Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat

Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére – számolt be csütörtök este a kormány sajtóirodája.

Székelyhon 2026. január 15., 09:032026. január 15., 09:03

Az Agerpres által idézett közlemény szerint a tervet a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CMS) és az igazságügyi minisztérium készíti el, és január végéig terjeszti a testület elé. A felek megállapodtak abban is, hogy a CSM és a legfőbb ügyészség január végéig törvénytervezetet dolgoz ki a városi ügyészségek átszervezéséről.

A munkacsoport tagjai egyetértettek abban, hogy indokolt az alacsony ügyforgalmú bíróságok megszüntetése;