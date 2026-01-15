Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat

Fotó: Freepik
Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére – számolt be csütörtök este a kormány sajtóirodája.
Az Agerpres által idézett közlemény szerint a tervet a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CMS) és az igazságügyi minisztérium készíti el, és január végéig terjeszti a testület elé.
A felek megállapodtak abban is, hogy a CSM és a legfőbb ügyészség január végéig törvénytervezetet dolgoz ki a városi ügyészségek átszervezéséről.
az erről szóló tervezetet a CSM készíti el február végéig.
Emellett döntés született a véletlenszerű bírósági ügyelosztási rendszer auditálásáról. Az auditot végző szervezet kiválasztását január végéig indítják el, a jelentést pedig legkésőbb június 15-ig nyilvánosságra hozzák.
Az ülés végén a munkacsoport vezetője, Andrei Lupu államtanácsos bejelentette, hogy a következő – január 21-i – ülésen többek között
a bírák és ügyészek delegálásának és áthelyezésének szabályairól,
a bírói tanácsok összetételének módosításáról
és a bírósági vezető testületek megválasztásának eljárásáról tárgyalnak.
Megvizsgálják annak lehetőségét is, hogy a bírák és ügyészek elleni büntetőeljárások lefolytatása visszakerüljön a korrupcióellenes ügyészség (DNA) és a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) hatáskörébe.
A munkacsoport ülésén a miniszterelnöki kancellária, az államelnöki hivatal, a CSM, az igazságügyi minisztérium, a legfőbb ügyészség, bírói és ügyészi szakmai szervezetek, valamint civil szervezetek képviselői vettek részt.
Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.
Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti a város mezőgazdasági földtulajdonosait, hogy január 15-én, 9 órától közgyűlést tartanak a képviselő-testület üléstermében. Bizottsági tagokat választanak.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.
Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.
A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.
Három Temes megyei rendőr megsérült szerda reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
Két román állampolgár is szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján. Egyikük a mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője – szúrta ki a Digi24 hírportál.
szóljon hozzá!