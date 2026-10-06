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Így áll az RMDSZ az újabb miniszterelnök-jelölthöz

Csoma Botondot üdvözli az államfő egy korábbi egyeztetésen. Archív • Fotó: Presidency.ro

Csoma Botondot üdvözli az államfő egy korábbi egyeztetésen. Archív

Fotó: Presidency.ro

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Az RMDSZ megszavazhatja Luca Niculescut miniszterelnöknek, de továbbra sem hajlandó sem a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), sem az SOS Romániával tárgyalni a parlamenti többség kialakításáról – nyilatkozta hétfő este Csoma Botond.

Székelyhon

2026. október 06., 08:102026. október 06., 08:10

2026. október 06., 08:462026. október 06., 08:46

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője és szóvivője komoly, tapasztalt diplomatának nevezte Niculescut, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a döntés előtt látni szeretnénk, hogyan alakítható ki a szükséges parlamenti többség,

illetve milyen kormányprogrammal állna a parlament elé a kijelölt kormányfő – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek az RMDSZ részéről Csoma Botond.

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Csoma szerint az RMDSZ számára „nem jelentene problémát”, ha a korábbi kormánykoalíció pártjai biztosítanák a parlamenti többséget.

Dominic Fritz: az USR elemezni fogja a kormányprogramot

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) a kormányprogram, a miniszterek névsora és a parlamenti támogatás ismeretében dönt arról, hogy megszavazza-e a Luca Niculescu vezette kabinetet, de

szociáldemokrata részvételű vagy a Szociáldemokrata Párt (PSD) által ellenőrzött kormányt nem támogat

– közölte hétfő este a Facebook-oldalán Dominic Fritz.

Bejegyzésében az USR elnöke elismert karrierdiplomatának nevezte Niculescut, és kiemelte a Románia OECD-csatlakozásának előkészítésében végzett külügyi államtitkári munkáját. Hozzátette, az USR tárgyalni fog a kijelölt miniszterelnökkel, támogatásáról pedig a párt illetékes testületei döntenek majd.

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Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.

Fritz hangsúlyozta: pártja nem támogat olyan miniszterelnököt, aki csak „kirakatként” szolgálna ahhoz, hogy a PSD visszatérjen a közpénzek megdézsmálásához.

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint Nicușor Dan államfő újabb miniszterelnök-jelölése továbbra is „figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat”.

Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A Bolojan-kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök-jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel.

Belföld RMDSZ Politika
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