és kiemelte a Románia OECD-csatlakozásának előkészítésében végzett külügyi államtitkári munkáját. Hozzátette, az USR tárgyalni fog a kijelölt miniszterelnökkel, támogatásáról pedig a párt illetékes testületei döntenek majd. korábban írtuk Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő. Fritz hangsúlyozta: pártja nem támogat olyan miniszterelnököt, aki csak „kirakatként” szolgálna ahhoz, hogy a PSD visszatérjen a közpénzek megdézsmálásához. korábban írtuk „Nem dobott hátast” a három legnagyobb párt Nicușor Dan újabb miniszterelnök-jelöltjétől A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint Nicușor Dan államfő újabb miniszterelnök-jelölése továbbra is „figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat”.