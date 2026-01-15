Rovatok
Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat

Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére – számolt be csütörtök este a kormány sajtóirodája.

Székelyhon

2026. január 15., 09:032026. január 15., 09:03

Az Agerpres által idézett közlemény szerint a tervet a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CMS) és az igazságügyi minisztérium készíti el, és január végéig terjeszti a testület elé.

A felek megállapodtak abban is, hogy a CSM és a legfőbb ügyészség január végéig törvénytervezetet dolgoz ki a városi ügyészségek átszervezéséről.

A munkacsoport tagjai egyetértettek abban, hogy indokolt az alacsony ügyforgalmú bíróságok megszüntetése;

az erről szóló tervezetet a CSM készíti el február végéig.

Emellett döntés született a véletlenszerű bírósági ügyelosztási rendszer auditálásáról. Az auditot végző szervezet kiválasztását január végéig indítják el, a jelentést pedig legkésőbb június 15-ig nyilvánosságra hozzák.

Az ülés végén a munkacsoport vezetője, Andrei Lupu államtanácsos bejelentette, hogy a következő – január 21-i – ülésen többek között

  • a bírák és ügyészek delegálásának és áthelyezésének szabályairól,

  • a bírói tanácsok összetételének módosításáról

  • és a bírósági vezető testületek megválasztásának eljárásáról tárgyalnak.

Megvizsgálják annak lehetőségét is, hogy a bírák és ügyészek elleni büntetőeljárások lefolytatása visszakerüljön a korrupcióellenes ügyészség (DNA) és a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) hatáskörébe.

A munkacsoport ülésén a miniszterelnöki kancellária, az államelnöki hivatal, a CSM, az igazságügyi minisztérium, a legfőbb ügyészség, bírói és ügyészi szakmai szervezetek, valamint civil szervezetek képviselői vettek részt.

Belföld
